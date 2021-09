Primetime Emmy ovládol seriál Koruna, udeľovanie cien si užili aj tvorcovia Dámskeho gambitu (foto)

Sošky pre najlepšie seriály si počas nočného udeľovania televíznych cien Primetime Emmy rozdelili Koruna (2016), Dámsky gambit (2020) a Ted Lasso (2020).

Galavečer však patril predovšetkým historickému seriálu Koruna, ktorý pozbieral všetkých sedem trofejí naprieč svojou kategóriou. Okrem toho, že ho vyhlásili za najlepší dramatický seriál, ocenili aj Oliviu Colman a Josha O’Connora za hlavné úlohy, Gillian Anderson a Tobiasa Menziesa za vedľajšie roly a tiež Petera Morgana za scenár a Jessicu Hobbs za réžiu dramatického seriálu.

Za najlepší komediálny seriál vyhlásili Teda Lassa, ktorý si vyslúžil aj ďalšie tri ceny – pre Jasona Sudeikisa za hlavnú rolu a tiež Hannah Waddingham a Bretta Goldsteina za vedľajšie úlohy.

Tri ceny v kategóriách komediálnych seriálov zozbieral Hacks (2021), ktorý vyniesol Jean Smart trofej za hlavnú úlohu a ďalšie dve ceny získal za réžiu (Lucia Aniello) a scenár (Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky).

Emmy pre najlepšiu limitovanú sériu si vyslúžil Dámsky gambit, ktorý vyniesol trofej aj Scottovi Frankovi za réžiu. Ďalšie ceny v kategóriách venovaných limitovaným sériám, televíznym filmom a antológiám si však rozdelili iné projekty.

Tri Emmy si pripísala miniséria Mare z Easttownu (2021), pričom ocenili Kate Winslet za hlavnú rolu a Julianne Nicholson a Evana Petersa za vedľajšie úlohy. Cenu pre najlepšieho herca v hlavnej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie získal Ewan McGregor vďaka životopisnej minisérii Halston (2021). Trofej za scenár dostala Michaela Coel za dramatický seriál Môžem ťa zničiť (2020).

Akadémia televíznych umení a vied tiež počas dvoch dní 11. a 12. septembra rozdala Creative Arts Emmys, pričom po ich započítaní, sú najúspešnejšími projektami 73. ročníka udeľovania cien Emmy seriály Koruna a Dámsky gambit, ktoré si vyslúžili po 11 trofejí.

Nasledujú Saturday Night Live (osem), Ted Lasso (sedem) a The Mandalorian (sedem). Z pohľadu televízií výrazne vedie Netflix so 44 oceneniami, nasledujú HBO/HBO Max (19), Disney+ (14) a Apple TV+ (10).

Prehľad víťaziek a víťazov cien Primetime Emmy vo vybraných kategóriách:

Najlepší dramatický seriál: Koruna

Najlepší komediálny seriál: Ted Lasso

Najlepšia limitovaná séria: Dámsky gambit

Najlepší herec v hlavnej úlohe dramatického seriálu: Josh O’Connor (Koruna)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe dramatického seriálu: Olivia Colman (Koruna)

Najlepší herec v hlavnej úlohe komediálneho seriálu: Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe komediálneho seriálu: Jean Smart (Hacks)

Najlepší herec v hlavnej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie: Ewan McGregor (Halston)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie: Kate Winslet (Mare z Easttownu)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe dramatického seriálu: Tobias Menzies (Koruna)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe dramatického seriálu: Gillian Anderson (Koruna)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe komediálneho seriálu: Brett Goldstein (Ted Lasso)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe komediálneho seriálu: Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie: Evan Peters (Mare z Easttownu)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie: Julianne Nicholson (Mare z Easttownu)

Najlepší scenár dramatického seriálu: Peter Morgan (Koruna)

Najlepšia réžia dramatického seriálu: Jessica Hobbs (Koruna)

Najlepší scenár komediálneho seriálu: Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky (Hacks)

Najlepšia réžia komediálneho seriálu: Lucia Aniello (Hacks)

Najlepší scenár limitovanej série, filmu alebo antológie: Michaela Coel (Môžem ťa zničiť)

Najlepšia réžia limitovanej série, filmu alebo antológie: Scott Frank (Dámsky gambit)

Najlepšia súťažná séria: RuPaul’s Drag Race

Najlepšia talk šou: Last Week Tonight With John Oliver

Najlepšia zábavná skečová séria: Saturday Night Live

Zábavný špeciál (live): Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020

Zábavný špeciál (predtočený): Hamilton