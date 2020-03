Program Slovenskej národnej galérie Bratislava – Apríl 2020

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne od 10.00 do 20.00

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva

Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava |+421 2 20 47 61 11

info@sng.sk

www.sng.sk

Slovenská národná galéria, vrátane vysunutých pracovísk, je od 10. 3. 2020 až do odvolania zatvorená. Uvedený program sa môže podľa aktuálnych opatrení individuálnej a kolektívnej ochrany a prevencie voči šíreniu koronavírusu a ochoreniu COVID-19 zmeniť alebo zrušiť.

Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície

Krajina za mapou

od 16. 5. 2019

Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Alexandra Kusá

Uchovávať. Vzdelávať. Inšpirovať. Prezentovať návštevníkom popri fondoch aj ďalšie obsahy, uviesť ich do širších kultúrnych kontextov, sprostredkovať poznanie, byť miestom kultúrnych experimentov – práve to je poslaním experimentálnych expozícií pod názvom Krajina za mapouzameraných na nie celkom klasický galerijný obsah.

Za vznikom Knižnice Kornela a Nade Földváriovcov (koncepcia Peter Krištúfek) stála snaha nájsť spôsob, ako zachovať veľkú zbierku autorových kníh. Išlo pritom skôr o zberateľskú posadnutosť a predovšetkým o zachytenie esencie jeho osobnosti. Práve téma knižnice ako špecifického miesta poznania a téma zberateľstva a uchovávania sú prienikom s tým, čím sa intenzívne zaoberá múzeum umenia dnes.

Interaktívna expozícia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom(koncepcia Ondřej Horák)je prepojená so sériou animovaných filmov o slovenských výtvarníkoch a je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým i poučeným návštevníkom. Projekcia má vyrozprávať príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac.

Od 14. 1. 2020

Kurátorka: Petra Hanáková

Archív Júliusa Kollera je venovaný jednému z našich, vo svete najrešpektovanejších, umelcov. Návštevníci majú možnosť vidieť výber z pozostalosti tohto konceptuálneho umelca v origináloch aj vo forme faksimile. Tri vitríny „archívu“ predstavujú dokumentáciu autorovej výstavy Textilné obrazy z obdobia normalizácie, listy, PFky, mail arty Kollerových kolegov a kolegýň z jeho pozostalosti a nakoniec autorove denníkové zápisky, ktoré dokumentujú jeho prepisovaciu mániu a pozíciu dobového svedka zaznamenávajúceho „tok dejín“. Väčšie formáty, inštalované na stene, sú ukážkou Kollerových paspartovacích procedúr.

LV100

Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

29. 2. – 5. 7. 2020

Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Zuzana Koblišková

V roku 2020 si slovenské profesionálne divadlo pripomína 100 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti SNG pripravila výstavu k stému výročiu narodenia profesora Ladislava Vychodila (1920 – 2005). Vplyv tohto výtvarníka bol určujúci nielen pre vývoj slovenskej scénografie druhej polovice 20. storočia, ale aj Vysokú školu múzických umení, kde sa podieľal na založení samostatnej katedry scénografie a kde vychoval niekoľko generácií scénografov

Výstava predstavuje autorove návrhy, ktoré už precestovali celý svet, iné budú vystavené prvýkrát. Výstava je členená podľa výtvarných princípov a bude mapovať najmä to, ako Vychodil o scénografii rozmýšľal v rôznych obdobiach jeho tvorby. Hoci by sa mohlo zdať, že literatúra o Vychodilovi a jeho diele už dávno vyčerpala všetky témy, výskum, ktorý predchádzal výstave, ju obohatil aj o vzácny, dosiaľ nepublikovaný materiál z archívu Thompson Library v Ohio State University. Osobitný priestor je venovaný aj autorovej „budovateľskej“ úlohe a jeho pôsobeniu v divadelných dielňach Slovenského národného divadla, jeho pedagogickej činnosti doma aj v zahraničí, a tiež aktivitám mimo divadiel. O tvorbe Ladislava Vychodila si môžete prečítať viac v kolekcii, ktorú sme pripravili na Webe umenia www.webumenia.sk/kolekcia/157.

