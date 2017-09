Primátora Galanty obžalovali pre zneužitie právomoci verejného činiteľa

GALANTA 18. septembra (WebNoviny.sk) – Obžalobu pre trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa si v pondelok na Okresnom súde v Galante vypočul primátor Galanty Peter P. Trestného činu sa podľa obžaloby dopustil v polovici júna 2015, keď uzatvoril bez verejného obstarávania zmluvu s firmou, ktorá mala pre mesto vykonávať verejné obstarávanie.

Primátor prišiel na súd očistiť svoje meno

Primátor vyhlásil, že je absolútne nevinný a prišiel na súd očistiť svoje meno. Na tom istom súde čelí prvý muž Galanty aj obžalobe pre zločin machinácií pri verejnom obstarávaní, ani v tomto prípade svoju vinu nepripúšťa. Primátor Galanty sa uchádza v novembrových voľbách o kreslo krajského poslanca.

Primátor potvrdil, že firmu na vykonávanie verejných obstarávaní pre mesto vybrala radnica priamo, zákon to podľa neho umožňoval. „My máme stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie, že v žiadnom prípade zákon porušený nebol,“ dodal.

Čítali aj výpoveď nebohého Gauliedera

Mesto Galanta malo v minulosti problémy s verejným obstarávaním, jedným z dôvodov bola aj dlhodobá práceneschopnosť pracovníčky, ktorá mala túto agendu v náplni práce.

Na základe referencií preto uzatvorili zmluvu s firmou z Nitry, ktorá mala s verejným obstarávaním skúsenosti, bolo to však podľa primátora v súlade so zákonom. Ak by tak radnica neurobila, hrozilo by napríklad to, že v školských jedálňach by kuchárky nemohli variť, pretože by im nemal kto obstarávať suroviny.

Na súde v pondelok vypovedali niekoľkí svedkovia a čítali výpoveď už nebohého mestského poslanca Františka Gauliedera. Práve on bol podľa primátora za oboma obvineniami, ktoré v súčasnosti rieši galantský súd. Hlavné pojednávanie dnes sudca odročil na december.