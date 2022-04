Príroda na Slovensku je ľahšia o vyše 5 ton odpadu

Vyše 5 ton odpadu vyzbieralo takmer 800 kolegov Tesca pri príležitosti svetového Dňa Zeme (22. apríla 2022) po celom Slovensku. Spoločnosť Tesco sa takýmto spôsobom rozhodla prispieť k zlepšovaniu životného prostredia odstraňovaním odpadu vo svojom okolí aj prírode a opäť ukázať, že je dobrým susedom v komunitách.

„Spoločnosť Tesco sa dlhodobo angažuje v oblasti udržateľnosti a podpory komunít. Deň Zeme sa pre našich kolegov už tradične spája s pomocou životnému prostrediu, v ktorom žijú a pracujú. Teší nás, že do akcie sa opäť zapojilo všetkých 154 predajní Tesco. Aj preto sa nám spoločne podarilo za dokopy viac ako 1 000 hodín vyzbierať odpad s hmotnosťou 5 ton, ktorý by naplnil približne 6 veľkých nákladných áut. Aj touto cestou chceme podporiť komunity, v ktorých pôsobíme, a aktívne prispievať k tomu, aby boli čistejšie a krajšie. Nielen pre našich kolegov, ale aj pre všetkých ľudí z nášho susedstva,“ hovorí Michaela Lehotská, CSR manažérka Tesca na Slovensku.

Do upratovania sa zapojilo takmer 800 kolegov z centrálnej kancelárie, distribučného centra a všetkých 154 obchodov Tesco po celom Slovensku. Najväčší počet dobrovoľníkov z jedného obchodu bol v hypermarkete v Nitre, kde sa zapojilo až 21 kolegýň a kolegov. Najviac odpadu kolegovia vyzbierali v okolí hypermarketu Tesco na Zlatých pieskoch v Bratislave.

„Som hrdý na svoj tím, že sa opäť zapojil do iniciatívy zbierania odpadu na Deň Zeme ako každý rok. Tento rok sme úzko spolupracovali aj s mestom, ktoré nám dodalo kontajner na odpad. So zbieraním odpadov pomohli aj dobrovoľníci a zákazníci, takže akcia bola veľmi úspešná. Náš tím vyzbieral v okolí hypermarketu odhadom 50 až 70 kg odpadu, zväčša plasty, fľaše a kartóny. Takéto upratovanie však robíme aj priebežne počas roka, naše okolie si to zaslúži. Teším sa na ďalšie podobné akcie,“ dopĺňa Marek Simko, riaditeľ hypermarketu Tesco v Spišskej Novej Vsi.

Tesco celoročne vyvíja aktivity na ochranu planéty a jej prírodných zdrojov pre zachovanie trvalej udržateľnosti:

V roku 2009 sa Tesco stalo prvou firmou na svete, ktorá si stanovila cieľ uhlíkovej neutrality do roku 2050. V roku 2021 maloobchodný reťazec oznámil nový celoskupinový cieľ nulových čistých emisií (klimatickú neutralitu) do roku 2035 pre svoje vlastné prevádzky a zároveň sa zaviazal ku klimatickej neutralite aj v rámci svojho dodávateľského reťazca do roku 2050.

Tesco je prvým a jediným podnikom v strednej Európe, ktorý uverejňuje dáta o potravinovom odpade. Robí tak pravidelne už od roku 2016.

Na Slovensku v porovnaní s východiskovým rokom 2016/17 ide o69 % zníženie množstva potravinového odpadu z pohľadu všetkých predávaných potravín, čo znamená, že sa Tescu naďalej darí prekračovať cieľ SDG 12.3 – do roku 2030 znížiť potravinový odpad o polovicu (cieľ reťazec naplnil už u roku 2019).

Z predajní na Slovensku úspešne redistribuujeme 90 % nepredaných potravín vhodných na ľudskú konzumáciu charitatívnym organizáciám alebo ako krmivo pre zvieratá.

Na jar 2019 Tesco v strednej Európe vyslovilo tri verejné záväzky k vytvoreniu udržateľnejších obalov vlastnej značky a prijatiu krokov, ktoré povedú k vytvoreniu obalového systému s uzavretou recyklačnou slučkou v Tesco prevádzkach. Spoločnosť chce, aby všetky obaly produktov jej vlastných značiek boli do roku 2025 recyklovateľné alebo opakovane použiteľné.

Tesco už odstránilo všetky nerecyklovateľné a ťažko recyklovateľné materiály z obalov výrobkov vlastnej značky Tesco.

Spoločnosť Tesco uplatňuje pri obaloch vlastných značiek prístup 4R (Remove-Reduce-Reuse-Recycle), čím znižuje spotrebu materiálov a uľahčuje ich recykláciu. Tento prístup znamená odstránenie obalov všade, kde je to možné (Remove), zredukovanie tých obalov, ktoré nemožno odstrániť (Reduce), viac obalov použiť opakovane (Reuse) a to, čo zostane, zrecyklovať (Recycle).

Tri kompletné kategórie produktov značky Tesco sú v 100 % recyklovateľných obaloch – čistiace prostriedky, rezance, cestoviny, ryža aj čerstvé ovocie a zelenina.

„Uzavretá recyklačná slučka“ je systém riadenia, v ktorom sa všetky materiály opakovane používajú alebo vracajú a následne recyklujú alebo sa zmení ich využitie, takže sa nič nevyhadzuje. Vytvorenie uzavretej slučky si vyžaduje spoluprácu vlády, výrobcov obalov, dodávateľov aj maloobchodu. Tento prístup k používaniu obalov je založený na zásadách cirkulárnej ekonomiky.

