Program Slovenskej národnej galérie Bratislava – Júl – August 2020

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne od 10.00 do 20.00

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva

Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava |+421 2 20 47 61 11

info@sng.sk

www.sng.sk

Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície

Krajina za mapou

od 16. 5. 2019

Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Alexandra Kusá

Uchovávať. Vzdelávať. Inšpirovať. Prezentovať návštevníkom popri fondoch aj ďalšie obsahy, uviesť ich do širších kultúrnych kontextov, sprostredkovať poznanie, byť miestom kultúrnych experimentov – práve to je poslaním experimentálnych expozícií pod názvom Krajina za mapou,zameraných na nie celkom klasický galerijný obsah.

Za vznikom Knižnice Kornela a Nade Földváriovcov (koncepcia Peter Krištúfek) stála snaha nájsť spôsob, ako zachovať veľkú zbierku autorových kníh. Išlo pritom skôr o zberateľskú posadnutosť a predovšetkým o zachytenie esencie jeho osobnosti. Práve téma knižnice ako špecifického miesta poznania a téma zberateľstva a uchovávania sú prienikom s tým, čím sa intenzívne zaoberá múzeum umenia dnes.

Interaktívna expozícia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom(koncepcia Ondřej Horák)je prepojená so sériou animovaných filmov o slovenských výtvarníkoch a je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým i poučeným návštevníkom. Projekcia má vyrozprávať príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac. – z hygienických dôvodov dočasne uzavretá

Od 14. 1. 2020

Kurátorka: Petra Hanáková

Archív Júliusa Kollera je venovaný jednému z našich, vo svete najrešpektovanejších, umelcov. Návštevníci majú možnosť vidieť výber z pozostalosti tohto konceptuálneho umelca v origináloch aj vo forme faksimile. Tri vitríny „archívu“ predstavujú dokumentáciu autorovej výstavy Textilné obrazy z obdobia normalizácie, listy, PFky, mail arty Kollerových kolegov a kolegýň z jeho pozostalosti a nakoniec autorove denníkové zápisky, ktoré dokumentujú jeho prepisovaciu mániu a pozíciu dobového svedka zaznamenávajúceho „tok dejín“. Väčšie formáty inštalované na stene sú ukážkou Kollerových paspartovacích procedúr.

LV100

Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

29. 2. – 16. 8. 2020

Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Zuzana Koblišková

V roku 2020 si slovenské profesionálne divadlo pripomína 100 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti SNG pripravila výstavu k stému výročiu narodenia profesora Ladislava Vychodila (1920 – 2005). Vplyv tohto výtvarníka bol určujúci nielen pre vývoj slovenskej scénografie druhej polovice 20. storočia, ale aj Vysokú školu múzických umení, kde sa podieľal na založení samostatnej katedry scénografie a kde vychoval niekoľko generácií scénografov.

Výstava predstavuje autorove návrhy, ktoré už precestovali celý svet, iné budú vystavené prvýkrát. Výstava je členená podľa výtvarných princípov a bude mapovať najmä to, ako Vychodil o scénografii rozmýšľal v rôznych obdobiach jeho tvorby. Hoci by sa mohlo zdať, že literatúra o Vychodilovi a jeho diele už dávno vyčerpala všetky témy, výskum, ktorý predchádzal výstave, ju obohatil aj o vzácny, dosiaľ nepublikovaný materiál z archívu Thompson Library v Ohio State University. Osobitný priestor je venovaný aj autorovej „budovateľskej“ úlohe a jeho pôsobeniu v divadelných dielňach Slovenského národného divadla, jeho pedagogickej činnosti doma aj v zahraničí, a tiež aktivitám mimo divadiel. O tvorbe Ladislava Vychodila si môžete prečítať viac v kolekcii, ktorú sme pripravili na Webe umenia www.webumenia.sk/kolekcia/157.

29. 2. – 16. 8. 2020

Interaktívna inštalácia: Vytvor si maketu

K výstave LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

Kto je scénograf a aké otázky musí riešiť? V poslednej miestnosti výstavy majú návštevníci možnosť vyskúšať si scénické princípy a výtvarné postupy inšpirované tvorbou Ladislava Vychodila.

