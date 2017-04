Pripravte sa na „uštekanú“ sobotu

Bratislava, 27. apríla 2017 ( WBN/PR ) – Pozor, pozor, pozor! Vyhlasuje sa veľká súťaž o titul Boriešok roka 2017. Zapojiť sa do nej môžu všetci hrdí majitelia domácich miláčikov. Teda nie osobne. Súťažiť o trofej najcennejšiu budú totiž psíkovia, a to bez ohľadu na rasu, pohlavie, farbu či pôvod. Pripravte sa na tvrdý, ale spravodlivý súboj. 

Pravidlá sú veľmi jednoduché. Stačí poslať fotografiu vášho štvornohého miláčika do súťaže, ktorá bude od piatka 14. apríla zverejnená na facebookovej stránke Bory Mall. Na fotografii, ktorú pošlete, si dajte určite záležať. Vyhrá totiž ten psík, ktorý od fanúšikov na facebooku dostane najviac laikov. Súťaž Boriešok roka bude vyhodnotená počas eventu v nákupno-zábavnom centre Bory Mall v sobotu 29.apríla. Víťaz a jeho majiteľ získanú peknú cenu – balíček s produktmi pre psíkov. Na podujatie, ktoré sa v Bory Mall začne o 11- tej a potrvá do 18-tej hodiny, ste samozrejme pozvaní všetci. Čaká tu na vás veľa zaujímavých atrakcií, noviniek, nápadov či rád.

Mnohé psie rasy sú mimoriadne učenlivé. Dokazujú to nielen doma, ale aj počas vystúpení s profesionálmi. Dogdancing Club predvedie v rámci programu dva zaujímavé tanečné vstupy. Agility parkúr zase ukáže vystúpenia psíkov na veľkom parkúre v centrálnej časti Bory Mall. Ak svojmu psíkovi veríte, môžete si parkúr pod dohľadom odborníka vyskúšať aj vy. Ak patríte k tým majiteľom, ktorí už dlhšie bojujú s tvrdohlavou povahou vášho psíka, môžete počas podujatia získať veľa cenných rád. Doggie.sk predvedú ako naučiť psíka základným príkazom a zároveň poradia ako chlpáčov správne vychovať. Veterinárovi zase budete môcť položiť otázky o zdravom životnom štýle vášho miláčika, či ako najlepšie predchádzať jeho chorobám. Okrem radosti nám psy aj veľmi často pomáhajú. V poslednom čase sa rozšírila canis terapia – čo v preklade znamená terapia pomocou psíka. Naši štvornohí priatelia vedia pomôcť pri riešení citových, sociálno-integračných či psychologických problémoch. Ako konkrétne to funguje, to už bude priestor pre canis terapeutov. Má to však aj obrátenú stranu mince. Ani psíkovia nie sú vždy v pohode, môžu trpieť stresom alebo úzkosťou. Napríklad počas cesty autom, pri búrkach či ohňostrojoch. Na stánku Veterinárneho poradenstva spoločnosti Ceva sa preto budete môcť porozprávať o tom, čo im v takejto situácii pomôže. Veterinár vám tiež poradí ako vášho miláčika chrániť pred kliešťami alebo ako správne postupovať, keď má váš psík problémy s kožou.

Ale nechajme vážne témy bokom, teraz sa ideme krášliť. Psí salón Vanda predvedie rôzne kreácie strihov, od denného až po extravagantný. Ak naberiete odvahu, môžete si nechať vášho psíka ostrihať aj vy. Veď jarný strih sa v tomto období určite hodí.

Nie každý si môže dovoliť mať psíka priamo doma. Ak vy alebo vaše deti túžia po psej spoločnosti, môžete sa zapojiť do viacerých programov útulkov. Sloboda zvierat či organizácia Majme srdce vám rada predstaví, ako si možno psíka adoptovať či asimilovať. Deti sa môžu dohodnúť na pravidlách venčenia psíkov z útulkov alebo sa môžu prihlásiť do krúžkov starostlivosti o tieto zvieratká. Okrem tejto možnosti budú mať deti počas podujatia aj príležitosť zapojiť sa aktívne do tzv. kreatívneho kútika, kde si budú môcť namaľovať napríklad svoje obľúbené domáce zvieratko.

Nezabudli sme ani na to, že psíkovia v útulkoch potrebujú pomoc. Preto počas podujatia Boriešok roka urobíme spoločne so SuperZoo zbierku. V rámci nej bude môcť každý návštevník prispieť na stravu pre psíkov v útulkoch. SuperZoo potom vyzbieranú sumu znásobí. Teda za každé euro dá stravu v hodnote 2 eurá.

Nenechajte si ujsť „uštekanú“ sobotu v Bory Mall 29. apríla. Okrem príjemných zážitkov sa dozviete aj veľa užitočného a zároveň budete môcť prispieť na dobrú vec.