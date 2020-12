Primož Roglič získal ocenenie Zlatý bicykel, Sagan nebol ani medzi pätnástkou nominovaných

Skoky na lyžiach kedysi prišli o talentovaného Slovinca. Volá sa Primož Roglič a neskôr presedlal na cyklistiku. Dnes je už dvojnásobný víťaz Vuelty a najnovšie aj držiteľ prestížneho ocenenia Vélo d’Or (Zlatý bicykel).

Druhé a tretie miesto zatiaľ neoznámili, učinia tak v piatok 4. decembra.

Najlepším Francúzom Alaphilippe

Ocenenie Vélo d’Or sa udeľuje od roku 1992 najlepšiemu cyklistovi sezóny, prvotný impulz vyšiel od redaktorov francúzskeho časopisu Vélo Magazine. „Prešiel som si mená víťazov z minulosti a zistili som, že je to celkom významné ocenenie. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí za mňa hlasovali. Viem, že to boli žurnalisti z celého sveta. O to viac si to vážim,“ vyhlásil Primož Roglič pre L’Équipe, cituje ho web cyclingnews.com.

Honor najlepšieho francúzskeho jazda za rok 2020 si vyslúžil úradujúci majster sveta Julian Alaphilippe. Práve Alaphilippe ovládol hlasovanie cyklistických novinárov v medzinárodnej kategórii pred rokom. Aktuálne tvrdí, že víťazstvo Rogliča je spravodlivé. „Myslím si, že si to zaslúži a jeho víťazstvo je logické. Ja si zasa veľmi vážim, že ma po roku znova zvolili najlepším Francúzom sezóny. Víťazstvo na majstrovstvách sveta považujem za čerešničku na torte,“ skonštatoval Alaphilippe.

Roglič v sezóne s 12 víťazstvami

Primož Roglič si pripísal v skrátenej sezóne 2020 dovedna 12 víťazstiev. Až štyri etapy vyhral na Vuelte, kde sa stal aj celkovým víťazom. Jedno etapové víťazstvo pridal na Tour de France, kde mu celkový triumf doslova pretiekol pomedzi prsty. Vyfúkol mu ho v záverečnej časovke krajan Tadej Pogačar. Roglič je aj úradujúci majster Slovinska v pretekoch s hromadným štartom.

Medzi pätnástkou nominovaných na Vélo d’Or tento rok chýbal Peter Sagan. Trojnásobný majster sveta sa stal celkovým laureátom Zlatého bicykla v roku 2016. Držiteľ 114 víťazstiev má na konte aj druhé miesto z roku 2015 a dve tretie priečky (2013 a 2017). V práve skončenej sezóne Sagan vybojoval iba jedno víťazstvo, keď po pôsobivom sóle ovládol 10. etapu na pretekoch Giro d’Italia.