Môžu si vytvoriť vlastnú maketu scénografického priestoru, experimentovať s vlastnosťami svetla, zmenami farebnosti pri výmene filtra, skúsiť, aké vlastnosti majú rôzne druhy látky, či vytvoriť jednoduchý model kvadratickej plochy – tzv. hyperboloid. Na záver vznikne model priestoru, ktorý si návštevníci môžu dotvárať aj doma.

Pripravila: Magdaléna Kuchtová z Oddelenia galerijnej pedagogiky SNG

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

Ladislav Vychodil, V. Nezval: Atlantída. 1961. Foto: SNG

Generácia 909,76

26. 6. 2020 – 10. 1. 2021

Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava

Kurátorky: Alexandra Homoľová a Alexandra Kusá

Projekt odkazuje na pojem, ktorý etabloval Karol Vaculík a kurátori národnej galérie začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia výstavou Generácia 1909 – Svedomie doby (1964). Názov odkazoval na „aritmetický“ priemer rokov narodenia autorov, ktorých kurátor do skupiny zaradil. Ich príslušnosť odôvodňovali nielen biograficky, snažili sa nájsť aj iné spoločné črty a spojenia.

Vaculíkova iniciatíva mala niekoľko cieľov: vrátiť do dejín umenia tvorbu generácie, ktorej diela nie celkom konvenovali estetike socialistického realizmu; tvorivo zasiahnuť do príbehu dejín slovenského umenia novým „izmom“ a zhodnotiť aj netendenčné nákupy do zbierok. Formulácia pojmu vzišla z prostredia múzea, čo bolo ostatne v 60. rokoch umeleckohistorickým trendom, aj keď v zahraničí smerom ku konceptuálnemu umeniu. U nás to súviselo s potrebou napraviť dejiny umenia pokrivené socialistickým realizmom. Tak vznikol pojem, ktorý Vaculík postavil na roveň výtvarnej moderny.

Dnes sa k tomuto pojmu a výstave vracia tá inštitúcia, na pôde ktorej vznikol, aby prehodnotila jeho funkčnosť a limity a posilnila kultúrno-historickú interpretáciu a kontext jeho čítania. Takto je postavená koncepcia výstavy – vyrovnáva sa s problémom po témach a diela „používa“ ako dôkazy. Divák sa stretne so známymi prácami Majerníka, Mudrocha, Kostku či Nevana, ale na rozdiel od autorských kolekcií to dnes bude tematický kontext, ktorým budú kurátori umeleckohistorickú tému preverovať.

Výber z autorov: Jakub Bauernfreund, Štefan Bednár, Ladislav Čemický, František Draškovič, Bedrich Hoffstädter, Jozef Kostka, František Kudláč, Július Lőrincz, Cyprián Majerník, Peter Matejka, Dezider Milly, Ján Mudroch, Július Nemčík, Andrej Nemeš, Eugen Nevan, František Studený, Július Szabó, Ester Šimerová-Martinčeková, Ján Želibský a i.

Ján Mudroch: Lettrice. 1937. Foto: SNG

Antimúzeum J.K.

Od 4. júna 2020

Zámočnícka 13, Bratislava

Kurátorský koncept: Alexandra Kusá, Gabriel Herczeg

Expozícia vznikla v odbornej spolupráci so Slovenskou národnou galériou. Prevádzkovateľom múzea je Občianske združenie Antimúzeum Júliusa Kollera.

Základom vôbec prvej samostatnej expozície venovanej Júliusovi Kollerovi je súkromná zbierka, ktorá vznikla v roku 1998, teda v časoch, keď boli kvality tohto, vtedy ešte žijúceho, autora zrejmé iba odborníkom. Hlavnú časť vystavenej zbierky tvoria antiobrazy, v ktorých sa Koller vyrovnával s konceptuálnym umením a dobovou klímou. Expozíciu, ktorá ukazuje aj najdôležitejšie momenty zo života umelca a kľúčové témy jeho tvorby, dopĺňajú súvisiace diela a dobové materiály v podobe kartičiek, výpiskov a fotografií zo zbierok Slovenskej národnej galérie.

Súčasťou múzea, ktoré je zároveň aj vzdelávacou platformou venovanou slovenskému konceptualizmu, sú okrem dvoch výstavných podlaží aj dva spoločenské priestory. Na prízemí návštevníkov privíta antiihrisko – interaktívny priestor s ilustráciami autorskej dvojice Fuczik – Kakalík (Ondřej Horák, David Kalika), reflektujúci „športovú“ stránku Júliusa Kollera. Klubovňa v podkroví s pingpongovým stolom uprostred bude môcť v budúcnosti slúžiť pre spoločenské, vzdelávacie a ďalšie komornejšie udalosti.

