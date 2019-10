Príspevok na nákup školských potrieb pre prvákov má budúci rok stúpnuť na 102,50 eura

Príspevok štátu na nákup školských potrieb pre prvákov základných škôl (ZŠ) by sa mal od začiatku budúceho roka zvýšiť zo súčasných 100 eur na 102,50 eura. Dôvodom je nárast súm životného minima, ktoré od začiatku júla tohto roka stúpli takisto o 2,5 %. Z rovnakého dôvodu sa má od začiatku budúceho roka zvýšiť aj prídavok na dieťa, a to o 61 centov na 24,95 eura a príplatok k prídavku na dieťa o 29 centov na 11,70 eura. Vyplýva to z návrhu opatrenia, ktorý rezort práce a sociálnych vecí predložil do pripomienkového konania.

Zvýšenie všetkých troch dávok si má v budúcom roku zo štátneho rozpočtu vyžiadať 365 tisíc eur. Podľa zákona o prídavku na dieťa sa prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa a príspevok štátu na nákup školských potrieb pre prvákov ZŠ zvyšujú k 1. januáru kalendárneho roka v rovnakej miere, v akej k 1. júlu predošlého roka išlo nahor životné minimum. Príplatok k prídavku na dieťa dostávajú nepracujúci dôchodcovia ako rodičia nezaopatrených detí.