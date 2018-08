Program núdzovej pomoci Grécku sa končí, dlh krajiny presahuje 300 miliárd eur a ostáva hrozbou

ATÉNY 19. augusta (WebNoviny.sk) – Program núdzovej pomoci Grécku sa v pondelok oficiálne končí po ôsmich rokoch reštriktívnych opatrení výmenou za úvery. Avšak obrovský dlh krajiny zostáva pre Európu finančnou hrozbou.

Grécko v súčasnosti celkovo dlhuje 322 mld. eur, čo sa rovná viac ako 180 percentám jeho hrubého domáceho produktu (HDP). Z toho 256,6 mld. eur Atény dlhujú krajinám eurozóny a 32,1 mld. eur Medzinárodnému menovému fondu (MMF).

Pondelok je dňom, kedy sa končí tretí program núdzovej pomoci, čo znamená, že Grécku sa už nebudú poskytovať ďalšie financie. Grécko budú každý štvrťrok navštevovať experti, aby sa presvedčili, že krajina dodržiava dohodnuté ciele v oblasti verejných financií, kým sa do roku 2060 núdzové úvery úplne nesplatia.

Ostatné krajiny eurozóny poskytli Grécku hotovosť na pokrývanie finančných potrieb krajiny na 22 mesiacov a výrazne zmiernili podmienky splácania dlhu. Atény ale musia obstáť v kvartálnych hodnoteniach, aby sa zmiernenie podmienok aktivovalo.

Časť odborníkov však tvrdí, že najlepšou cestou ako Grécku pomôcť by bolo odpísanie časti dlhu. MMF konštatuje, že ak sa časť gréckeho dlhu neodpíše, dlh opäť začne rásť a dostane sa spod kontroly. Od Grécka sa očakáva, že do roku 2023 bude vykazovať prebytky primárneho rozpočtu na úrovni 3,5 percenta HDP a potom vo výške 2,2 percenta HDP. Avšak MMF poznamenal, že v minulosti sa to podarilo dosiahnuť veľmi malému počtu krajín.