Program Slovenskej národnej galérie Bratislava – Február 2019

BRATISLAVA 16. januára 2019 (WBN/PR)

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Výstavy budú v dňoch 18. februára – 6. marca 2019 zatvorené.

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne od 10.00 do 22.00

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva

Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | ( +421 2 20 47 61 11

info@sng.sk

www.sng.sk

Aktuálne výstavy

Užitočná fotografia

Fotografia v súčasnom slovenskom umení

11. 2018 – 17. 2. 2019

Esterházyho palác – 2. a 3. poschodie, Bratislava

Kurátori: Aurel Hrabušický, Filip Vančo

Výstava približuje fotografiu nie ako užitočné, rýchle záznamové médium, „dokument doby“, ani ako prostriedok digitálnej manipulácie, ale ako nástroj vhodný na široké využitie v súčasnom umení. V reakcii na éru digitálnych technológií umelci dnes využívajú fotomédium oveľa slobodnejšie, a pritom viac sofistifikovane. Privlastnená, zdokumentovaná realita je nanovo konštruovaná, usporiadaná, inscenovaná, avšak pri využití čisto fotografických postupov, klasických možností média.

Výstavný súbor sa sústreďuje na dianie v posledných 10 – 15 rokoch, na príklady autorských postupov, stratégií v širokom spektre možností tohto média. Zohľadňuje aj relatívne nový jav – dosah zahraničného školenia alebo dlhodobých pobytov na tvorbu slovenských autorov.

Hlavným cieľom tejto výstavy je priviesť divákov k tomu, aby nevnímali iba bezprostrednú užitočnosť, širokú použiteľnosť aj zneužiteľnosť fotografie, ale zamerali sa – akoby v spomalenom čase – na nuansy v čítaní tohto média a detailne sa oboznámili s možnosťami umeleckej výpovede jeho prostredníctvom.

Sprievodné programy

Sunday, February 3 | 4.00 p.m.

Sunday Rest: Useful Photography. Photography in Contemporary Slovak Art

Photography is frequently used as an instrument for a wide spectrum of contemporary art utterances. This lecture will present selected artists working with photography and a wide range of artistic strategies in contemporary Slovak art in the past 10 – 15 years. It will also touch on the impact of internships and stays abroad on the work of Slovak artists.

Esterházy Palace, 3rd floor

Free admission

Streda 6. 2. | 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Na dosah!

Každý z nás po niečom túži a snaží sa to dosiahnuť. Pre nás menších je to niekedy veľmi ťažké. Načiahnime sa za vytúženými cieľmi! Príďte s nami preskúmať, ako za svojimi cieľmi idú umelci.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup: 5 € / rodina

R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 7. 2. | 18.00

Umelci naživo: Papčová & Poliačiková & Vongrej

Autorský večer s Luciou Papčovou, Katarínou Poliačikovou a Martinom Vongrejom – vystavujúci autori predstavia svoju tvorbu v prítomnosti kurátorov výstavy Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení.

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie

Vstupné: 2 € / 1 €

Nedeľa 10. 2. | 15.00

Siesta v galérii: Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení

Nedeľný výklad na oboch poschodiach výstavy uvedie do súvislostí stratégie umelcov využívajúcich pri svojej tvorbe fotografické médium.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup voľný

Utorok 12. 2. | 18.00

Prednáška Pavla Vančáta: Mutujúca nefotografia

Teoretik fotografie Pavel Vančát sa kurátorsky podpísal pod výstavy fotografie?? (Galerie Klatovy/Klenová, 2004) a Mutující médium. Fotografie v českém umění 1990 – 2010 (Galerie Rudolfinum, 2011), ktoré sa pokúšali korigovať definíciu súčasnej českej fotografie s ohľadom na spôsob použitia termínu „nefotografia“. V rámci výstavy Užitočná fotografia sa pokúsi ohliadnuť za premenami terminológie a taktiež za samotnou nemožnosťou binárnych definícií vo fluidnom prostredí umeleckej a mediálnej praxe. Pomocou ilustratívnych príkladov z českej i zo svetovej fotografie sa vynasnaží objasniť parazitný či pomocný termín „nefotografia“ vo vzťahu k všeobecnému kánonu modernej fotografie.

Prednáška bude pokračovať diskusiou s Aurelom Hrabušickým a Filipom Vančom, kurátormi výstavy Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstupné: 2 € / 1 €

Streda 13. 2.| 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Na dosah!

Každý z nás po niečom túži a snaží sa to dosiahnuť. Pre nás menších je to niekedy veľmi ťažké. Načiahnime sa za vytúženými cieľmi! Príďte s nami preskúmať, ako za svojimi cieľmi idú umelci.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup: 5 € / rodina

R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 14. 2. | 18.00

Workshop pre dospelých: Parazit Valentín

Ak si fotografia privlastňuje skutočnosť, potom sa špeciálny workshop pre dospelých priživí na udalosti, akou je Valentín. V prípade prihlásenej dvojice je polovičná zľava na vstupnom, ale ani jednotlivci neprídu skrátka. Parazitovať budeme na výstave, fotografii aj skutočnosti. Veď privlastňovanie k tomuto sviatku akosi patrí.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstupné: 4 €

R: barbora.tribulova@sng.sk

Piatok 15. 2. | 16.30 – 18.00 | Rodina

BookObrazy: Helge Torvundová: Vivaldi

Tyra je dievča, ktoré sa v škole nemá veľmi dobre. Prestala rozprávať, ale ostatní hovoria o nej. Vtedy sa Tyra stáva úplne maličkou. Ale doma sa má Tyra dobre a jedného dňa dostane mačiatko. Niečo sa zmení, už to viac nie je len Tyra, už je to Tyra a mačka.

Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov. Účastníci si knihu môžu zakúpiť v kníhkupectve Ex Libris so zľavou 10 %.

Esterházyho palác –Berlinka

Vstupné: 3 € / rodina

R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 17. 2. | 15.00 – 17.00 | Rodina

Nedeľa v detaile: Zo sveta do galérie

Denne nám prejde cez ruky množstvo obyčajných vecí, ktorým nevenujeme pozornosť. Naopak, do galérie chodíme za vecami, ktoré sú niečím výnimočné. Čo sa ale stane, ak sa obyčajné veci dostanú do galérie? Zmenia sa nejako, alebo sa skôr zmení náš pohľad na ne? A môže k tejto zmene stačiť len malý detail?

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 5 € / rodina

R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 17. 2. | 17.00

Finisáž výstavy Užitočná fotografia

Ukončenie výstavy Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení so záverečným slovom kurátorov Aurela Hrabušického a Filipa Vanča. Návštevníci budú mať poslednú príležitosť dozvedieť sa od kurátorov o súčasnej fotografii všetko, na čo sa doteraz nestihli opýtať.

Výstava bude v deň finisáže otvorená v predĺžených otváracích hodinách do 20.00.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Pondelok 18. 2. | 19.00

Fotopondelok

Februárový Fotopondelok bude v rámci projektu DOKUMENT #0 – slovenská dokumentárna fotografia po roku 2000 v súvislostiach – venovaný nultým rokom. Okrem prezentácie projektov hostí sa budeme venovať aj širšiemu kontextu občianskeho združenia Slovenská dokumentárna fotografia, ktorý predstaví jeden z jeho zakladateľov, fotograf Jozef Ondzík. Autorom projektu, ktorého prvá časť – výtvarný dokument – bola na Fotopondelku predstavená v októbri 2018, je Ján Viazanička.

Fotopondelkové stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie sú živé tematicky zamerané vstupy, počas ktorých fotografi rôznych žánrov a zamerania diskusnou formou predstavia svoju aktuálnu tvorbu. Moderujú: Veronika Markovičová, Peter Marek (Fotoprojekt, o. z.)

Esterházyho palác – Berlinka

Vstup voľný

Utorok 26. 2. | 17.00

Čaj o piatej v SNG: Hudobný večer

Podujatie Čaj o piatej pre aktívnych seniorov, ktoré pravidelne organizuje STÁLE DOBRÍ, n. o., v spolupráci so SNG, nadviaže na cyklus besied o histórii hudby v Bratislave. Zuzana Godárová porozpráva zaujímavosti o Hummelovi a Schmidtovi. Dobový obraz doplní Bergère Duo hrou na flautu a hoboj.

Esterházyho palác – Berlinka

Vstup voľný

Pravidelné programy

Výtvarka

od 4. 2. 2019 každý pondelok v čase 15.00 – 16.45 (11 – 13 rokov) a 17.00 – 18.30 (8 – 10 rokov)

cena: 85 € / polrok (18 stretnutí)

rezervácia: patucova@sng.sk

prihlasovanie možné do naplnenia kapacity

V druhom polroku pokračujeme s Výtvarkou pre deti vo veku 8 – 10 rokov (1. tím) a 10 – 13 rokov (2. tím). Kurz prepája ateliérovú tvorbu so spoznávaním umeleckých diel. Prostredníctvom nich sa s mladšími účastníkmi zoznamujeme so základnými výtvarnými pojmami. S druhým tímom rozširujeme upevňovanie poznatkov, ktoré overíme v praxi.

Kurz pre dospelých: Rovina pohľadu

každá druhá streda (26. 2., 14. 3., 27. 3, 10. 4., 24. 4. a 15. 5. 2019) v čase 17.30 – 20.00

cena: 40 € / 6 stretnutí

rezervácia: siposova@sng.sk

prihlasovanie možné do naplnenia kapacity

Otvárame nový cyklus Rovina pohľadu, počas ktorého sa na pravidelných stretnutiach každú druhú stredu v mesiaci zameriame na výtvarné témy, techniky, presahy z pohľadu súčasných výtvarných postupov. Druhý polrok cyklu bude tematicky zameraný na krajinu ako priestor nekonečných výtvarných možností. Tento cyklus sa bude niesť v nálade maliarskych, sochárskych a experimentálnych techník.

Hľadanie strateného času

Všetko sa dá, keď sa chce. O tom nás presviedča aj umenie, ktoré často nachádza nové riešenia toho, ako sa na problém pozerať. Na kurze sa ponoríme hlbšie do tajov umeleckého sveta, preskúmame ho zo všetkých strán, precvičíme svoju tvorivosť a vyskúšame neočakávané postupy. Program je určený pre mladých ľudí od 13 do 17 rokov.

každá druhá streda 16.00 – 17.30 / od 9. 1. do 12. 6. 2019

cena: 30 € / 11 stretnutí

rezervácia: pivoda@sng.sk

