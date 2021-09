Program pápeža Františka na Slovensku: Odslúži omšu v Šaštíne, navštívi Luník IX a stretne sa aj s Čaputovou a Kollárom

Pápež František priletí na oficiálnu návštevu Slovenska v nedeľu 12. septembra popoludní. Jeho nedeľný program bude po prílete na letisko v Bratislave pozostávať z ekumenického stretnutia na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave, kde bude pápež aj ubytovaný. Podvečer absolvuje stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej.

Nedeľa 12. septembra Bratislava 15:30 Prílet na letisko v Bratislave 15:30 Oficiálne prijatie na letisku v Bratislave 16:30 Ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave – Príhovor Svätého Otca 17:30 Súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave

Navštívi aj centrum Betlehem v Bratislave

V pondelok 13. septembra sa pápežov program začne stretnutím s prezidentkou Zuzanou Čaputovou v Prezidentskom paláci. Stretne sa nielen s ňou, ale v záhrade Prezidentského paláca aj s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru. Neskôr sa zúčastní stretnutia s biskupmi a kňazmi, zasvätenými osobami a seminaristami v Katedrále sv. Martina.

O 16:00 pápež navštívi centrum Betlehem v Bratislave, ktoré sa stará o ľudí bez domova, následne sa na Rybnom námestí o 16:45 stretne s predstaviteľmi židovskej komunity, kde bude mať aj príhovor. Večer sa na Apoštolskej nunciatúre o 18:00 stretne s predsedom parlamentu Borisom Kolárom (Sme rodina) a o 18:15 s predsedom vlády Eduardom Hegerom (OĽaNO).

Pondelok 13. septembra Bratislava 09:15 Privítací ceremoniál v Prezidentskom paláci v Bratislave 09:30 Zdvorilostná návšteva u prezidentky republiky, v „Zlatom salóne“ Prezidentského paláca v Bratislave 10:00 Stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave – Príhovor Svätého Otca 10:45 Stretnutie s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina v Bratislave – Príhovor Svätého Otca 15:00 Stretnutie premiéra Eduarda Hegera s predstavenými Štátneho sekretariátu 16:00 Súkromná návšteva centra „Betlehem“ v Bratislave 16:45 Stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave – Príhovor Svätého Otca 18:00 Stretnutie s predsedom parlamentu na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave 18:15 Stretnutie s premiérom Eduardom Hegerom na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave

Stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX

V utorok 14. septembra odletí pápež František z Bratislavy do Košíc, odkiaľ sa vyberie do Prešova, kde o 10:30 odslúži svätú omšu na priestranstve pred Mestskou športovou halou. O 16:00 sa stretne s rómskou komunitou na sídlisku Luník IX v Košiciach a o 17:00 sa stretne s mladými na Štadióne Lokomotíva. Následne odletí do Bratislavy.

Utorok 14. septembra Bratislava – Košice – Prešov – Košice – Bratislava 08:10 Odlet do Košíc 09:00 Prílet na letisko v Košiciach 10:30 Božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho, ktorej bude predsedať Svätý Otec na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove – Homília Svätého Otca 16:00 Stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX. v Košiciach – Pozdrav Svätého Otca 17:00 Stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach – Príhovor Svätého Otca 18:30 Odlet do Bratislavy 19:30 Prílet na letisko v Bratislave

Slávnostná svätá omša v Šaštíne

V stredu 15. septembra sa pápež František ráno stretne na modlitbách s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne, kde o 10:00 odslúži slávnostnú svätú omšu. Svoju apoštolskú cestu pápež ukončí rozlúčkou na letisku v Bratislave o 13:30, odkiaľ odletí do Ríma.