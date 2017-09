Peter Sagan zabojuje o zlatý hetrik, môže prepísať históriu

BERGEN 23. septembra (WebNoviny.sk) – Peter Sagan sa pred nedeľňajšou obhajobou titulu majstra sveta v cestných pretekoch cyklistov v nórskom Bergene nechce baviť o prípadných historických súvislostiach zlatého hetriku.

Ak by ho dovŕšil, stal by sa prvým cyklistom, ktorému by sa podarilo vyhrať trikrát v neprerušenej sérii. V nedávnej minulosti sa už o čosi podobné pokúšali Talian Paolo Bettini a Gianni Bugno, či v dávnejšej Belgičania Georges Ronsse a Rik van Steenbergen, ale neuspeli.

V Nórsku aj s ďalšími Slovákmi z tímu

„Nerád hovorím o tvorení histórie, či budúcnosti. Čo je to vlastne tlak? Čo sa stane, to sa stane. Ja nemám čo stratiť. Prišiel som sem, aby som si to užil. Samozrejme, mám radosť z toho, čo som dosiahol a zajtrajšie preteky si chcem čo najlepšie vychutnať,“ povedal Peter Sagan na sobotňajšej tlačovej konferencii v Bergene, cituje ho aj špecializovaný portál CyclingNews.

Sagan pricestoval do Nórska spoločne s ďalšími slovenskými členmi tímu Bora-Hansgrohe (bratom Jurajom, Erikom Baškom a Michaelom Kolářom, pozn.) v piatok večer, ale špeciálnu obhliadku trate nedeľňajších pretekov v sobotu nemá v pláne.

„Pôjdeme ten okruh v nedeľu 11-krát, je tak? Myslím si, že to bude dosť času na to, aby som si ho vyskúšal. Mohol by som tam ísť aj dnes, ale nechcem,“ vysvetlil Peter Sagan.

Choroba nebola v taktike

Na otázku, týkajúcu sa jeho aktuálnej formy po prekonanej nedávnej viróze, odpovedal: „Verím, že budem v pohode, ale minulý týždeň som mal menšiu chorobu. Možno po nej nie som v najlepšej forme, ale urobím, čo sa bude dať.“

Rozhodne odmietol tvrdenia, že jeho choroba po príchode z dvoch veľkých kanadských klasík bola len záležitosťou taktiky. „Tri dni som nemohol jazdiť na bicykli a potom začal iba zľahka. Teraz som však tu a uvidíme, čo bude zajtra,“ vysvetlil 27-ročný žilinský rodák.

Zvlnená trať v Bergene so stúpaním na Lososí vrch pred cieľom môže mať za následok vytvorenie menšej skupiny najodolnejších favoritov pred záverečným šprintom po absolvovaní poriadnej dávky 267 km. Sagan však špeciálnu taktiku ani prípravu na súperov nerieši.

„Bude tam veľa súperov, aj domáci Nóri Alexander Kristoff a Edvald Boasson Hagen budú chcieť vyhrať. Bude to pre nich veľká motivácia. Neviem, ako spolu vychádzajú, ale Alexander si zrejme počká na záverečný šprint a Edvald bude chcieť vyraziť dopredu o čosi skôr,“ myslí si Peter Sagan. K ostatným vážnym konkurentom ešte krátko poznamenal: „Budú tam Greg van Avermaet, Michael Matthews či Michal Kwiatkowski, ale stať sa môže hocičo počas siedmich hodín jazdenia.“

Sagan zvážnel pri tesnej prehre

Keď Saganovi novinári pripomenuli jeho tesnú prehru s Kwiatkowským vo finiši jarnej monumentálnej klasiky Miláno – San Remo, líder tímu Bora-Hansgrohe zvážnel.

„Potiahol som ho a on ma potom zdolal v šprinte… Samozrejme, učíme sa po celý život vo všetkom, čo robíme. Špeciálnu taktiku pre záver pretekov však v hlave nenosím. Uvidíme, ako sa to celé vyvinie v posledných dvoch kolách. Pokúsim sa jazdiť tak, aby som bol pripravený na všetko. A že mi to nedávno nevyšlo so stíhacou jazdou v Montreale? Nezaťažujem sa tým, majstrovstvá sveta sú dôležitejšie ako Montreal,“ dodal Peter Sagan.

Preteky mužskej kategórie elite sa v nedeľu začnú o 10.05 h, vyvrcholiť by mali približne o 16.45 h. V hre bude aj poltucet Slovákov na čele s obhajcom titulu Petrom Saganom, ktorému budú pomáhať brat Juraj Sagan, Michael Kolář, Erik Baška, Patrik Tybor a Marek Čanecký.