Problémový Icardi zrejme končí v Interi Miláno, ale Juventus ho zatiaľ nechce

Od roku 2013 nastrieľal v drese Interu Miláno 124 gólov, v posledných dvoch sezónach Serie A rozvlnil sieť dovedna 40-krát, ale ďalšie góly už zrejme nepridá.

Niekdajší miláčik tribún Mauro Icardi sa dostal do nemilosti vedenia tímu zo San Sira a v sobotu sa predčasne vrátil do Milána z tímového sústredenia vo švajčiarskom Lugane. Milánčania nevezmú 26-ročného argentínskeho útočníka ani na predsezónne turné do Ázie.

Nezhody s klubom už počas minulej sezóny

Klubové stanovisko o dočasnom rozkole znie diplomaticky, ale zrejme to nie je celá pravda: „Klub a argentínsky útočník urobili toto rozhodnutie na základe vzájomnej dohody. Futbalista bude pokračovať v naberaní predsezónnej kondície na individuálnej báze.“

Icardi sa s vedením „nerazzurri“ prvýkrát nezhodol už počas minulej sezóny. Keď mu odobrali kapitánsku pásku, niekoľko týždňov odmietol trénovať. Neskôr, keď klub verejne vyjadril ochotu predať ho, si šikovný útočník postavil hlavu, že rád dodrží zmluvu do roku 2021. „Zostanem tu a budem len tak brať plat,“ komentoval ironicky pre denník La Repubblica.

Ešte pred rokom bola jeho hodnota podľa talianskych médií 120 mil. eur, teraz je údajne polovičná. „Za 60 miliónov ho chcel kúpiť Neapol, ale hráč požadoval prestup výlučne do Juventusu Turín,“ tvrdí portál iDNES.cz.

Narovej stretnutie s Paraticim

„Stará dáma má dostatok talentu v útoku. Ak by chcela reálne angažovať Icardiho, musela by poslať preč Gonzála Higuaína. Na druhej strane Inter sa chce zbaviť Argentínčana, aby sa mu uvoľnili peniaze pre nákup Romela Lukaka. Rokovania sa už údajne začali, ale k ničomu neviedli. Manchester United totiž požaduje za svoju belgickú hviezdu 75 miliónov libier,“ napísal anglický The Sun.

„Zatiaľ sme nedostali takú cenovú ponuku, na ktorú by sa nám oplatilo reagovať,“ povedal k téme Lukaku nórsky tréner ManUtd Ole Gunnar Solskjaer.

Podľa anglického zdroja súčasná situácia, keď Icardi nepokračuje v príprave s Interom, mu dáva veľkú šancu uskutočniť transfer do iného klubu. Jeho manželka a zároveň agentka Wanda Narová je vraj stopercentne presvedčená, že na San Sire viac nezostanú.

Narová sa nedávno na Ibize mala stretnúť s riaditeľom Juventusu Fabiom Paraticim a tieto rokovania údajne zatiaľ neuzavreli. Generálny riaditeľ Juventusu Giuseppe Marotta však nateraz vylúčil príchod Icardiho. „Momentálne to nejde, nie sú na to vhodné podmienky,“ cituje ho goal.com.