Sprievodné programy

Každý druhý utorok | 19.00

SNG nažive

V živých online rozhovoroch sa s našimi kolegami porozprávame o všetkom, čo sa ukrýva v Slovenskej národnej galérii. S kurátormi, reštaurátormi, galerijnými pedagógmi, grafickými dizajnérmi, ale aj pracovníkmi z produkcie či oddelenia bezpečnosti zbierok, sa pozrieme do zákulisia prípravy výstav, zistíme ako fungujú výpožičky umeleckých diel, alebo ako raz naša produkcia zháňala na výstavu kolóniu mravcov! Neobídeme ani tému rekonštrukcie SNG v Bratislave, v rámci ktorej sa dozviete novinky o pripravovaných stálych expozíciách, knižnici, o fungovaní nádvoria či kina a predstavíme aj infosystém, ktorý vám nedovolí zablúdiť v novej budove galérie. Zaujímavých tém bude dosť, na reči o počasí nezvýši čas.

Sledujte nás každý druhý utorok o 19.00 na našom Facebooku a Youtube, na Facebooku N-kultúra a CITYLIFE.SK. Otázky k aktuálnej téme sa môžete pýtať už týždeň pred a počas každého vysielania prostredníctvom aplikácie Slido (www.sli.do), ktorú si stiahnete zdarma, s použitím #sngnazive.

Foto: SNG

Každá streda 1. 7. – 26. 8. | 20.30

Letné kino Film Europe v Berlinke SNG

Slovenská národná galéria a Film Europe Media Company uvádzajú v Berlinke SNG žánrovo rôznorodé filmy od kvalitných európskych režisérov, mnohé s oceneniami či nomináciami z významných filmových festivalov.

Projekcie sa uskutočnia každú stredu od 1. júla do 26. augusta 2020 vždy o 20.30.

Filmy odporúčame divákom od 15 rokov, ak nie je uvedené inak.

Viac informácií: www.sng.sk, www.filmeurope.sk, www.edisonline.sk

Rezervácie vstupeniek www.kino.filmeurope.sk (nezahŕňa rezerváciu miesta na sedenie).

Bezpečnostné pokyny k návšteve: rezervácia vstupenky vopred, prekrytie dýchacích ciest v interiéri, použitie dezinfekcie pri vstupe. Prosíme o rešpektovanie odporúčaní personálu podľa aktuálnych pokynov, ktoré sa môžu meniť v závislosti od nariadení Vlády SR.

Esterházyho palác – Berlinka

Jednotné vstupné: 4 €

Streda 1. 7. | 18.00

Kurátorský výklad: Antimúzeum Júliusa Kollera

Výklad Alexandry Kusej a Aurela Hrabušického priblíži novootvorené Antimúzeum J. K., ktoré je prvou samostatnou expozíciou venovanou Júliusovi Kollerovi (1939 – 2007). Základ múzea tvorí súkromná zbierka založená v roku 1998, doplnená o materiál zo zbierok SNG. Expozícia vznikla v odbornej spolupráci so SNG, prevádzkovateľom je Občianske združenie Antimúzeum Júliusa Kollera

Počet návštevníkov je limitovaný. Rezervácia nutná: https://www.sng.sk/sk/programy/aktualne-programy.

Antimúzeum J. K. – Zámočnícka 13, Bratislava

Vstup voľný

Streda 1. 7. | 20.30

Bedári | Les misérables

Dráma, Francúzsko, 2019, 102‘| francúzština, CZ titulky

Réžia: Ladj Ly

Hrajú: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, Steve Tientcheu

Ocenenia & nominácie: Cena poroty – Cannes 2019, nominácia na Oscara v sekcii najlepší medzinárodný film 2020

Stéphane sa pridal k zvláštnej kriminálnej jednotke v Montfermeili na predmestí Paríža. Spolu so svojimi kolegami Chrisom a Gwadom, skúsenými členmi tímu, rýchlo zaregistruje zvyšujúce sa napätie medzi susediacimi gangmi. Keď sa počas zatýkania ocitnú na úteku, dron zachytí každý ich pohyb. Film inšpirovaný vzburami z roku 2005 zasadil režisér Ladj Ly do súčasného Montfermeilu, toho istého miesta, kde sa odohrávali slávni Bedári Victora Huga v roku 1862. O viac ako 150 rokov neskôr je podobnosť medzi dnešnou nahnevanou mládežou v mikinách a Gavrochom, hlavnou postavou Bedárov, veľmi príznačná.

