Program Slovenskej národnej galérie Bratislava – Júl – August 2019

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Počas dní 5. 7. a 29. 8. 2019 sú expozície SNG otvorené!

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác

Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva

Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície

Krajina za mapou

od 16. 5. 2019

Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Alexandra Kusá

Uchovávať. Vzdelávať. Inšpirovať. Prezentovať návštevníkom popri fondoch aj ďalšie obsahy, uviesť ich do širších kultúrnych kontextov, sprostredkovať poznanie, byť miestom kultúrnych experimentov – práve to je poslaním experimentálnych expozícií pod názvom Krajina za mapou zameraných na nie celkom klasický galerijný obsah.

Za vznikom Knižnice Kornela a Nade Földváriovcov (koncepcia Peter Krištúfek) stála snaha nájsť spôsob, ako zachovať veľkú zbierku autorových kníh. Išlo pritom skôr o zberateľskú posadnutosť a predovšetkým o zachytenie esencie jeho osobnosti. Práve téma knižnice ako špecifického miesta poznania a téma zberateľstva a uchovávania sú prienikom s tým, čím sa intenzívne zaoberá múzeum umenia dnes.

Interaktívna expozícia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom (koncepcia Ondřej Horák)je prepojená so sériou animovaných filmov o slovenských výtvarníkoch a je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým i poučeným návštevníkom. Projekcia má vyrozprávať príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac.

Umelcova (ťažká) batožina

Arnold Peter Weisz-Kubínčan 1898 – 1945

21. 6. — 10. 11. 2019

Otvorenie výstavy: 20. 6. 2019 o 18.00

Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava

Kurátorky: Lucia G. Stach & Alexandra Homoľová

Výstava sa odvíja na pozadí príbehu neobyčajnej akvizície – daru diel Arnolda Petra Weisza-Kubínčana. Vďaka veľkorysosti pani Katariny Curtisovej a jej rodiny sa na Slovensko z USA vrátila významná časť umeleckej pozostalosti A. P. Weisza-Kubínčana, zachránená matkou pani Katariny Zorkou Kahanovou-Ringovou (1910 – 1978), ktorá s ním prežila posledné obdobie života na Slovensku pred deportáciou do nacistického koncentračného tábora. Maľby, kresby, skice, skicáre a výstrižky z dobovej tlače nám spolu s fascinujúcim príbehom prinášajú aj nové poznatky o rozsahu, povahe a kontexte jeho tvorby.

Samostatná výstava vznikla pri príležitosti nového výskumu autorovej tvorby a sústredí sa na jeho tvorivé rozmýšľanie, expresívny kresbový rukopis a jeho vývoj. Skice, kresby a grafiky dopĺňajú vrcholné maliarske diela v niekoľkých tematických líniách, ktoré poskytujú divákovi kľúč na čítanie maliarovej tvorby aj doby, keď vznikala. Prezentuje unikátne a z veľkej časti nikdy nevystavené diela medzivojnového expresionistu európskej dôležitosti, ktorý napriek svojmu predčasne ukončenému životu priniesol do slovenského umenia závan medzinárodného umeleckého myslenia.

Sprievodné programy

Každá streda 3. 7. – 28. 8. | 20.30

Letné kino Film Europe v Berlinke SNG

Slovenská národná galéria a Film Europe Media Company uvádzajú v Berlinke SNG žánrovo rôznorodé filmy od kvalitných európskych režisérov, mnohé s oceneniami či nomináciami z významných filmových festivalov.

Projekcie sa uskutočnia každú stredu od 3. júla do 28. augusta 2019 vždy o 20.30.

Filmy odporúčame divákom od 15 rokov, ak nie je uvedené inak.

Viac informácií: www.sng.sk, www.filmeurope.sk

Rezervácie vstupeniek www.kino.filmeurope.sk

(nezahŕňa rezerváciu miesta na sedenie).

Esterházyho palác – Berlinka

Jednotné vstupné: 3 €

Streda 3. 7. | 20.30

Zlodeji | Manbiki Kazoku

Dráma, Japonsko, 2018, 121‘

Réžia: Hirokazu Koreeda

Hrajú: Lily Franky, Kirin Kiki, Sakura Andó, Sósuke Ikemacu, Moemi Katajama, Maju Macuoka, Kengo Kóra, Akira Emoto, Čizuru Ikewaki, Jóko Moriguči, Naoto Ogata, Júki Jamada

Ocenenia & nominácie: Zlatá palma Cannes 2018, nominácia na Oscara v kategórii najlepší zahraničný film, Cézar 2019 v kategórii najlepší cudzojazyčný film

Osamu je gastarbeiter, ktorý si privyrába kradnutím v obchodoch. Do remesla zasväcuje aj svojho syna. Obaja žijú v provizórnom dome na periférii a s ďalšími členmi domácnosti tvoria rodinu, na ktorej je toho zvláštneho oveľa viac než len spôsob obživy. Do rutiny krádeží zasiahne dievčatko, ktoré sa osamelo hrá v mraze na balkóne. Osamu sa rozhodne, že vziať si dieťa, ktoré rodičia zanedbávajú, nie je zločin. Jeho čin vedie k odhaleniu tajomstva vnútri rodiny zlodejov a k spochybneniu toho, čo rozumieme pod pojmom rodina. Koreedov film je citlivou, vrstevnatou a rafinovanou drámou o bezpodmienečnej láske a dôstojnosti chudobných.

