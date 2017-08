Prípravy na ďalší ročník EUHL vrcholia, hráči majú stále možnosť pripojiť sa k univerzitným tímom

BRATISLAVA 7. augusta 2017 (WBN/PR) – Kým fanúšikovia vnímajú čas medzi sezónami ako možnosť pre oddych, z pohľadu hokejových klubov ide o jedno z najnáročnejších období v roku. Prípravy Európskej univerzitnej hokejovej asociácie (EUHA), ktorá je riadiacim orgánom Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL) trvajú dlhé mesiace a snahou je vytvoriť čo najlepšie podmienky nielen pre tímy ako také, ale tiež pre fanúšikov a množstvo dobrovoľníkov, ktorí sa spolupodieľajú na chode súťaže. Čo je teda každodennou činnosťou členov EUHA, hokejových manažérov a trénerov?

Na základe vzájomných diskusií boli zosumarizované nielen pravidlá pre nadchádzajúcu sezónu, ale tiež manuál a etický kódex pre hráčov. Zo strany ligy sú tu totiž očakávania vzťahujúce sa na správanie hráčov aj mimo zápasov. Že je tento krok skutočne dôležitý, potvrdzuje i skutočnosť, že i v profesionálnych ligách hráči absolvujú viaceré prednášky či workshopy zamerané na správanie sa vo voľnom čase a hlavne na vhodné využitie sociálnych sietí. Čo i len jeden nevhodný príspevok môže hráčovi naštrbiť hokejovú kariéru.

EUHA pre účastníkov súťaže v sezóne 2017/2018 pripravila zmluvy a stále hľadá nových partnerov, sponzorov, oslovuje lokálne vlády a taktiež hľadá nové výzvy pre podporu prepojenia štúdia a univerzitného športu. Stále sú tu aj tímy, ktoré prejavili záujem o pripojenie sa do EUHL, a to nielen do existujúcej východnej divízie. Záujem zo strany tímov, resp. univerzít neustále narastá, je preto len otázkou času, kedy EUHA otvorí i severnú divíziu. Pre účastníkov súťaže sa pripravujú taktiež nové dresy, ktoré sú súčasťou akejsi celkovej vizualizácie hráča.

Rovnako ako vedenie súťaže, tak sa na nový ročník pripravujú i samotné mužstvá. „S grafikom dokončujeme posledné úpravy klubového loga a návrhy dresov. Všetko ladíme do poslednej bodky, aby to bežného fanúšika upútalo. Súčasne je to pre nás nesmierna česť reprezentovať tak významnú univerzitu, a síce Univerzitu Palackého v Olomouci,“ vyslovil Dominik Pudelka, manažér tímu, „s členmi EUHA sme sa predbežne dohodli na podpísaní zmluvy o vstupe do ligy.“

Kým nové tímy majú o akúsi starosť či povinnosť naviac, tie, ktoré už v súťaží nejaký ten rok pôsobia, sa sústredia predovšetkým na nábor kvalitných hráčov. Paneuropa Kings odštartuje svoj výberový kemp už o niekoľko dní a pre potenciálnych hráčov môže byť lákadlom skutočnosť, že ako jediní popri bratislavskom Slovane odohrajú domáce zápasy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Nábor nových hráčov rovnako spustil aj celok Gladiators Trenčín, ktorý mladým hráčom ponúka okrem iného možnosť štúdia aj v anglickom jazyku a teda tak otvára brány aj pre zahraničných študentov. Sympatizanti univerzitného hokeja si svoj tím môžu nájsť nielen v spomínaných slovenských mužstvách, ale tiež i v susednom Česku. Príprava Akademikov Plzeň na novú sezónu totiž nespočíva len v zháňaní nových partnerov, ale tiež pripravujú náborový deň. Možnosť byť súčasťou tímu, z ktorého pochádzal v ostatnej sezóne najlepší tréner a tiež manažér EUHL, je tak stále otvorená. Bratislavskí Diplomati v súčasnosti vynakladajú veľké úsilie, aby mohli zo svojich domácich zápasov vysielať profesionálne priame prenosy a počas príprav na novú sezónu sa nezabúda ani na dobročinné aktivity. UNIPO Warriors v najbližších dňoch odštartujú dražbu dresov, pričom výťažok poputuje viacerým organizáciám v Prešovskom a Košickom kraji.

text: Janka Danková