Štvrtok 2. 7. | 18.00

Kurátorský výklad: Generácia 909,76

Kurátorky Alexandra Kusá a Alexandra Homoľová v prvom kurátorskom výklade predstavia aktuálny výstavný projekt SNG Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia.

Počet návštevníkov je limitovaný. Rezervácia nutná: https://www.sng.sk/sk/programy/aktualne-programy.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstupné: 4 € / 2 €

Utorok 7. 7. | 19.00

SNG nažive: Ako SNG vzdeláva?

Ako sa pripravujú vzdelávacie programy a kto všetko za nimi stojí? Koho SNG vzdeláva? Kto sú galerijní pedagógovia? Kde sa berú témy a inšpirácie programov? Na otázky riaditeľky oddelenia výskumu a rozvoja Márie Bohumelovej budú odpovedať galerijné pedagogičky Magdaléna Kuchtová a Barbora Tribulová.

Sledujte na našom Facebooku a Youtube, na Facebooku N-kultúra a CITYLIFE.SK. Otázky k aktuálnej téme sa môžete pýtať už týždeň pred a počas každého vysielania prostredníctvom aplikácie Slido (www.sli.do), ktorú si stiahnete zdarma, s použitím #sngnazive. Záznam z diskusie bude uložený na Youtube kanáli SNG / SNGobrazzvuk.

Streda 8. 7. | 20.30

Rebelky | Rebelles

Komédia, Francúzsko, 2019, 87‘ | francúzština, CZ titulky | predpremiéra

Réžia: Allan Mauduit

Hrajú: Cécile De France, Yolande Moreau, Audrey Lamy

Sandra, bývalá miss regiónu Nord-Pas-de Calais, nemá prácu ani vzdelanie, a preto sa vráti bývať k matke. Nájde si prácu v miestnej konzervárni, kde musí odrážať návrhy svojho šéfa, ktorému nešťastnou náhodou spôsobí smrť. Pri nehode sú prítomné dve jej kolegyne. Keď sa tri robotníčky chystajú privolať pomoc, objavia v skrini mŕtveho tašku plnú peňazí. A vtedy začnú problémy.

Štvrtok 9. 7. | 18.00

Kurátorský výklad: Ladislav Vychodil

Kurátorka Zuzana Koblišková a jej hosť Karol Mišovic z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV predstavia výstavu LV 100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia, ktorú SNG pripravila k stému výročiu narodenia významného scénografa Ladislava Vychodila.

Počet návštevníkov je limitovaný. Rezervácia nutná: https://www.sng.sk/sk/programy/aktualne-programy.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 12. 7. | 16.00 – 18.00

Zoom: LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia: Červený mak

Zoom: Generácia 909,76: Ester Šimerová-Martinčeková ­– Koláž – Kompozícia II.

Nový formát krátkych výkladov priblíži vybrané dielo v dvoch rôznych výstavách. Zastaviť vo výstavách sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie

Vstup voľný

Streda 15. 7. | 20.30

Srdcová kráľovná |Dronningen

Dráma, Dánsko, 2019, 127‘ | dánština, CZ titulky

Réžia: May el-Toukhy

Hrajú: Trine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper

Ocenenia & nominácie: Cena divákov – Sundance 2019

Film prináša kontroverznú tému vzťahu staršej ženy a mladého chlapca, v hlavnej ženskej role so známou dánskou herečkou Trine Dyrholm. Úspešná právnička Anna žije s dvomi dcérami a manželom lekárom Petrom. Jej perfektný život ohrozí príchod Petrovho problematického násťročného syna z predošlého vzťahu, s ktorým Anna naviaže intímne puto. Čo sa zdalo byť len jemným flirtom, sa premení na znepokojivý príbeh sily, zrady a zodpovednosti s ničivými následkami.

Utorok 21. 7. | 19.00

SNG nažive: Ako sa rekonštruuje galéria?

