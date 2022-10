Primátor Levoče Vilkovský podá trestné oznámenie, takú špinavú a agresívnu kampaň voči jeho osobe ešte nezažil

Staronový primátor Levoče Miroslav Vilkovský tvrdí, že hoci výsledok volieb v meste sa dal očakávať, kampaň voči jeho osobe bola najhoršia, najšpinavšia a najagresívnejšia za štyri volebné obdobia.

Vilkovský, ktorého si za primátora opätovne zvolilo 40,93 percenta Levočanov, ďalej pre agentúru SITA povedal, že aj počas moratória boli distribuované anonymné letáky voči jeho osobe, podá preto trestné oznámenie.

„Zavesili sme to na sociálne siete, do troch hodín sme vedeli, kto to vyrobil a kto to distribuuje,“ skonštatoval.