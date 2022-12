Pročko mi do Prezidentského paláca nevolal, rozpísal sa Matovič o „záhadnom" telefonáte

Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič sa na sociálnej sieti Facebook vyjadril k „záhadnému“ telefonátu, v ktorý dostal počas jeho podávania demisie v Prezidentskom paláci. Ako napísal v statuse, poslanec Jozef Pročko to nebol.

„Médiá neustále riešia ‚záhadu‘, kto mi v čase podania demisie povedal vetu z úvodu. Jedni tvrdia, že to bol záhadný kňaz, dnes iní, že Jožo Pročko, zajtra budú ďalšie fabulácie. Je to zbytočné. Nebol to nikto z politiky, nikto z cirkvi, ale niekto, koho určite nevystavím verejnému lynču,“ uviedol Matovič.

Ako ďalej napísal, „tri roky ‚kolegovia‘ z SaS za potlesku mafie z opozície a zaujatých médií len vytrvalo odzadu podrážali kolená … a keď sa im nepodarilo vládu rozbiť zvnútra, spriahli sa s mafiou, fašistami, PS pani prezidentky a kúpenými hlasmi … a za potlesku médií položili tretiu demokratickú vládu“.

Matovič je podľa vlastných slov rád, že v hodine dvanástej dostal budíček, ktorý mu umožnil zachovať si dušu bojovníka, ktorý sa absolútnemu zlu postavil zoči-voči dávno predtým, ako až smrť Jána a Martiny vytiahla z kaviarní tých ekobioraw „bojovníkov”.

„Radšej (politicky) zomriem v boji, ako by som sa mal skloniť pred mafiou a ich užitočnými idiotmi,“ dodal.

