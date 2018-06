Prioritou slovenského hospodárstva bude energetická efektívnosť a využívanie zvyškovej energie

BRATISLAVA 27. júna (WebNoviny.sk) – Znižovanie energetickej náročnosti, respektíve energetická efektívnosť, je jednou z priorít hospodárskej politiky Slovenska do roku 2030. Vyplýva to zo stratégie hospodárskej politiky, ktorú v stredu schválila vláda.

Klesajúci trend energetickej náročnosti

Energetická efektívnosť je podľa ministerstva hospodárstva jediným “zdrojom“ energie, ktorý súčasne spĺňa ekonomické, energetické a environmentálne ciele. „Predstavuje morálny záväzok voči súčasnej, ako aj budúcej generácii a je jedným zo základných aspektov trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Pre domácnosti, služby a podniky znamená znižovanie energetickej náročnosti nižšie náklady na zabezpečenie energetických potrieb, a tým aj zvýšenie konkurencieschopnosti, ako aj kvality života a životného prostredia občanov,“ myslí si rezort hospodárstva, ktorý vypracoval stratégiu hospodárskej politiky.

V súvislosti so znižovaním energetickej náročnosti by mala podľa ministerstva dominovať snaha o implementáciu energeticky efektívnych opatrení v priemysle a riešení zodpovedajúcich obehovému hospodárstvu. „Pozornosť je potrebné venovať najmä využívaniu zbytkovej energie z technologických procesov na pokrytie potreby energie, a to obzvlášť tepla z výroby chladu a z výroby stlačeného vzduchu a tepla z výrobných technológií, ktoré sa v súčasnosti odovzdáva do okolitého prostredia,“ dodalo ministerstvo.

Energetická náročnosť Slovenska má počas ostatných pätnástich rokov klesajúci trend. Slovensku sa v novom tisícročí podarilo znížiť energetickú náročnosť o takmer 51 %. Tento pozitívny vývoj ministerstvo pripisuje úspešnej reštrukturalizácie priemyslu, zavedeniu nízkoenergetických výrobných procesov v priemysle a zlepšovaniu tepelno-technických vlastností budov a obmene spotrebičov za úspornejšie.

Doprava sektorom s rastúcou spotrebou

„Slovenská republika má však napriek tejto skutočnosti siedmu najvyššiu energetickú náročnosť na základe stálych cien v EÚ. Tento fakt je daný najmä štruktúrou priemyslu v SR, kde má veľký podiel priemysel s vysokou energetickou náročnosťou,“ doplnil rezort hospodárstva.

Na znižovaní konečnej energetickej spotreby Slovenska sa za posledných desať rokov podieľali najmä sektory domácností a priemyslu. Jediný sektor s naďalej rastúcou spotrebou energie je doprava. Nižšia spotreba domácností je výsledkom výmeny spotrebičov za energeticky účinnejšie a intenzívnym zatepľovaním bytových domov.

„Dlhodobý nárast spotreby energie v doprave je zapríčinený stále rastúcim počtom evidovaných motorových vozidiel, a s tým súvisiaci zvyšujúci sa počet prepravených osôb individuálnou automobilovou dopravou a pokles využívania verejnej osobnej dopravy, ako aj nárast výkonov cestnej nákladnej dopravy presunom prepravy tovarov z energeticky menej náročných dopravných módov na cestnú dopravu,“ konštatovalo ministerstvo.