29. 2. – 5. 7. 2020

Interaktívna inštalácia: Vytvor si maketu

K výstave LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

Kto je scénograf a aké otázky musí riešiť? V poslednej miestnosti výstavy majú návštevníci možnosť vyskúšať si scénické princípy a výtvarné postupy inšpirované tvorbou Ladislava Vychodila.

Môžu si vytvoriť vlastnú maketu scénografického priestoru, experimentovať s vlastnosťami svetla, zmenami farebnosti pri výmene filtra, skúsiť, aké vlastnosti majú rôzne druhy látky, či vytvoriť jednoduchý model kvadratickej plochy – tzv. hyperboloid. Na záver vznikne model priestoru, ktorý si návštevníci môžu dotvárať aj doma.

Pripravila: Magdaléna Kuchtová z Oddelenia galerijnej pedagogiky SNG

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

Ladislav Vychodil, V. Nezval: Atlantída. 1961. Foto: SNG

Anna Daučíková

Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations

12. 2019 – 29. 3. 2020 výstava bude predĺžená do 5. 4. 2020

Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Monika Mitášová

Autorská výstava Anny Daučíkovej (*1950 v Bratislave) predstavuje jej prácu sklárky, maliarky, fotografky, performerky a autorky videí. Ako uvádza už názov výstavy, nejde o retrospektívu – predstavenie ukončeného diela v spätnom pohľade. Ide o sprístupnenie výberu z autorkiných ukončených a zachovaných diel vo vzájomných vzťahoch a spojeniach s jej aktuálne rozpracovanými dielami, prípadne aj s takými prácami, ktoré Anna Daučíková bude ešte len utvárať, prepracúvať, či dokončovať počas trvania výstavy.

Táto autorská výstava je teda expozíciou diel aj „pracovnou výstavou“. Dáva verejnosti nielen možnosť vidieť a chápať vzťahy medzi jednotlivými dielami tejto autorky v danom výbere (sedem situácií, teda sedem rôznych usporiadaní prác v siedmich miestnostiach: päť „dielní“ a „videokino“ a „videolaboratórium“), ale umožňuje im aj navštevovať galerijné prostredia ako dejúce sa rámce práce (sedem miestností meniacich sa na sedem scén), teda dejiská rozpracovaného či pripravovaného diela (work in progress). Sedem situácií má počas trvania výstavy potenciál iniciovať premenu či vznik nových diel od Anny Daučíkovej aj jej hostiek a hostí. Prípadné nové diela sa stanú ich pretrvávajúcou alebo efemérnou súčasťou. Dielo aj výstava sú teda dialogické work(s) in progress…

Súčasťou výstavy sú aj diela ďalších autorov: Václav Cigler (CZ), Helena Jiskrová (NL), Jiří Thýn (CZ).

Hostky a hostia výstavy: Jana Cviková (SK), Eva Filová (SK), Alica Koubová (CZ), Noro Lacko (SK), Quinn Latimer (USA).

Anna Daučíková: Výchovné cvičenie (1-17). 1996 – 2016. Foto: SNG

Sprievodné programy

Streda 1. 4. | 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Tiene

V galérii sme zvyknutí pozerať sa tam, kde svieti svetlo. Čo sa deje na miestach, ktoré sú pred svetlom ukryté? Príďte preskúmať hry svetla a tieňa na výstavu Ladislava Vychodila.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 5 € / rodina

R: male.divy@sng.sk

Štvrtok 2. 4. | 18.00

Diskusia: Ladislav Vychodil a jeho pracovná rodina

Na diskusii kurátorky výstavy LV 100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia Zuzany Kobliškovej s bývalou asistentkou prof. Vychodila Máriou Hrankovičovou a s jeho žiakmi sa dozvieme viac o tom, ako fungovala Katedra scénografie Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, divadelné dielne a ako sa robilo divadlo za čias jeho pôsobenia v Slovenskom národnom divadle.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 2 € / 1 €