Architektonický ateliér Martina Kusého a Pavla Paňáka sa po desaťročiach dá pokojne pomenovať slovenský národný architektonický ateliér, resp. ateliér trpezlivosti. Celé dekády pracovali na projektoch veľkých národných inštitúcií ako je Národná banka či Národné divadlo, a od roku 2005 aj na rekonštrukcii areálu SNG. Opäť „národná“ a opäť to trvá o minimálne 10 rokov viac, ako by sme radi. Ako bude nová SNG vyzerať? Prečo tú „opachu” nezbúrali? Ako sa mení projekt počas 15-ročného procesu? To všetko a veľa ďalšieho sa architektov Martina Kusého a Pavla Paňáka opýta grafická dizajnérka SNG Pavlína Morháčová.

Sledujte na našom Facebooku a Youtube, na Facebooku N-kultúra a CITYLIFE.SK. Otázky k aktuálnej téme sa môžete pýtať už týždeň pred a počas každého vysielania prostredníctvom aplikácie Slido (www.sli.do), ktorú si stiahnete zdarma, s použitím #sngnazive. Záznam z diskusie bude uložený na Youtube kanáli SNG / SNGobrazzvuk.

Streda 22. 7. | 20.30

Bezstarostné dievča | Une fille facile

Dráma / komédia, Francúzsko, 2019, 101‘ | francúzština, CZ titulky | predpremiéra

Réžia: Rebecca Zlotowski

Hrajú: Clotilde Coureau, Nuno Lopes, Mina Farid, Zahia Dehar, Benoît Magimel

Ocenenia & nominácie: Cena za najlepší francúzsky hovoriaci film v nezávislej sekcii Directors̕ Fortnight – Cannes 2019

Príbeh dospievania jedného neskúseného a druhého až príliš skúseného dievčaťa, odohrávajúci sa v slnečnom prostredí Francúzskej riviéry. Ak existujú bezstarostné dievčatá, čo je potom problematické dievča? A čo je to bezstarostný život? Naïma má 16 rokov a žije v Cannes. V lete sa musí rozhodnúť, čo chce v živote robiť. Objaví sa však jej sesternica Sofia s príťažlivým životným štýlom, ktorá príde stráviť prázdniny s ňou. Spoločne prežijú nezabudnuteľné leto.

Štvrtok 23. 7. | 18.00

Kurátorský výklad: Ladislav Vychodil

Kurátorka Zuzana Koblišková priblíži tvorbu významného scénografa Ladislava Vychodila vo výstave LV 100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia, ktorú SNG pripravila k stému výročiu narodenia autora.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 26. 7. | 16.00 – 18.00

Zoom: LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia: Optimistická tragédia

Zoom: Generácia 909,76: Cyprián Majerník – Utečenci

Nový formát krátkych výkladov priblíži vybrané dielo na dvoch rôznych výstavách. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie

Vstup voľný

Streda 29. 7. | 20.30

Brankár | Trautmann

životopisná romantická dráma, Veľká Británia, Nemecko, 2018, 120‘ | MP 12 | angličtina, nemčina, CZ titulky

Réžia: Marcus H. Rosenmȕller

Hrajú: David Kross, Freya Mavor, John Henshaw, Harry Melling, Gary Lewis, Dervla Kirwan

Z vojnového zločinca národným hrdinom. Film Brankár prináša dramatický životný príbeh legendárneho futbalistu Manchester City Berta Trautmanna, ktorý sa v povojnovom Anglicku presadil napriek svojmu nemeckému pôvodu. Miloval futbal, Anglicko, ženu svojho života Margaret a vďaka svojim výnimočným schopnostiam a vytrvalosti sa dokázal z nenávideného „nácka“ stať britským národným hrdinom. Bert Trautmann sa narodil v Nemecku v roku 1923, počas vojny sa ako výsadkár aktívne zapájal do bojov. Ku koncu vojny ho zajali britskí vojaci a držali ho v tábore, kde si všimli jeho talent. Napriek počiatočnej nenávisti fanúšikov pôsobil v tíme Manchestru v rokoch 1948 až 1964. Zlom v jeho kariére prišiel v roku 1958 vo finále Anglického pohára, kedy pre svoj tím vybojoval víťazstvo, keď dohral zápas navzdory život ohrozujúcemu zraneniu.

Utorok 4. 8. | 19.00

SNG nažive: Ako funguje galéria digitálne?