Streda 10. 7. | 20.30

Trafikant | Der Trafikant

Dráma, Rakúsko, Nemecko, 2018, 117‘

Réžia: Nikolaus Leytner

Hrajú: Simon Morzé, Bruno Ganz, Emma Drogunova

Filmová adaptácia svetového bestselleru rakúskeho spisovateľa a scenáristu Roberta Seethaltera. Dojímavý príbeh o mladíkovi, ktorý sa zamestná v trafike a tam sa zoznámi a spriatelí s jej pravidelným zákazníkom – Sigmundom Freudom. V tom čase Viedeň práve okupujú nacisti.

Nedeľa 14. 7. | 16.00

Siesta v galérii: Umelcova (ťažká) batožina. Arnold Peter Weisz-Kubínčan (1898 – 1945)

Nedeľný výklad o tvorbe a živote medzivojnového maliara európskeho významu.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup voľný

Streda 17. 7. | 20.30

Kafarnaum | Capharnaüm

Dráma, Libanon, Francúzsko, USA, 2018, 120‘

Réžia: Nadine Labaki

Hrajú: Zain Al Rafeea, Kawthar Al Haddad, Boluwatife Treasure Bankole, Nadine Labaki

Ocenenia & nominácie: Cena poroty Cannes 2018, nominácia na Oscara v kategórii najlepší zahraničný film

Príbeh dvanásťročného chlapca, ktorý zažaluje svojich rodičov za to, že mu dali život, je strhujúcou výpoveďou o živote v najchudobnejších slumoch súčasného Libanonu. Snímku, ktorá na festivale v Cannes 2018 ohromila divákov, kritiku i porotu, vďaka zmesi realizmu a intenzívnych emócií prirovnávajú k slávnemu Milionárovi z chatrče. Libanonská režisérka a scenáristka Nadine Labaki podáva vyhrotené a mierne pitoreskné svedectvo o extrémnych podmienkach života vo svojej krajine pohľadom malého dieťaťa a pritom neupadá do citového vydierania – zdanlivo neochvejne ponurú trajektóriu príbehu navyše účelne obohacuje o záblesky radosti a humoru.

Streda 24. 7. | 20.30

Woman at War| Kona fer í stríð

Komédia / thriller, Island, Francúzsko, Ukrajina, 2018, 101‘

Réžia: Benedikt Erlingsson

Hrajú: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Juan Camillo Roman Estrada, Jörundur Ragnarsson

Ocenenia & nominácie: Veľká cena Týždňa kritikov Cannes 2018, filmová cena LUX 2018

Je lepšou metódou ako zachrániť svet sabotáž stožiarov vysokého napätia, alebo adoptovanie ukrajinskej siroty? Túto otázku rieši svojrázna „zenová teroristka“ v šťavnatom a ironickom filme Benedikta Erlingssona. Päťdesiatnička Halla je učiteľka a zbormajsterka žijúca zdanlivo usporiadaným spôsobom života. Tvrdá a nekompromisná žena vedie súkromnú vojnu s priemyselnými gigantmi, ktoré ničia islandskú krajinu. Ako prispieť svojím dielom k tomu, aby nenastala ekologická a sociálna katastrofa?

Štvrtok 25. 7. | 18.00

Letný večer v SNG s Umelcovou (ťažkou) batožinou

V letnom kurátorskom výklade Lucia G. Stach a Alexandra Homoľová priblížia osud a tvorbu medzivojnového expresionistu európskej dôležitosti Arnolda Petra Weisza-Kubínčana (1898 – 1945) a odhalia pozadie príbehu neobyčajnej akvizície – konvolútu diel z pozostalosti tohto autora, ktorý získala SNG ako veľkorysý dar od rodiny Katariny Curtis z USA.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstupné: 4 € / 2 €

Utorok 30. 7. | 17.00

Čaj o piatej v SNG | Tančiareň

Aj v lete pokračujeme v sérii programov Čaj o piatej pre aktívnych seniorov, ktoré pravidelne organizuje STÁLE DOBRÍ n.o. v spolupráci so SNG. V príjemne klimatizovanom prostredí kaviarne Berlinka vás privíta obľúbený učiteľ tanca Juraj Komora.

Esterházyho palác – Berlinka

Vstup voľný

Streda 31. 7. | 20.30

Sviatky pokoja a mieru | Den tid på året

Dráma / komédia, Dánsko, 2018, 101‘

Réžia: Paprika Steen

Hrajú: Fanny Bornedal, Lars Brygmann, Mikas Maximus Dalhoff Christiansen, Sofie Gråbøl, Paprika Steen

Trpká komédia dánskej hereckej hviezdy Papriky Steen o tom, že rodina je najväčšie požehnanie… aj prekliatie. Svoje o tom vie Katrine, ktorá sa vždy desí vianočných sviatkov. Znamenajú pre ňu nielen varenie pre trinástich členov rodiny, ale aj vyčerpávajúcu diplomaciu medzi jednotlivými aktérmi. Tohtoročné Vianoce sú však mimoriadne stresujúce, pretože k sviatočnému stolu má zasadnúť aj Katrinina sestra Patricia, ktorá práve vyšla z protialkoholickej liečebne.

