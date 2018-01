Problém kriminality v rómskych osadách je čiastočne problémom sociálnym, tvrdí poslanec Paška

BRATISLAVA 21. januára (WebNoviny.sk) – Problém kriminality v rómskych osadách je čiastočne problémom sociálnym, povedal v nedeľu v diskusnej relácii TA3 V politike poslanec Národnej rady SR (NR SR) Jaroslav Paška (SNS). Podľa neho sa totiž v osadách kumuluje veľké množstvo ľudí, ktorí majú nízku životnú úroveň a ktorí majú problémy vyžiť zo sociálnych dávok.

Nízka životná úroveň

„Nechodia do práce a dávky im stačia na naplnenie základných životných potrieb, ale nedokážu si s nimi zvyšovať životnú úroveň. Zároveň aj vďaka tomu, že je tam nízkopríjmová skupina, tak tam rozkvitá kriminalita, úžera, keďže majú menej peňazí, tak aj to bývanie je horšej kvality, sú tam nízke hygienické nároky, chodí sa lúpiť drevo do lesa a podobne,“ uviedol ďalej Paška.

Podľa poslankyne NR SR Anny Verešovej (OĽANO) je problém riešenia rómskej problematiky dlho zanedbaný. „Chcem pogratulovať sociálnej demokracii a ministrovi vnútra Róbertovi Kaliňákovi, že po dvanástich rokoch objavila kriminalitu v osadách a obávam sa, že ak máme ďalších 12 rokov čakať, že objaví korupciu, tak je najvyšší čas, aby minister vnútra nebol na svojom mieste. Som presvedčená, že keby tam bol iný minister, tak by to vyzeralo inak,“ povedala v relácii Verešová.

Bezpečnosť v osade

Dodala, že povinnosťou ministra je zabezpečiť bezpečnosť všetkých žijúcich okolo osád, ale aj vo vnútri osád a že minister vnútra si neplnil dostatočne svoju úlohu a objavuje niečo, čo je obrovským problémom celej našej krajiny.

„Problém je v tom, že je tu zásadná kolízia dvoch výrazných potencií, a to nepochybne zabezpečiť, aby sa dodržiaval poriadok, na druhej strane celý rad problémov, ktoré sú späté s ľudskoprávnymi aktivitami. Treba hľadať vyvážený vzťah medzi problémom zabezpečovania zákonnosti, na druhej strane obrovským tlakom, voči ktorému je Slovensko vystavené,“ vysvetľoval poslanec NR SR Miroslav Číž (Smer-SD).