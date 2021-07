Prípravné konanie sa musí nevyhnutne zjednodušiť a skrátiť, myslí si predseda ŠTS Hrubala

Prípravné konanie sa musí nevyhnutne zjednodušiť a skrátiť. Skonštatoval to predseda Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Ján Hrubala v rozhovore pre agentúru SITA a portál Webnoviny.sk. Reagoval tak na otázku, ako hodnotí avizovanú reformu Trestného poriadku a Trestného zákona. Hrubala však dodal, že nepatrí k tým sudcom, ktorí volajú po limitovaní kolúznej väzby.

„Podľa môjho názoru aj súčasná právna úprava dostatočne garantuje to, že väzba má byť využívaná len vo výnimočných prípadoch. Pravidlo je nestíhať vo väzbe, ale z každého pravidla existujú výnimky. Keď zákonodarca stanoví päťmesačnú alebo trojmesačnú lehotu a upraví väzbu inak, než je to v súčasnej dobe, budeme to, samozrejme, akceptovať,“ povedal Hrubala.

Rozhodnutia sú iné ako predstavy prokurátorov

Šéf špecializovaného súdu sa vyjadril aj k téme „zneužívania“ kolúznej väzby. Vysvetlil, že kolúzna väzba aj iné druhy väzby sú nariaďované v prípadoch, keď spisový materiál poskytuje dostatok materiálu na to, aby sudca skonštatoval, že trestné stíhanie nemôže prebiehať na slobode.

„Viac ako tretina našich rozhodnutí, aj vo väzobných veciach, nie je v súlade s tým, aké sú predstavy prokurátora. Sme súd, ktorý v rozmedzí medzi 20 až 40 percent prípadov nevyhovie návrhom prokurátora,“ pokračoval.

Hrubala zdôraznil, že sudcovia ŠTS v rozhodnutiach na „nie málo“ stranách vysvetľujú, prečo považujú väzbu za legitímne riešenie danej situácie. „Takisto vysvetlíme, prečo nevyhovieme návrhu prokurátora. O nadužívaní väzby, tobôž zámernom, nemôže byť ani reč,“ dodal.

Postavenie negarantuje beztrestnosť

Podľa Hrubalu nie je pravda, že kolúzna väzba sa v minulosti tak často nepoužívala, ako to tvrdia niektoré opozičné politické strany.

„Dokonca náš súd patrí medzi súdy, ktorý konzistentne väzbu využíva zrejme najmenej zo všetkých súdov v republike. Mne nenáleží interpretovať, prečo si zrazu väzbu začali všímať aj politici. Na to nech si verejnosť odpovie sama. Nič zvláštne sa nedeje ani v poslednej dobe. To, že je niekto v spoločenskom rebríčku vysoko mu negarantuje beztrestnosť, ani to, že bude stíhaný na slobode,“ uzavrel predseda ŠTS Ján Hrubla.