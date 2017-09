Primátor Švagerko vystúpil z KDH, pre svoju jazdu pod vplyvom alkoholu nechce strane priťažiť

POPRAD 25. septembra (WebNoviny.sk) – Popradský primátor Jozef Švagerko už nie je členom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). Pre agentúru SITA v pondelok potvrdil, že zo strany vystúpil ešte v auguste v dôsledku predošlých udalostí, keď šoféroval vozidlo pod vplyvom alkoholu.

Ako uviedol, nechce priťažovať strane pred nadchádzajúcimi voľbami do vyšších územných celkov, osobitne levočskému primátorovi Milanovi Majerskému, podpredsedovi KDH, ktorý kandiduje za predsedu Prešovského samosprávneho kraja.

„Do KDH som vstúpil dobrovoľne, i keď sa vtedy predpokladalo, že táto strana je na ústupe, čo sa aj potvrdilo vo voľbách do Národnej rady SR. Z hľadiska toho, čo sa stalo v auguste, je mi ľúto môjho ľudského pochybenia a nechcem, aby to zapríčinilo to, že budú pána Majerského dávať do spojitosti so mnou, a aby som mu takýmto spôsobom uškodil a niekto mi to dával za vinu,“ povedal Švagerko.

Popradský primátor šoféroval v stredu 16. augusta popoludní vozidlo pod vplyvom alkoholu, policajti mu namerali viac ako jedno promile. Obvinený je z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, stíhaný je na slobode, pričom v prípade dokázania viny mu hrozí ročné väzenie, môže prísť aj o post primátora.