Nedeľa 5. 4. | 17.00

Finisáž výstavy: Anna Daučíková. Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations

Výstavu Anny Daučíkovej ukončí záverečným slovom jej kurátorka Monika Mitášová. Priestory galérie budú posledný deň trvania výstavy otvorené do 20.00.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup voľný

Streda 8. 4. | 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Tiene

V galérii sme zvyknutí pozerať sa tam, kde svieti svetlo. Čo sa deje na miestach, ktoré sú pred svetlom ukryté? Príďte preskúmať hry svetla a tieňa na výstavu Ladislava Vychodila.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 5 € / rodina

R: male.divy@sng.sk

Streda 8. 4. | 18.00

O knižnej kultúre u Földváriovcov: Čo je fantastická literatúra a prečo ju ľudia radi čítajú?

O knižnej kultúre u Földváriovcov je séria podujatí organizovaných Knižnicou SNG, ktoré sa venujú témam z oblasti knižnej a čitateľskej kultúry.

Kornel Földvári bol známy svojou záľubou v pokleslých a béčkových literárnych žánroch, ako sú westerny či detektívky. V súčasnosti je za béčkový žáner mnohými ľuďmi považovaná aj fantastická literatúra. Fantasy, science fiction a horor bývajú často opradené mýtmi a predsudkami. O podstate týchto žánrov, súčasnom stave fantastiky na Slovensku a potrebe ponorenia sa do fantastických svetov budú diskutovať Katarína Čavojová z vydavateľstva fantastickej literatúry Hydra, spisovateľ sci-fi Anton Stiffel a spisovateľ mládežníckej fantastiky Marián Kubicsko.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov

Vstupné: 2 € / 1 €

Štvrtok 16. 4. | 18.00

Prednáška: Hľadanie inscenačného tvaru pre slovenskú národnú operu

Prednáška teatrologičky Šárky Havlíčkovej Kysovej z Katedry divadelných štúdií Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne bude venovaná trom inscenáciám slovenských operných noviniek, na ktorých sa v 50. rokoch 20. storočia podieľal Ladislav Vychodil. Spolupracoval na nich s operným režisérom Milošom Wasserbauerom, ktorý do tej doby pôsobil predovšetkým v Brne. Spoločne svetu predstavili diela Eugena Suchoňa (Svätopluk) a Jána Cikkera (Juro Jánošík, Beg Bajazid), ktoré zásadne prispeli k formovaniu modernej slovenskej opery a jej inscenačnej praxe.

Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. vyštudovala Teóriu a dejiny divadla a Český jazyk a literatúru na Masarykovej univerzite (MU) v Brne. V rokoch 2009 – 2012 prednášala teóriu divadla na Katedre divadelných, filmových a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2012 pracuje ako odborná asistentka na Katedre divadelných štúdií FF MU v Brne a od roku 2014 zastáva pozíciu šéfredaktorky odborného periodika Theatralia. Vo svojom výskume a pedagogickej činnosti sa zameriava na inscenovanie opery a teóriu divadla (najmä v rámci kognitívne-vedeckého prístupu).

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 2 € / 1 €

Piatok 17. 4. | 16.30 – 18.00 | Rodina

Bookobrazy: Roland Cagáň: Hľadanie Sebastiána

Rozprávku o tom, ako šli dvaja bratia medvedíky hľadať liek pre zmenšujúcu sa mamu, si s nami príde zahrať aj autor Roland Cagáň. Poďte s nimi a uvidíte, ako si na ceste za záhadným Sebastiánom poradíme so smutným obrom, bojazlivou vílou, namysleným kráľom, uponáhľaným trpaslíkom, neviditeľnými ľuďmi a… naučíme sa byť sami za seba.

Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov. Účastníci programu si môžu uplatniť 10% zľavu na nákup kníh pre deti v kníhkupectve Ex Libris.