Má význam porovnávať zážitok z návštevy galérie s digitálnymi formátmi? Môžu pri objavovaní umeleckých diel pomôcť vyhľadávacie nástroje? Aké sú výhody vývoja web stránok a aplikácií „in-house“ v galérii namiesto kontraktu s externou firmou? Má open source miesto vo verejnej správe? Ovládne nás Google? Nad týmito a ďalšími otázkami sa bude zamýšľať lab.SNG spolu s Braňom Matisom, grafickým dizajnérom SNG a tiež Webu umenia. lab.SNG je platforma Slovenskej národnej galérie, ktorá skúma možnosti využitia digitálnych technológií v galerijnej a muzeálnej praxi.

Sledujte na našom Facebooku a Youtube, na Facebooku N-kultúra a CITYLIFE.SK. Otázky k aktuálnej téme sa môžete pýtať už týždeň pred a počas každého vysielania prostredníctvom aplikácie Slido (www.sli.do), ktorú si stiahnete zdarma, s použitím #sngnazive. Záznam z diskusie bude uložený na Youtube kanáli SNG / SNGobrazzvuk.

Streda 5. 8. | 20.30

Narušiteľ systému | Systemsprenger

Dráma, Nemecko, 2019, 118‘ | nemčina, CZ titulky

Réžia: Nora Fingscheidt

Hrajú: Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide, Lisa Hagmeister, Melanie Straub, Victoria Trauttmansdorf

Ocenenia & nominácie: Strieborný medveď – Cena Alfreda Bauera, Berlinale 2019

Bernadette, alebo Benni, ako sa necháva prezývať, je dievča s tvárou anjela, plné nespútanej energie. Je „narušiteľom systému“. Tento termín sa používa pre problémové deti, ktoré porušujú pravidlá a odmietajú prijať akýkoľvek druh štruktúry. Nezáleží na tom, kde je toto deväťročné dievča umiestnené, po krátkom čase ju odvšadiaľ vyhodia. Koniec koncov, presne o to jej ide, pretože najviac zo všetkého túži opäť žiť so svojou matkou, ktorá nie je schopná vyrovnať sa s nevypočítateľným správaním svojej dcéry. Nora Fingscheidt podľa vlastného viacnásobne oceneného scenára vytvorila intenzívnu drámu o obrovskej túžbe jedného dieťaťa po láske, bezpečí a násilnom potenciáli, ktorý to podmieňuje. Film zároveň zobrazuje neúnavné pokusy pedagógov a psychológov využívajúcich rešpekt, nádej a dôveru, aby vytvorili cestu vpred deťom, ktoré svojím správaním ohrozujú ostatných, aj samých seba v dôsledku ich nepredvídateľných výbuchov.

Nedeľa 9. 8. | 16.00 – 18.00

Zoom: LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia: Zlodejka z mesta Londýna

Zoom: Generácia 909,76: Zolo Palugyay – Parížska kaviareň

Nový formát krátkych výkladov priblíži vybrané dielo na dvoch rôznych výstavách. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie

Vstup voľný

Streda 12. 8. | 20.30

To musí byť nebo | It Must Be Heaven

Komédia, Francúzsko, Kanada, Turecko, 2019, 97‘ | hebrejčina, francúzština, angličtina, CZ titulky

Réžia: Elia Suleiman

Hrajú: Elia Suleiman, Gael García Bernal, Ali Suliman

Ocenenia & nominácie: Zvláštna cena poroty a cena FIPRESCI – Cannes 2019

Elia Suleiman, hlavná postava a rozprávač, uteká z Palestíny a hľadá alternatívny domov, aby si uvedomil, že Palestína je vždy s ním. Prísľub nového života sa čoskoro premení v komédiu plnú omylov. Nech sa vydá akokoľvek ďaleko, od Paríža až po New York, všetko mu pripomína domov: polícia, kontroly na hraniciach a rasizmus sú vždy prítomné. Napriek tomu, že robí všetko pre to, aby sa začlenil do novej spoločnosti, každý mu neustále pripomína, odkiaľ pochádza. Ako hľadá sám seba, Elia Suleiman si kladie základnú otázku: čo môžeme naozaj považovať za domov? Film je burlesknou ságou skúmajúcou identitu, národnosť a spolupatričnosť, v ktorej humor prináša novú nádej pre ostatných i pre samotného Suleimana.

