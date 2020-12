Prímerie v Náhornom Karabachu je porušované, Azerbajdžanský prezident pohrozil Arménsku zničením

Arménski predstavitelia a Azerbajdžan sa v sobotu navzájom obvinili z porušovania prímeria v Náhornom Karabachu, ktoré ukončilo šesť týždňov intenzívnych bojov o sporný región.

Separatistickí predstavitelia v Náhornom Karabachu oznámili, že azerbajdžanská armáda spustila v piatok v noci útok, ktorý si vyžiadal troch zranených vojakov – etnických Arménov.

Členovia ruskej mierovej misie, ktorí v regióne monitorujú dodržiavanie dohody o prímerí, oznámili jej porušenie v oblasti Gadrut, ale nikomu nepripísali vinu, píše agentúra AP. Neskôr arménske ministerstvo obrany obvinilo azerbajdžanské sily z toho, že v sobotu zaútočili na juhu Náhorného Karabachu.

Prvé výrazné porušenie dohody

Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v reakcii na situáciu obvinil z nových stretov Arménsko a pohrozil, že mu „rozbije hlavu železnou päsťou“. „Arménsko by sa nemalo pokúšať to začať odznova,“ povedal Alijev počas stretnutia s diplomatmi z USA a Francúzska. „Musí byť veľmi opatrné a neplánovať žiadnu vojenskú akciu. Tentokrát ich úplne zničíme. To nemôže byť pre nikoho tajomstvo,“ dodal.

Na prímerí, ktoré sprostredkovalo Rusko, sa dohodli Arménsko a Azerbajdžan 10. novembra. Dohoda umožnila prevziať Azerbajdžanu kontrolu nad niektorými územiami v oblasti, ktoré mali pod dohľadom arménske sily. Nové strety predstavujú prvé výrazné porušenie dohody.

Počas bojov zahynuli tisíce ľudí

Náhorný Karabach sa nachádza na území Azerbajdžanu, ale od roku 1994 je pod kontrolou miestnych arménskych síl, ktoré podporuje Arménsko.

Ťažké boje, ktoré vypukli koncom septembra, boli najväčšou eskaláciou dlho tlejúceho konfliktu medzi dvomi postsovietskymi krajinami a vyžiadali si viac ako 5 600 mŕtvych.