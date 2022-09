Primetime Emmy sú udelené. Ceny si odniesli tri seriály, ale aj Squid Game a Zendaya z Eufórie

Sošky pre najlepšie seriály si počas nočného udeľovania televíznych cien Primetime Emmy rozdelili Boj o moc (2018), Biely lotos (2021 – 2022) a Ted Lasso (2020). Galavečer však priniesol aj dve ocenenia kórejskému hitu Squid Game (2021).

Squid Game aj Eufória

Boj o moc (2018), ktorý vyhlásili za najlepší dramatický seriál, si trofeje podelil so spomenutou Squid Game a tiež Eufóriou (2019). Primetime Emmy pre najlepšieho herca totiž prvý raz putovala do rúk Ázijčana, keď zvíťazil Juhokórejčan Jeong-jae Lee a za najlepšiu herečku v hlavnej úlohe dramatického seriálu vyhlásili Zendayu (Eufória).

Ďalšie dve trofeje pre Boj o moc získali Matthew Macfadyen za herecký výkon vo vedľajšej úlohe a Jesse Armstrong za scenár. Za Squid Game ocenili aj režiséra Dong-hyeoka Hwanga.

Najlepším komediálnym seriálom je Ted Lasso, ktorý si vyslúžil aj ďalšie tri ceny – pre Jasona Sudeikisa za hlavnú rolu, Bretta Goldsteina za vedľajšiu úlohu a tiež MJ Delaney za réžiu.

Cenu získala aj Amanda Seyfried

Trofej pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe komediálneho seriálu získala Jean Smart (Hacks).

Emmy pre najlepšiu limitovanú sériu si vyslúžil Biely lotos, ktorý vyniesol trofeje aj Mikeovi Whiteovi za réžiu a scenár a tiež Murraymu Bartlettovi a Jennifer Coolidge za vedľajšie úlohy.

Hlavné herecké ceny v kategóriách venovaných limitovaným sériám, televíznym filmom a antológiám si však rozdelili iné projekty. Emmy pre najlepšieho herca získal Michael Keaton za Absťák (2021) a za najlepšiu herečku v hlavnej úlohe vyhlásili Amandu Seyfried vďaka Kauze Theranos (2022).

Biely lotos si odniesol 10 trofejí

Akadémia televíznych umení a vied tiež počas dvoch dní 3. a 4. septembra rozdala Creative Arts Emmys, pričom po ich započítaní, je najúspešnejším projektom 74. ročníka udeľovania cien Emmy Biely lotos, ktorý si vyslúžil 10 trofejí.

Nasledujú Eufória a Squid Game so šiestimi, Adele: One Night Only, Stranger Things a The Beatles: Get Back s piatimi a Arcane: League of Legends, Boj o moc a Ted Lasso, ktoré získali po štyri ocenenia.

Prehľad víťaziek a víťazov cien Primetime Emmy vo vybraných kategóriách: Najlepší dramatický seriál: Boj o moc

Najlepší komediálny seriál: Ted Lasso

Najlepšia limitovaná séria alebo antológia: Biely lotos Najlepší herec v hlavnej úlohe dramatického seriálu: Jeong-jae Lee (Squid Game)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe dramatického seriálu: Zendaya (Eufória)

Najlepší herec v hlavnej úlohe komediálneho seriálu: Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe komediálneho seriálu: Jean Smart (Hacks)

Najlepší herec v hlavnej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie: Michael Keaton (Absťák)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie: Amanda Seyfried (Kauza Theranos)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe dramatického seriálu: Matthew Macfadyen (Boj o moc)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe dramatického seriálu: Julia Garner (Ozark)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe komediálneho seriálu: Brett Goldstein (Ted Lasso)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe komediálneho seriálu: Sheryl Lee Ralph (Základná škola Willarda Abbotta)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie: Murray Bartlett (Biely lotos)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe limitovanej série, filmu alebo antológie: Jennifer Coolidge (Biely lotos) Najlepší scenár dramatického seriálu: Jesse Armstrong (Boj o moc)

Najlepšia réžia dramatického seriálu: Dong-hyeok Hwang (Squid Game)

Najlepší scenár komediálneho seriálu: Quinta Brunson (Základná škola Willarda Abbotta)

Najlepšia réžia komediálneho seriálu: MJ Delaney (Ted Lasso)

Najlepší scenár limitovanej série, filmu alebo antológie: Mike White (Biely lotos)

Najlepšia réžia limitovanej série, filmu alebo antológie: Mike White (Biely lotos) Najlepšia súťažná séria: Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls

Najlepšia talk šou: Last Week Tonight With John Oliver

Najlepšia zábavná skečová séria: Saturday Night Live

Informácie pochádzajú z webstránok www.emmys.com, www.hollywoodreporter.com a agentúry AP.