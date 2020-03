Prioritou Naďa bude pomoc pri koronavíruse, modernizácia armády a pozrie sa aj na tendre SNS

Všetky projekty, ktoré vznikli na ministerstve obrany pod vedením Slovenskej národnej strany (SNS), vykazovali známky netransparentnosti. Je preto otázne, či v nich bude nové vedenie pokračovať. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol nový šéf rezortu obrany Jaroslav Naď.

Zdôrazňuje, že z jeho pohľadu je kľúčové vyhlásiť pri veľkých projektoch transparentné verejné medzinárodné súťaže.

Veľké modernizačné projekty

Okrem prešetrenia transparentnosti tendrov bude jeho prioritou najmä pomoc Ozbrojených síl SR pri koronavíruse, ale aj armádne modernizačné projekty či zlepšenie podmienok pre vojakov. Naď tak okrem aktuálnej témy pandémie považuje za dôležitú aj modernizáciu armády.

„Najmä rozpočtová situácia ministerstva v súvislosti s koronavírusom. To bude jednoznačne priorita po nástupe do funkcie, teda zistiť, aké sú možnosti rezortu, ako je pripravený, ako je finančne zabezpečený, technologicky, materiálne a personálne zabezpečený na riešenie problému koronavírusu,“ uviedol Naď na otázku čo urobí ako prvé po oficiálnom nástupe do funkcie.

Témou nového šéfa rezortu budú aj veľké modernizačné projekty. Slovensko v súčasnosti zaostáva za stanoveným dlhodobým plánom rozvoja ozbrojených sil. Meškajú aj viaceré projekty, ktoré mali pomôcť naplniť naše záväzky voči Severoatlantickej aliancii (NATO). Naď chce vyhlásiť nové súťaže, ktoré budú reflektovať na potreby vojakov.

„Treba urobiť komplexný audit zmlúv, ktoré boli podpísané v priebehu, povedzme, posledného roka. Ani jeden z tých väčších tendrov, o ktorých sme sa v minulosti rozprávali, teda transportéry 8×8, menšie 4×4 alebo radary nebol transparentný. Určite nebudem pokračovať v procese schvaľovania týchto projektov na vláde, ale pôjdeme cestou vypísaní medzinárodných súťaží,“ uviedol.

Aktualizácia armádneho plánu

Tie budú podľa neho vypracované na základe relevantných požiadaviek ozbrojených síl tak, aby to spĺňalo nielen ich potreby, ale aj slovenská záväzky voči NATO.

Slovensko by totiž do roku 2030 malo mať pripravenú ťažkú mechanizovanú brigádu v rámci požiadaviek NATO. Jej súčasťou majú byť ťažké obrnené vozidlá či tanky.

S novou technikou za miliardy eur počítal aj dlhodobý armádny plán. Ten je podľa Naďa potrebné aktualizovať na podklade reálnych možností a dát.

„Je potrebné dlhodobý plán aktualizovať, pretože len pri stíhacích lietadlách je v mínuse o miliardu eur. To ale neznamená, že procesy budú zastavené a budeme čakať na vypracovanie nového dokumentu, to nie. Budeme ho aktualizovať priebežne, aby bol naozaj reálny a odrážal rozpočtovú realitu, ktorá predpokladám už tento rok bude výrazne nižšia, ako bola umelo plánová predošlou vládou,“ vysvetlil.

Veľmi náročný rok

Tento rok bude podľa neho veľmi náročný, pretože bude potrebné zaplatiť ďalšiu splátku za stíhacie lietadlá v hodnote približne 500 miliónov eur, čo je vlastne jedna tretina celého rozpočtu. Za nové stíhacie lietadlá bola deklarovaná obstarávacia cena na úrovni 1,6 miliardy eur.

Pred novým ministrom stojí okrem techniky neľahká úloha aj pri personálnom naplnení armády. Ministerstvo roky bojuje s čoraz nižšou atraktivitou vojenčiny na trhu práce.

„Mám predstavu, ktoré veci by sa mohli v tomto smere zrealizovať aj v legislatívnej podobe, aj z pohľadu marketingu. Obávam sa však, že tieto otázky budú zatiaľ druhoradé vzhľadom na situáciu s koronavírusom, zároveň ale platí, že pri riešení mohli výrazne pomôcť fungujúce aktívne zálohy, ktoré, žiaľ, nemáme k dispozícii,“ uzavrel nový minister obrany.