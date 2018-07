Do prípravy HC Košice sa zapojili aj Nagy a legionári, chýba už len obranca Pulli

KOŠICE 30. júla (WebNoviny.sk) – Do prípravy tipsportligového hokejového klubu HC Košice sa v pondelok zapojil už aj skúsený útočník Ladislav Nagy a väčšina legionárov. Chýba už len fínsky obranca Jere Pulli, ktorý príde v stredu.

V Košiciach už teda trénovali českí krídelníci Petr Kafka a Tomáš Netík, kanadský útočník Evan Brophey, americký bek Jimmy McDowell a slovinský obranca Klemen Pretnar.

Reprezentačného útočníka Nagya na prvom tréningu tlačili korčule. „Korčuľovalo sa ťažšie, lebo všetko tlačí. Myslím si, že prvý týždeň to má každý to isté. Po tom druhom týždni to už bude dobré. Prvé tréningy sú stále veľmi ťažké a myslím si, že taký tretí či štvrtý tréning bude všetko v poriadku,“ cituje elitného krídelníka oficiálny web HC Košice.

Košičania absolvujú prvý prípravný zápas pred novou sezónou v utorok 7. augusta, v Crow aréne bude ich súperom tipsportligový nováčik z Miškovca.