Esterházyho palác, Berlinka

Vstupné: 3 € / rodina

R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 19. 4. | 15.00

Siesta v galérii: LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

Nedeľný lektorský výklad uvedie do súvislostí scénické návrhy Ladislava Vychodila a ich historický a umelecký kontext.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

Nedeľa 19. 4. | 15.00 – 17.00 | Rodina

Rodinná nedeľa: Move it!

Zblízka sa pozrieme na interaktívnu projekciu Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom. Ako je možné, že škrečok rozpráva? Ako vytvoríme zo statického obrazu pohyblivý? Vyskúšame rozpohybovať kresby a obrazy a vytvoríme si krátke animované filmy.

Esterházyho palác, 1. poschodie

Vstupné: 5 € / rodina

R: miroslava.misova@sng.sk

Pondelok 20. 4. | 19.00

Fotopondelok

Aprílový Fotopondelok bude venovaný poctivému fotografickému remeslu v komerčnej aj nekomerčnej fotografii. Prácam pre klienta i pre radosť.

Hostia: Dorota Holubová, Matej Hakár, Dušan Křístek

Moderujú: Veronika Marek Markovičová a Peter Marek

Esterházyho palác, Berlinka

Vstup voľný

Utorok 21. 4. | 18.00

Prednáška: V líniách komiky

Prednáška teoretika umenia Jána Kraloviča z Katedry dejín a teórie umenia VŠVU má podtitul

Humor, satira a absurdita v českej a slovenskej ilustrácii v 60. rokoch. Na konci 50. rokov sa v československých časopisoch začali objavovať karikatúry a kreslený humor nielen zahraničných autorov (Saul Steinberg, Albert Dubout, Sempé a i.), ale aj nastupujúcej generácie českých a slovenských kresliarov, výtvarníkov, karikaturistov. Slobodnejšie 60. roky, vznik literárnych a kultúrnych časopisov, knižných edícií, ako aj obľuba literárneho žánru satiry, podnietili vznik špecifického kresleného humoru s nádychom absurdity a nonsensu. Generácia českých výtvarníkov sformovaných do skupiny Polylegran, či výrazní autori v slovenskom prostredí, sa prezentovali predovšetkým v kultúrnych (Mladý svět, Host do domu, Kultúrny život a i.) či na satiru špecializovaných časopisoch (Dikobraz, Roháč). Prehľad vybraných diel, ilustrácií v knihách i kresleného časopiseckého humoru je zároveň formou spomienky a pocty Kornelovi Földvárimu, ktorý sa téme karikatúry a satiry intenzívne venoval.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov

Vstupné: 2 € / 1 €

Sobota 25. 4. | 15.00

Nu Dance Fest v SNG

BoucharDanse: Woman in Blue Softly Breathing (CA)

slovenská premiéra, 30 min

Choreografia: Lina Cruz / performancia: Sylvie Bouchard / hudba: Philippe Noireaut / kostýmy: Cheryl Lalonde / svetelný dizajn: Gabriel Cropley

Lina Cruz hovorí o inšpirácii svojej choreografie: „WOMAN IN BLUE SOFTLY BREATHING je sčasti inšpirovaná Picassovou maľbou La buveuse assoupie (čo pre mňa znamená niečo ako Upokojený pijan), hoci jej anglický názov znie The Absinthe Drinker. V roku 1994 som mala fantastickú možnosť navštíviť Galériu Paula Kleeho vo švajčiarskom Berne. Už to samé osebe by bolo mimoriadnym darom. A to som netušila, že sa ocitnem pred Picassom… modré obdobie… veru, bola tam, táto žena v modrom, veľkolepá. Zostala som dojatá… Hoci téma maľby tak trochu naznačuje smútok, zaujala ma odovzdanosť, neha a blaho, ktoré vyjadroval výraz dámy v modrom. Zámerom tejto choreografie nie je zobraziť tú maľbu, ale umožniť mi slobodne snívať o fantázii spojenej so spomienkou na pocit, keď som ju zazrela a na to, čo sa mi zdalo, že chce povedať…”

BoucharDanse je inkubátor nových umeleckých koncepcií a projektov, ktoré vznikajú vďaka dynamickej spolupráci. Venuje sa umeleckému výskumu, tvorbe, prezentácii a budovaniu živých vzťahov medzi umelcami, interpretmi a publikom. Od svojho vzniku si zachováva kontakty so širšou komunitou a aktívne vzťahy s frankofónnymi interpretmi a ich publikom. BoucharDanse uvádza diela s choreografiami vytvorenými Sylvie Bouchard v spolupráci s kanadskými choreografmi v divadlách i v netradičných lokalitách.