Sunday, August 4 | 4.00 p.m.

Sunday Rest: Artist\’s (heavy) luggage. Arnold Peter Weisz-Kubínčan (1898-1945)

Arnold Peter Weisz-Kubínčan was a Jewish painter and a unique figure of the central European fine art. The lecture presents his paper artpieces from Schenectady, Albany (NY) donated by the Curtis family. They were saved and re-discovered after World War II as a part of his tragic fate.

Esterházy Palace, 3rd floor

Free entry

Streda 7. 8. | 20.30

Yao | Yao

Dráma / komédia, Francúzsko, Senegal, 2018, 103‘, MP 12

Réžia: Philippe Godeau

Hrajú: Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara, Germaine Acogny, Gwendolyn Gourvenec

Yao je 13-ročný chlapec žijúci v dedine na severe Senegalu a je ochotný urobiť všetko pre to, aby sa mohol stretnúť so svojím hrdinom, ktorým je Seydou Tall, slávny francúzsky herec. Seydou Tall je pozvaný do Dakaru, aby predstavil svoju novú knihu a po prvý raz navštívilkrajinu, z ktorej pochádza. Aby si Yao splnil svoj sen, naplánuje si útek a sám prekoná 387 kilometrov, ktoré ho delia od hlavného mesta. Herec je dojatý odhodlanosťou tohto dieťaťa a rozhodne sa utiecť pred povinnosťami a odprevadiť chlapca naspäť domov. Na prašných a neistých senegalských cestách však Seydou pochopí, že sa približuje nielen k chlapcovej dedine, ale zároveň k svojim koreňom.

Streda 14. 8. | 20.30

Sladký koniec dňa | Słodki koniec dnia

Dráma, Poľsko, 2019, 92‘

Réžia: Jacek Borcuch

Hrajú: Krystyna Janda, Kasia Smutniak, Antonio Catania, Lorenzo de Moor, Robin Renucci

Príbeh sa odohráva v Toskánsku. Maria Linde ̶ poľská poetka, laureátka Nobelovej ceny za literatúru, oslavuje spolu so svojou rodinou a s priateľmi 65. narodeniny. Jej stabilný rodinný život plynie v pokojnom rytme talianskej provincie, až kým sa neodhalí jej vzťah s imigrantom – o 30 rokov mladším Arabom Nazeerom.

Nedeľa 18. 8. | 16.00

Streda 21. 8. | 20.30

Verní neverní | L\‘ Homme fidèle

Dráma / komédia / romantický, Francúzsko, 2018, 75‘

Réžia: Louis Garrel

Hrajú: Louis Garrel, Laetitia Casta, Lily-Rose Depp, Joseph Engel

Love story s hviezdnym obsadením. Abel a Marianne sú 10 rokov rozídení. Keď sa znova stretnú, Abel sa rozhodne získať Marianne späť. Veci sa však zmenili: Marianne má syna Josepha a jeho teta, mladá Éve, vyrástla. A majú tajomstvá, ktoré postupne odhaľujú…

Utorok 27. 8. | 17.00

Čaj o piatej v SNG | Burza kníh

Upratali ste si knižnicu? Potrebujete urobiť miesto novým knihám a niektoré by ste radi darovali? V rámci pravidelného podujatia Čaj o piatej pre aktívnych seniorov organizovaného STÁLE DOBRÍ n.o. v spolupráci so SNG vás pozývame na burzu kníh. Príďte si vymeniť knihy, ktoré už nepotrebujete za iné a neformálne sa porozprávať o tom, čo radi čítate.

Esterházyho palác – Berlinka

Vstup voľný

Streda 28. 8. | 20.30

Posledné večery na Zemi | Di qiu zui hou de ye wan

Dráma, Čína, 2018, 138‘

Réžia: Gan Bi

Hrajú: Sylvia Chang, Yongzhong Chen, Jue Huang, Hong-Chi Lee, Wei Tang

Ocenenia & nominácie: Nominácia na cenu Un Certain Regard, Cannes 2018

Hypnotický romantizujúci neonoir najtalentovanejšieho súčasného čínskeho filmára Gana Biho je magickou meditáciou o priestore a čase i enigmatickou básňou o strate a bolesti, snom utkaným z nespoľahlivej pamäti, melancholicky rozostrenej prítomnosti a minulosti, ktorá možno dokonca ani nebola. Podmanivý rytmus a trúchlivá obrazotvornosť filmu o mužovi, ktorý hľadá svoju dávno stratenú lásku, pripomína ponurejšiu a abstraktnejšiu verziu raných filmov Wonga Kar-waia či vrcholných diel Andreja Tarkovského. Príbeh filmu sa odohráva vo fantastických ruinách provinčného mesta Kaili na juhovýchode Číny.

