Príjemcom autorských odmien zostáva povinnosť platiť príspevky umeleckým fondom, parlament neschválil Milanovej návrh

Príjemcom autorských odmien i odmien výkonných umelcov sa nezruší povinnosť uhrádzať príspevky umeleckým fondom. Poslanci Národnej rady SR v stredu neschválili vládnu novelu zákona o umeleckých fondoch.

Taktiež sa mali zrušiť príspevky vo výške dvoch percent, ktoré príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných umelcov odvádzali umeleckým fondom z ich hrubých príjmov.

Dobrovoľný príspevok

Nezruší sa ani odvodová povinnosť do umeleckých fondov pre dedičov autorských práv. Návrh do parlamentu predložila dočasne poverená ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO).

Milanová požadovala v zákone ponechať možnosť príjemcu autorských odmien alebo odmien výkonných umelcov odviesť umeleckým fondom príspevok za rok 2022 a povinnosť dediča autorských práv uhradiť umeleckým fondom príspevok za rok 2022.

„Znamená to, že príjemca autorských odmien alebo odmien výkonných umelcov mohol dobrovoľne odviesť príspevok vo výške dvoch percent umeleckým fondom z jeho odmien prijatých od občanov v tomto roku,“ uviedla ministerka.

Daňový výdavok

Takto odvedený príspevok by ostal daňovým výdavkom podľa zákona o dani z príjmov, ak by bol odvedený umeleckému fondu do 31. marca budúceho roka.

„Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2022 v určenej výške by bol povinný uhradiť umeleckým fondom príspevok vo výške jedného percenta, respektíve troch percent z celkového hrubého príjmu z autorských odmien za uplynulý rok, a to do 31. marca 2023,“ dodala Milanová.