Problémy vlakov sú pri veľkom počte podľa ZSSK vo svete bežné, prioritou je spoľahlivá prevádzka

BRATISLAVA 20. septembra (WebNoviny.sk) – Z celkových takmer tisícpäťsto vlakových spojov, ktoré Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) denne vypravuje, je zmodernizovaných zhruba 60 percent.

Pri takom veľkom počte vlakov podľa národného osobného vlakového dopravcu nie je v jeho silách, aby boli všetky zostavené iba z nových a modernizovaných rušňov a vozňov. Napríklad, horiaci rušeň regionálneho vlaku z utorkového incidentu na traťovom úseku Galanta – Šaľa má rok výroby 1968. ZSSK tvrdí, že jej prioritou je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky, aby nemusela rušiť vlaky.

Sprísnené podmienky na opravy

„Zanedbanie investícií do obnovy vozidiel v predchádzajúcich rokoch sa nedajú vyriešiť z roka na rok. Nové vedenie ZSSK (od polovice roka 2016) však radikálne sprísnilo podmienky pre záručné a pozáručné opravy, podmienky pre dodanie náhradných hnacích koľajových vozidiel a sankcií za nekvalitnú dodávku všade, kde to bolo možné, resp. pri všetkých nových dodávateľoch,“ informoval agentúru SITA riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Sprísnené podmienky sú podľa neho súčasťou všetkých zmlúv uzavretých od leta 2016.

Rušne majú podľa ZSSK určené tzv. kilometrické prebehy a na základe toho sa následne pristavujú do údržby, všetko však závisí od konkrétneho radu rušňa. Pri osobných vozňoch sa technická kontrola vykonáva raz za 24 hodín a jedenkrát za mesiac je väčšia kontrola. Spoločnosť v roku 2015 zaevidovala v priemere za jeden mesiac 52 nehôd a incidentov, v roku 2016 ich bolo 43, v roku 2017 zaregistrovala 42 prípadov a mesačný priemer za sedem mesiacov tohto roka je zatiaľ 48 prípadov, no do konca roka to môže byť celkom iný počet. Dojem nárastu nehôd podľa štátneho prepravcu vyplýva skôr zo zvýšenej medializácie posledných prípadov.

Krízový štáb zasiahol rýchlo

Rušeň a časť prvého vozňa regionálneho vlaku REX 1877 Podlužan z Bratislavy do Nových Zámkov v utorok večer 18. septembra zachvátil požiar v úseku Galanta – Šaľa. V dôsledku toho bola prerušená doprava od 18:40 do 20:30. „V dôsledku mimoriadnej udalosti neprišlo k žiadnemu ohrozeniu cestujúcich. Krízový štáb ZSSK zasiahol rýchlo, personál vlaku cestujúcich okamžite evakuoval a v spolupráci s hasičským a záchranným útvarom boli prevezení autobusom do Šale, odkiaľ im bola poskytnutá náhradná doprava,“ opísal udalosť Kováč. Všetci cestujúci, nielen z dotknutého vlaku, mohli pokračovať v ceste až po sprejazdnení druhej traťovej koľaje v uvedenom úseku po 20:30.

ZSSK sa ospravedlnila všetkým cestujúcim, ktorých sa táto udalosť týkala. „Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí,“ uviedol Kováč. Pri takom množstve denne vypravovaných vlakov podľa neho treba počítať aj s tým, že občas vzniknú podobné prípady. „Z hľadiska počtu vypravených spojov však ide o nepatrné percento. Ide o mimoriadne udalosti, ktoré nie sú zapríčinené zlou údržbou, podobné prípady sa rovnako stávajú aj ostatným dopravcom. Všade vo svete sú podobné udalosti relatívne bežné,“ tvrdí Kováč.

Nehoda počas Európskeho týždňa mobility

Prípad horiaceho rušňa sa stal paradoxne počas Európskeho týždňa mobility na podporu väčšieho využívania verejnej dopravy, vrátane vlakov, ako aj autobusov či bicyklov. ZSSK od 16. do 22. septembra prepravuje cestujúcich v osobných a regionálnych vlakoch v druhej triede za 50 % cestovného. Spoločnosť dúfa, že táto nepríjemná situácia neodradí ľudí od cestovať vlakmi. „Veríme, že cestujúca verejnosť zachová dôveru vlakom a železničnej doprave, ktorá predstavuje najekologickejší spôsob dopravy,“ uviedol Kováč.

ZSSK v júni tohto roka prijala obnovený systém zvládania obdobných krízových situácií. Zámerom je dosiahnuť maximálnu mieru prevádzkovej disciplíny, aby v akýchkoľvek budúcich situáciách a za každých okolností minimalizovala vplyvy na cestujúcich. „Bezpečnosť a komfort cestujúcich bola a bude vždy našou top prioritou. Existujúci plán počíta s preškolením 3 500 zamestnancov (z takmer šesťtisíc), na čo bude potrebný približne jeden rok. Celofiremný tréning za spoluúčasti záchranných zložiek bol už plánovaný na október a bude realizovaný, pravdepodobne, v rozšírenej špecifikácii, bohužiaľ, prvýkrát v histórii ZSSK,“ dodal Kováč. Zamestnanci budú následne pravidelne preškoľovaní a absolvujú simulované krízové cvičenia.