Nedeľa 16. 8. | 17.00

Finisáž výstavy: LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

Ukončenie výstavy LV 100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia so záverečným slovom kurátorky Zuzany Kobliškovej. Výstava bude v deň finisáže otvorená do 20.00.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

Streda 19. 8. | 18.00

Kurátorský výklad: Antimúzeum Júliusa Kollera

Výklad Alexandry Kusej a Aurela Hrabušického priblíži novootvorené Antimúzeum J. K., ktoré je prvou samostatnou expozíciou venovanou Júliusovi Kollerovi (1939 – 2007). Základ múzea tvorí súkromná zbierka založená v roku 1998, doplnená o materiál zo zbierok SNG. Expozícia vznikla v odbornej spolupráci so SNG, prevádzkovateľom je Občianske združenie Antimúzeum Júliusa Kollera

Počet návštevníkov je limitovaný. Rezervácia nutná: https://www.sng.sk/sk/programy/aktualne-programy.

Antimúzeum J. K. – Zámočnícka 13, Bratislava

Vstup voľný

Streda 19. 8. | 20.30

Poďme kradnúť kone | Ut og stjæle hester

Dráma, Nórsko, 2019, 123‘ | nórčina, švédčina, CZ titulky

Réžia: Hans Petter Moland

Hrajú: Stellan Skarsgård, Bjørn Floberg, Tobias Santelmann, Danica Curcic, Pål Sverre Hagen

Ocenenia & nominácie: Strieborný medveď za najlepší mimoriadny umelecký počin, Berlinale 2019

Smútiaci vdovec sa presťahuje na vidiek, kde mu náhodné stretnutie oživí spomienky z minulosti. November 1999. 67-ročný Trond žije v novoobjavenej samote. Začiatkom zimy zistí, že má suseda, ktorého spoznal už v roku 1948. Bolo to v lete, Trond mal vtedy 15 rokov a bolo to leto, kedy ho jeho otec pripravoval niesť bremeno svojej nadchádzajúcej zrady a zmiznutia. Bolo to tiež leto, počas ktorého Trond dospel a prvýkrát túžil po žene. Tej, s ktorou sa jeho otec chystal stráviť celý svoj život.

Štvrtok 20. 8. | 18.00

Kurátorský výklad: Generácia 909,76

Kurátorky Alexandra Kusá a Alexandra Homoľová pokračujú v predstavovaní projektu Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia.

Počet návštevníkov je limitovaný. Rezervácia nutná: https://www.sng.sk/sk/programy/aktualne-programy.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 23. 8. | 16.00 – 18.00

Zoom: Generácia 909,76: Ján Mudroch – Cudzia ruža

Nový formát krátkych výkladov priblíži vybrané dielo v kontexte celej výstavy. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup voľný

Utorok 25. 8. | 17.00

Čaj o piatej v SNG

Čaj o piatej v SNG pre aktívnych seniorov, tentoraz ako literárny večer. Pravidelné multižánrové podujatie organizuje STÁLE DOBRÍ, n.o. v spolupráci so SNG.

Esterházyho palác, Berlinka

Vstup voľný

Streda 26. 8. | 20.30

Záhada Silver Lake | Under the Silver Lake

Komédia / krimi / thriller, USA, 2018, 140‘ | angličtina, CZ titulky

Réžia: David Robert Mitchell

Hrajú: Jimmi Simpson, Andrew Garfield, Riley Keogh, Sibongile Mlambo, Topher Grace, Callie Hernandez

Ocenenia & nominácie: Nominácia na Zlatú palmu, Cannes 2018

Príbeh sa odohráva v atraktívnom prostredí Los Angeles a Hollywoodu. Po znamenitom metahorore Neutečieš sa režisér David Robert Mitchell vydal na halucinogénny výlet po L. A.: jeho meandrujúci neonoir Záhada Silver Lake sa točí okolo tridsaťročného Sama, ktorý sa po zmiznutí svojej záhadnej susedky Sarah púšťa do surreálneho pátrania, aby dekódoval tajomstvá, škandály a konšpirácie ukrývajúce sa v hlbinách Mesta anjelov. Hypnotický a zábavný triler bezmála lynchovského razenia poháňa tak ústredná obsedantná figúra, ako aj vycibrený soundtrack, dejové zvraty a nespočetné popkultúrne referencie, z čoho sa napokon skladá tajná história L. A. Film, ktorý je zároveň subverzívnou hračkou i netradičnou poctou ére klasického Hollywoodu.

Generálny partner SNG: Tatra banka

