Program Slovenskej národnej galérie Bratislava – december 2020

Slovenská národná galéria v Bratislave bude v dňoch 24. – 26. a 31. decembra zatvorená.

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne od 10.00 do 20.00

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva

Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | +421 2 20 47 61 11

info@sng.sk

www.sng.sk

Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície

Krajina za mapou

Od 16. 5. 2019 / Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava / Kurátorka: Alexandra Kusá

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov zachováva veľkú zbierku kníh spisovateľa, kritika a satirika Kornela Földváriho a jeho ženy Nade a zároveň zachytáva jeho zberateľskú vášeň a osobnosť. Vyberte si z vyše 11 000 kníh, ktorými si môžete listovať v príjemnom prostredí určenom na štúdium, relax a kultúrno-spoločenské udalosti.

Krátka 15-minútová interaktívna projekcia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom, prepojená so sériou animovaných videí o slovenských výtvarníkoch, je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým či poučeným dospelákom. Projekcia rozpráva príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac.

Od 14. 1. 2020 / Kurátorka: Petra Hanáková

Archív Júliusa Kollera je venovaný jednému z našich, vo svete najrešpektovanejších, umelcov a vychádza z Kollerovej pozostalosti uloženej v SNG. Pár sond do tohto materiálu nemá ambíciu podať komplexnú správu o jej obsahu. Výber je v podstate náhodný, predurčený stupňom digitalizácie dokumentov a ich povahou, pričom niektoré časti expozície sú z času na čas obmieňané. Keďže ide o citlivé papierové nosiče, prezentujeme časť diel vo forme faksimile.

Foto: Martin Deko, SNG

Ó, šaty!

6. 10. 2020 — 7. 2. 2021 / Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava / Kurátorka: Viera Kleinová

V podaní slovenských odevných dizajnérov spustíme do vôd galérie umenia vlajkovú loď módneho návrhu: spoločenské šaty. Formát spoločenských šiat je hedonistický, pompézny, hlasný – pre návrhára je zároveň jeho esenciálnou, profilovou výpoveďou.

Príležitosť ukázať práve tento odtieň módy a premiérovo uviesť silnú zostavu slovenského odevného dizajnu sme dostali vďaka daru, ktorý SNG venovala Nadácia Tatra banky. Súčasťou galerijnej zbierky úžitkového umenia a dizajnu sa tak stala mimoriadna kolekcia spoločenských šiat reprezentujúcich dekádu špeciálneho ocenenia udeľovaného v rámci Ceny Nadácie Tatra banky za umenie (CNTBU), ktoré odevným návrhárom poskytuje príležitosť navrhnúť šaty pre múzu/moderátorku galavečera. Desať odevných dizajnérov, medzi ktorými sú zvučné mená aj shooting stars domácej scény, na výstave podporujú tvorcovia spolupracujúci na šperkových objektoch, grafickom alebo textilnom dizajne šiat.

Téma spoločenského odevu je zároveň previazaná s hutným digitálnym exkurzom do výtvarných zbierok a archívu SNG. Cez indície ako šaty, gala, múza, glamour, ples, dress code nahliadame do mondénnej francúzskej módy, „predvádzame“ večerné róby slovenského realizmu a moderny, úbory nonkonformných múz, či svadobné alebo abiturientské divy v šatách ich života.

Vystavujúci autori/autorky: Maja Božović Bažik, Pavol Dendis, Boris Hanečka, Marcel Holubec W., Martin Hrča, Lukáš Krnáč, Michaela Ľuptáková, Andrea Chrastinová Pojezdálová, Lenka Sršňová, Mária Štraneková

Mária Štraneková: Phala. 2010. Slovenská národná galéria. Foto: Martin Deko, SNG

Generácia 909,76

Výstava, pojem, interpretácia

26. 6. 2020 – 10. 1. 2021 / Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava / kurátorky: Alexandra Homoľová & Alexandra Kusá

Projekt odkazuje na pojem, ktorý etabloval Karol Vaculík a kurátori národnej galérie začiatkom 60. rokov 20. storočia výstavou Generácia 1909 – Svedomie doby (1964). Názov odkazoval na „aritmetický“ priemer rokov narodenia autorov, ktorých kurátor do skupiny zaradil. Dnes sa k tomuto pojmu a výstave vracia tá inštitúcia, na pôde ktorej vznikol, aby prehodnotila jeho funkčnosť a limity a posilnila kontext jeho čítania. Takto je postavená koncepcia výstavy – vyrovnáva sa s problémom po témach a diela „používa“ ako dôkazy. Projekt Generácia 909,76 je muzeologická výstava, ktorá okrem umeleckých diel a ich príbehov poukazuje na kontext, politiku a stratégie inštitúcie a jej moc nad umeleckohistorickým príbehom.

