Program Slovenskej národnej galérie Bratislava – júl – august 2021

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva

Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava |+421 2 20 47 61 11

info@sng.sk

www.sng.sk

Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície

Krajina za mapou

Od 16. 5. 2019 / Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava / Kurátorka: Alexandra Kusá

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov zachováva veľkú zbierku kníh spisovateľa, kritika a satirika Kornela Földváriho a jeho ženy Nade a zároveň zachytáva jeho zberateľskú vášeň a osobnosť. Vyberte si z vyše 11 000 kníh, ktorými si môžete listovať v príjemnom prostredí určenom na štúdium, relax a kultúrno-spoločenské udalosti.

Krátka 15-minútová interaktívna projekcia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom, prepojená so sériou animovaných videí o slovenských výtvarníkoch, je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým či poučeným dospelákom. Projekcia rozpráva príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac.

Od 14. 1. 2020 / Kurátorka: Petra Hanáková

Archív Júliusa Kollera je venovaný jednému z našich, vo svete najrešpektovanejších, umelcov a vychádza z Kollerovej pozostalosti uloženej v SNG. Pár sond do tohto materiálu nemá ambíciu podať komplexnú správu o jej obsahu. Výber je v podstate náhodný, predurčený stupňom digitalizácie dokumentov a ich povahou, pričom niektoré časti expozície sú z času na čas obmieňané. Keďže ide o citlivé papierové nosiče, prezentujeme časť diel vo forme faksimile.

Foto: Martin Deko, SNG

7×7. Sedem slobodných úvah o umení

5. – 31. 12. 2021 / Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava / Kurátori: Lucia Almášiová, Katarína Bajcurová, Dušan Buran, Vladimíra Büngerová, Martin Čičo, Katarína Kolbiarz Chmelinová, Lucia G. Stach. Kurátori výstavnej verzie: Dušan Buran & Lucia G. Stach

Projekt 7×7. Sedem slobodných úvah o umení, kolektívne dielo kurátorov SNG, reaguje na rozmach online kultúry počas karanténnych opatrení pre pandémiu covid-19. Radikálny prechod mnohých kultúrnych foriem do virtuálneho prostredia sa stal novou výzvou a položil aj celkom nové metodické otázky. V prostredí múzeí a galérií ide najmä o problém prezentácie umeleckého diela v origináli verzus v jeho (digitálnej) kópii. Autenticita priameho zážitku diváka stojí proti nekonečnej virtuálnej ponuke projektov na internete.

Výstava vychádza z úspešného cyklu tematických kurátorských článkov sprevádzaných ukážkami diel „7 vecí o…“ na online platforme Slovenská náhradná galéria. Vybratých sedem kolekcií podrobujeme špeciálnemu „cross-check-u“: zostavy známe z internetu rekonštruujeme naživo v kolekciách originálov, dominantne zo zbierok SNG. Sedem mikrovýstav poukazuje na možnosti, ale aj na limity online kurátorskej práce, zároveň ale obsahovo do veľkej miery reflektuje aktuálny stav inštitúcie a spoločnosti. Za priaznivých okolností sa niektoré kolekcie budú priebežne meniť a výstava sa tak prispôsobí dynamike jej virtuálneho východiska na platforme Slovenskej náhradnej galérie na medium.com/sng-online.

Foto: Martin Deko, SNG

Avatsýv. Labyrint Erika Bindera

25. 2. – 31. 12. 2021 / Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava / Kurátorka: Lucia G. Stach, kurátorská spolupráca: Alexandra Tamásová

Samostatná výstava Erika Bindera (1974) nadväzuje na projekty umelcov a umelkýň strednej generácie pre SNG. Robustnosť jeho oeuvre a zároveň ľahkosť jeho tvorivého prístupu nám dovoľujú predstaviť ho ako tvorcu vo svojom prostredí, v labyrinte vlastného života a tvorby. Binder sa pohybuje prakticky vo všetkých médiách od kresby, maľby, grafiky, cez objekty, inštalácie až po performanciu a prácu s hudbou, so zvukom a s poéziou. Ako bytostný rozprávač rozpráva prostredníctvom hovorených, písaných či repovaných slov, skrz svoje obrazy a aj celú výstavu, ktorá je komplexným a všestranným vyjadrovacím prostriedkom. Autor vykladaním príbehov vytvára a upevňuje identitu samého seba, ale aj širšieho spoločenstva. Vo svojom príbehu prepája osobnú mytológiu, otázky umenia, národné i svetové dejiny a univerzálny mýtus o putovaní ľudskej duše, ktorá musí prejsť dlhú cestu plnú prekážok, aby sa v novej kvalite vrátila na začiatok

Foto: Martin Deko, SNG

Máš umelecké črevo? – Idol

Výstava víťazných projektov

12. 6. – 4. 7. 2021 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný

Máš umelecké črevo? je medzinárodná platforma venujúca sa edukácii v oblasti umenia, ktorá každý rok organizuje umeleckú súťaž pre tímy žiakov/žiačok stredných škôl a gymnázií. Výstava predstavuje víťazné projekty tohto ročníka súťaže na tému Idol tímov zo Slovenska, z Českej republiky a Maďarska. Súťaž podnecuje študentov/študentky k prebudeniu kreatívnych schopností a k odvahe experimentovať s tvorivými prístupmi v rámci každodenných tém a takisto ponúka im aj ich pedagógom príležitosť hlbšie sa oboznámiť so súčasnou umeleckou scénou a s prostredím galérií doma, ale aj v susedných krajinách.

