Primátor Mokoš menom nového prednostu úradu zaskočil Tatrancov a nebolo ani výberové konanie

POPRAD 17. júna (WebNoviny.sk) – Mestský úrad vo Vysokých Tatrách má nového prednostu. Eugena Knoteka po približne šiestich rokoch náhle vystriedal vo funkcii Martin Maruška, ktorý bol riaditeľom bratislavského magistrátu počas pôsobenia primátora Iva Nesrovnala.

Ako vyplýva z informácií na internetovej stránke mesta, Knotek aj naďalej pracuje pre mesto, avšak na pozícii poradcu pre strategický rozvoj a komunikáciu.

Nevyhlásili výberové konanie

Podľa hlavného kontrolóra mesta Vysoké Tatry Michala Hanča Tatranci zmenou nie sú nadšení. Nechápu, prečo si primátor vybral na danú pozíciu človeka z Bratislavy a nehľadal radšej v radoch miestnych. Hanč zároveň upozornil na to, že mesto na danú funkciu nevyhlásilo výberové konanie.

„Povedal som to aj pánovi primátorovi, že mi v tom chýba transparentnosť,“ uviedol. On sám v tom vidí istý druh alibizmu. „Nevieme, čo od toho môžeme čakať. Hovorí sa však, že netreba súdiť vopred, novému prednostovi tak nechávame sto dní,“ povedal pre agentúru SITA.

Knotek je so zmenou svojej funkcie stotožnený a nové pracovné zaradenie mu vyhovuje. Uviedol to pre agentúru SITA. Prečo nastala výmena na tejto pozícii, nevedel presne povedať. „To by skôr vedel povedať pán primátor, ale asi by povedal, že chce skvalitnenie,“ dodal.

Primátora otázka zaskočila

Primátora mesta Jána Mokoša otázka agentúry SITA, prečo sa rozhodol pre takúto výmenu na poste prednostu, zaskočila.

V telefonáte zareagoval slovami: „Je to normálna zmena, prečo?“ Na ďalšie otázky už odpovedať nechcel s tým, že má rokovanie, a vyžiadal si ich zaslať e-mailom. Agentúre SITA sa telefonicky spojiť s Maruškom nepodarilo, otázky mu zaslala e-mailom.

Martin Maruška pôsobil v minulosti ako hovorca bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu a v rokoch 2014 až 2018 ako riaditeľ bratislavského magistrátu.

V roku 2017 denník SME priniesol informácie o šikane niektorých zamestnancov úradu, na čele ktorého stal v tom čase práve Maruška. Tí hovorili o verejných urážkach, manipulácii s pracovnými hodinami a hľadaní zámienok na prepustenie. Len v roku 2016 malo podľa denníka odísť z magistrátu 90 odborníkov.