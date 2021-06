Prineste si vlastnú šálku na kávu a ušetrite na umelom osvetlení, hovoria kampane spoločnosti LANXESS

LANXESS žije v Japonsku kampaňou My Bottle, My Cup Campaign

Pokračuje tak vo svojich environmentálnych aktivitách

Nemecká spoločnosť LANXESS, popredný výrobca špeciálnych chemikálií, vyhlásila jún za mesiac ochrany životného prostredia. Na jeho podporu realizuje hneď niekoľko environmentálnych kampaní. Prvou iniciatívou je „Kampaň na zníženie emisií CO2“, ktorú spoločnosť LANXESS usporadúva už od roku 2014. Druhou iniciatívou je „Kampaň Moja fľaša, môj hrnček“, ktorá bude prebiehať na dvoch miestach a povzbudzovať zamestnancov k používaniu vlastných fliaš a hrnčekov. Tým sa zníži množstvo odpadu z papierových pohárov.

„Ochrana klímy je ústrednou súčasťou stratégie spoločnosti LANXESS. Je skvelé vidieť, že povedomie zamestnancov o ochrane životného prostredia sa zvyšuje a že úsilie o dosiahnutie tohto cieľa sa okrem iných krajín každoročne zvyšuje aj v Japonsku,“ uviedol Taiga Harigai, zástupca spoločnosti LANXESS v Japonsku. „Som presvedčený, že tieto miestne iniciatívy môžu prispieť k celosvetovému cieľu budovania udržateľnej spoločnosti,“ dodal.

Okrem uvedených kampaní spoločnosť v júni v rámci mesiaca životného prostredia organizuje online seminár pre zamestnancov o ochrane životného prostredia.

Zhasnite svetlá

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch spoločnosť LANXESS 21. júna od 8.00 do 22.00 h na dve hodiny vypla všetky svetlá. Bolo to vo všetkých pobočkách v Tokiu a Tojohaši, ako aj v jednotlivých domácich kanceláriách. Mnohí zamestnanci totiž naďalej pracujú z domu ako preventívne opatrenie proti šíreniu nového koronavírusu. Rovnaká aktivita je naplánovaná na 7. júla vo všetkých pobočkách.

Očakáva sa, že vypnutím svetiel sa spotreba energie zníži približne o 76 kWh denne na týchto dvoch miestach. A hoci sa zníženie v domácich kanceláriách nedá zmerať, očakáva sa cenné zníženie emisií CO2.

Túto kampaň už 16 rokov vedie miestne ministerstvo životného prostredia. Snaží sa vyzvať verejnosť, aby zhasínala svetlá v obchodných prevádzkach a domácnostiach. Cieľom je bojovať proti globálnemu otepľovaniu.

Kampaň Moja fľaša, môj hrnček

Spoločnosť LANXESS bude od júla do septembra organizovať kampaň „Moja fľaša, môj hrnček“ vo svojich dvoch pobočkách v Japonsku. Chce zvýšiť povedomie zamestnancov o ochrane životného prostredia a zmierniť vplyv svojich kancelárií na udržateľnosť.

Počas trvania kampane bude spoločnosť merať účinok sledovaním množstva použitých papierových pohárov v spoločnosti. Kampaň sa začala v roku 2020 ako dobrovoľná iniciatíva zamestnancov v Japonsku a trvala päť mesiacov od augusta do decembra. Množstvo papierových pohárov použitých v kancelárii sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížilo o 90 % (čo zodpovedá zníženiu emisií CO2 o 432 kg ročne), čiastočne v dôsledku menšieho počtu návštevníkov a zamestnancov v kancelárii počas pandémie koronavírusu v roku 2020.

Foto: LANXESS

Cieľ je dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2040

Spoločnosť LANXESS si plne uvedomuje potenciálne riziká zmeny klímy a úlohu, ktorú môže zohrávať pri vývoji realizovateľných riešení. Táto špecializovaná chemická spoločnosť v novembri 2019 oznámila, že sa do roku 2040 stane klimaticky neutrálnou. Na začiatku tohto úsilia si stanovila cieľ znížiť emisie skleníkových plynov z 3,2 milióna ton CO2e (údaj z roku 2018). Cieľom spoločnosti LANXESS je do roku 2030 znížiť emisie o 50 % na približne 1,6 milióna metrických ton CO2e a do konca roka 2020 sa už podarilo znížiť ich množstvo na 2,53 milióna metrických ton CO2e. Vo februári tohto roku spoločnosť spustila prevádzku zariadenia na znižovanie emisií oxidu dusného vo svojom výrobnom závode v belgických Antverpách, ktoré zníži emisie CO2 o 150 000 ton ročne.

Najdôležitejšie hodnotenie od medzinárodných organizácií v oblasti zmeny klímy

Medzinárodná organizácia zaoberajúca sa zmenou klímy a ďalšími otázkami uznala spoločnosť LANXESS za jedného z globálnych lídrov CDP. To ju radí medzi 5 % najlepších spoločností z 5 800 spoločností, ktoré boli predmetom prieskumu CDP. Spoločnosť LANXESS v rámci svojho úsilia zverejňuje údaje o svojich iniciatívach v oblasti zmeny klímy od roku 2012 a do Zoznamu klimatických zmien bola vybraná už štvrtýkrát.

V roku 2020 dosiahla spoločnosť LANXESS najvyššie umiestnenie v indexe udržateľnosti Dow Jones (DJSI) pre Európu v kategórii „Chemikálie“ a v celosvetovom indexe DJSI sa posunula na druhé miesto. Spoločnosť tak bola štvrtý rok po sebe zaradená do DJSI Europe a desiaty rok po sebe do DJSI World. Spoločnosť LANXESS dosiahla mimoriadne dobré výsledky v oblastiach klimatickej stratégie, ľudských práv a riadenia rizík spojených s vodou.

Ďalšie informácie o aktivitách LANXESS na podporu cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) a ochrany životného prostredia nájdete pod nižšie uvedenými odkazmi.

Klimatická neutralita 2040:

https://lanxess.co.jp/jp/sustainability-japan/climate-neutral/

Iniciatíva pre ciele udržateľného rozvoja (SDGs): https://lanxess.co.jp/jp/sustainability-japan/sgds-j/

Podpora obehového hospodárstva:

https://lanxess.co.jp/jp/sustainability-japan/circular-economy/

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v odolných plastoch

Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2019 dosiahol obrat 6,8 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 400 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.

Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS, facebook.com/LANXESS, linkedin.com/company/lanxess a youtube.com/lanxess.

