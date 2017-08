Program na US Open narušil dážď, v utorok sa bude hrať iba na hlavnom dvorci

NEW YORK 29. augusta (WebNoviny.sk) – Počasie výrazne narušilo program druhého dňa hlavných súťaží na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open v New Yorku.

Pre dážď napokon odohrajú už iba tri zápasy zápasy na hlavnom dvorci Arthur Ashe Stadium, ktorý má zaťahovaciu strechu. Znamená to, že do akcie sa napokon v tento deň nedostane Slovák Norbert Gombos proti Srbovi Viktorovi Troickému.

Zatiaľ sa skončilo päť duelov dvojhry žien. Jednotka singlového renkingu WTA Karolína Plíšková si v 1. kole poradila s Poľkou Magdou Linettovou 6:2, 6:1, nemecká obhajkyňa titulu Angelique Kerberová podľahla Japonke Naomi Osakovej 3:6, 1:6.