Výber z autorov: Jakub Bauernfreund, Štefan Bednár, Ladislav Čemický, František Draškovič, Bedrich Hoffstädter, Jozef Kostka, František Kudláč, Július Lőrincz, Cyprián Majerník, Peter Matejka, Dezider Milly, Ján Mudroch, Július Nemčík, Andrej Nemeš, Eugen Nevan, František Studený, Július Szabó, Ester Šimerová-Martinčeková, Ján Želibský a i.

Peter Matejka: Pred zrkadlom. 1942. Foto: Slovenská národná galéria

Akcia ZET

Umenovedná výprava

19. 11. 2020 – 27. 6. 2021 / Esterházyho palác – átrium, Bratislava / Námet: Alexandra Kusá / Autorský kolektív: Ondřej Horák (Fuczik), Samuel Chovanec, Marcela Kvetková, Alexandra Kusá, Marcel Mališ, Braňo Matis, Kristína Paulenová / www.akciazet.sng.sk

V horúcom júni roku 1950, ktorý sa stane novým temným obdobím našej novodobej histórie, začína trojica výtvarníkov pracovať na veľkolepej propagandistickej zákazke. Jan Čumpelík, Jaromír Schoř a Alena Čermáková ako členovia tvorivého kolektívu Č.S.Č. maľujú veľkorozmerné ikonické dielo socialistického realizmu Vďakyvzdanie českého a slovenského ľudu generalissimovi Stalinovi. Monumentálnemu dielu (8,7 x 8 m) je venovaná mimoriadna mediálna pozornosť, no nadšenie veľmi skoro opadáva a obraz sa stáva terčom kritiky. V marci 1953 jeho hlavný protagonista zomiera a obraz navždy zmizne.

Od novembra tohto roku bude v átriu SNG výtvarník Marcel Mališ maľovať autorskú repliku strateného diela s pozmeneným názvom VďakyZdanie československého ľudu, ktorá je odkazom na dielo stalinského socialistického realizmu kolektívu Č.S.Č. (1952). Obraz bude pribúdať pred zrakmi verejnosti a maliarska akcia sa stane východiskom pre nový experimentálny žáner – umenovednú výpravu, ktorá zrkadlí naše premýšľanie o role a postavení národnej galérie ako inštitúcie dnes. Výprava otvorí niekoľko tém – vzťah propagandy a umenia, hoax, kult osobnosti, vzťah originálu a kópie, ako aj ďalšie.

Foto: Braňo Matis, SNG

Antimúzeum J.K.

Od 4. júna 2020 / Zámočnícka 13, Bratislava / Otvorené: každý štvrtok od 13.00 do 18.00 / Kontakt: www.antimuzeum.sk / Kurátorský koncept: Alexandra Kusá, Gabriel Herczeg

Expozícia vznikla v odbornej spolupráci so Slovenskou národnou galériou. Prevádzkovateľom múzea je Občianske združenie Antimúzeum Júliusa Kollera.

Základom vôbec prvej samostatnej expozície venovanej Júliusovi Kollerovi je súkromná zbierka, ktorá vznikla v roku 1998. Hlavnú časť vystavenej zbierky tvoria antiobrazy, v ktorých sa Koller vyrovnával s konceptuálnym umením a dobovou klímou. Expozíciu, ktorá ukazuje aj najdôležitejšie momenty z Kollerovho života a kľúčové témy jeho tvorby, dopĺňajú súvisiace diela a dobové materiály zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Súčasťou múzea, ktoré je zároveň aj vzdelávacou platformou venovanou slovenskému konceptualizmu, sú okrem dvoch výstavných podlaží aj dva spoločenské priestory.

Foto: Martin Deko, SNG

Zóna architektúry

Dotkni sa – preskúmaj – vytvor

17. 8. 2020 – 28. 2. 2021 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný

Nová edukačná Zóna je priestor pre všetkých návštevníkov, ktorí radi experimentujú, tvoria, objavujú a chcú sa dozvedieť viac o zaujímavých témach z výtvarného umenia.

Prvá téma Architektonické a stavebné princípy priblíži, ako sa vyvíjali stavebné postupy a ako ich ovplyvňovali stavebné materiály. V interaktívnej hre Ubráň sa Turkovi si môžete vyskúšať, ako renesanční stavitelia budovali ochranné systémy proti Turkom, v projekcii Svetlo na hrane sa dozviete, z čoho vychádzali modernistickí stavitelia a vďaka stavebnici objavíte, aké stavebné princípy používali.

Foto: Martin Deko, SNG

Sprievodný online program a digitálny obsah

Keďže živý sprievodný program je v tomto čase pozastavený, aktuálnu ponuku a informácie o online programe a digitálnom obsahu budeme priebežne zverejňovať na www.sng.sk a našich sociálnych sieťach.