Predstavenie sa koná v rámci Nu Dance Fest a vďaka podpore Canada Council for Arts a Fondu na podporu umenia.

Esterházyho palác, átrium

Vstup voľný

Nedeľa 26. 4. | 17.00

Nu Dance Fest v SNG

Martin Talaga: Faunus (SK/CZ)

25 minChoreografia, performer: Martin Talaga / hudba: Claude Debussy / svetelný dizajn: David Prokopič, Karlos Šimek

Pozdravujem vás, lesy, hory,

Z tej duše pozdravujem vás!

Čo mrcha svet v nás skvári, zmorí,

Zrak jeho urknul, zmámila

Lož, ohlušila presila:

Vy k žitiu privediete zas,

Vy vzkriesite, vy zotavíte,

Z jatrivých vyliečite rán.

(P. O. Hviezdoslav, Hájnikova žena)

Toto predstavenie je o ničom. O ničom dôležitom… Vlastne to ani tak celkom nie je predstavenie. Je to skôr impresia… o obyčajných malých radostiach v živote – aké skvelé je len tak ležať v tráve, pozorovať oblohu a stromy…

Martin Talaga je slovenský tanečník a choreograf momentálne pôsobiaci v Prahe. Jeho tvorba sa zameriava prevažne na oblasť fyzického divadla, súčasného tanca a performance. Počas štúdia a profesionálnej kariéry spolupracoval s rôznymi choreografmi, divadelnými režisérmi a spoločnosťami ako Laterna Magika, VerteDance, Mia Lawrance, SAJU HARI, Spitfire Company, Radim Vizváry, Csaba Molnár, Matthew Rogers, Jaro Viňarský, Peter Šavel, Vera Ondrašíková a iní. V rámci pohybovej spolupráce kooperuje s rôznymi divadlami od malých vystúpení až po veľké show a muzikály. Ako choreograf produkoval niekoľko úspešných inscenácií – Thirsts, SYNovial, BOI, Faunus, Soma, prezentovaných na Slovensku aj v zahraničí.

Predstavenie sa koná v rámci Nu Dance Fest.

Esterházyho palác, átrium

Vstup voľný

Nedeľa 26. 4. | 16.00 – 18.00

Zoom: LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia: Atlantída

Nový formát krátkych výkladov priblíži vybrané dielo v kontexte celej výstavy. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

Streda 29. 4. | 17.00

Prednáška: Prieniky scénografie Františka Tröstera a Ladislava Vychodila

Prednáška Vlasty Koubskej z katedry scénografie DAMU v Prahe zoznámi návštevníkov so scénografickými princípmi, ktoré využíval jeden z najvýraznejších českých moderných scénografov František Tröster (1904 – 1968). Objasní ich súvislosť so scénickým dielom Ladislava Vychodila a zároveň sa pokúsi pomenovať rozdielne postoje oboch umelcov pri tvorbe obdobných titulov.

Doc. PhDr. Vlasta Koubská prednáša dejiny a teóriu scénografie na katedre scénografie DAMU v Prahe. Dlhé roky pracovala ako kurátorka výtvarnej zbierky divadelného oddelenia Národného múzea a vedúca tohto oddelenia. Pripravila množstvo výstav, článkov a monografií, ktoré sa zaoberajú predovšetkým českou avantgardnou scénografiou 20. a 30. rokov 20. storočia.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 2 € / 1 €

Generálny partner SNG: Tatra banka