Vizuál: Eva Benková. Foto: SNG

Zóna Výtvarnej rozcvičky

10. 7 – 19. 9. 2021 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný

Výtvarná rozcvička je séria krátkych edukačných animovaných videí, ktoré pri vzdelávaní a sprístupňovaní výtvarného umenia využívajú digitálne reprodukcie. V jednotlivých dieloch sme rozpracovali témy telesnosti, náboženstiev, konfliktov, urbanizmu a pozreli sme sa aj na základné vyjadrovacie prostriedky výtvarného umenia. Stretnite sa naživo s dielami z videí a vyskúšajte si výtvarné workshopy priamo na výstave.

Vizuál: Ové Pictures. Foto: SNG

Akcia ZET

umenovedná výprava

19. 11. 2020 – 31. 12. 2021 / Esterházyho palác – átrium, Bratislava / Námet: Alexandra Kusá / Autorský kolektív: Ondřej Horák (Fuczik), Samuel Chovanec, Marcela Kvetková, Alexandra Kusá, Marcel Mališ, Braňo Matis, Kristína Paulenová / www.akciazet.sng.sk

V horúcom júni roku 1950, ktorý sa stane novým temným obdobím našej novodobej histórie, začína trojica výtvarníkov pracovať na veľkolepej propagandistickej zákazke. Jan Čumpelík, Jaromír Schoř a Alena Čermáková ako členovia tvorivého kolektívu Č-S-Č maľujú veľkorozmerné ikonické dielo socialistického realizmu Vďakyvzdanie českého a slovenského ľudu generalissimovi Stalinovi. Monumentálnemu dielu (8,7 × 8 m) je venovaná mimoriadna mediálna pozornosť, no nadšenie veľmi skoro opadáva a obraz sa stáva terčom kritiky. V marci 1953 jeho hlavný protagonista zomiera a obraz navždy zmizne.

Od novembra minulého roka do júla 2021 maľuje v átriu Esterházyho paláca výtvarník Marcel Mališ autorskú repliku strateného diela s pozmeneným názvom VďakyZdanie československého ľudu, ktorá je odkazom na dielo stalinského socialistického realizmu kolektívu Č-S-Č (1952). Galéria sa stala jeho pracovňou a svoj nový monumentálny obraz tvorí počas niekoľkých mesiacov pred zrakmi návštevníkov. Dielo bude v Esterházyho paláci visieť do konca roka 2021.

Maliarska akcia sa stala východiskom pre nový experimentálny žáner – umenovednú výpravu zrkadliacu naše premýšľanie o postavení národnej galérie dnes. Týmto netradičným spôsobom počas niekoľkých mesiacov otvárame množstvo rôznych a aktuálnych tém, ktoré považujeme za dôležité. Okrem situácie v 50. rokoch 20. storočia sa v rámci projektu venujeme aj vzťahu propagandy a umenia, hoaxom, budovaniu kultu osobnosti, téme strachu, vzťahu originálu a kópie, umeniu na zákazku a ďalším témam.

Foto: Juraj Starovecký, SNG

Vo výklade: Peter Bartoš, spolupráca Ľudmila Rampáková, Viliam Figusch a občania

15. 5. – 17. 7. 2021 / Esterházyho palác – okno Berlinky / vstup voľný / Kurátorka: Katarína Bajcurová / Dielo: Peter Bartoš, spolupráca Ľudmila Rampáková, Viliam Figusch a občania. Bez názvu (Dráma bratislavského podhradia), 2020

Nový výstavný cyklus Vo výklade každý druhý mesiac vo verejnom priestore predstavuje diela vizuálneho umenia reagujúce na aktuálne otázky súčasného spoločenského života. V tomto výstavnom formáte sme oživili spoločnú realizáciu Výklad (Anti-galéria) autorov Petra Bartoša a Júliusa Kollera, ktorí v roku 1968 vystavili svoje diela vo výklade rýchloopravovne pančúch na Klobučníckej ulici v Bratislave. Začali sme symbolicky dielom Dráma bratislavského podhradia (2020) Petra Bartoša, ktorý sa dlhé roky zaoberá problémom devastácie vzácneho historického, mestského a prírodného územia, nachádzajúceho sa v našom neďalekom susedstve a v súčasnosti podliehajúceho radikálnym zmenám. Vznikla tak svojho druhu časovo rozvrstvená socio-kultúrna sonda do premien tohto priestoru – vizuálna problémová mapa – s návrhmi a ideami, ktoré autor vytrvalo distribuuje do sveta.

A aké dielo máme vystavené práve teraz? Navštívte www.sng.sk – sekciu Výstavy a príďte nahliadnuť do okna Esterházyho paláca!

Foto: Juraj Starovecký, SNG

Antimúzeum J.K

Od 4. júna 2020 / Zámočnícka 13, Bratislava / Otvorené: každý štvrtok od 13.00 do 18.00 / Kontakt: www.antimuzeum.sk / Kurátorský koncept: Alexandra Kusá, Gabriel Herczeg

Expozícia vznikla v odbornej spolupráci so Slovenskou národnou galériou. Prevádzkovateľom múzea je Občianske združenie Antimúzeum Júliusa Kollera.

Základom vôbec prvej samostatnej expozície venovanej Júliusovi Kollerovi je súkromná zbierka, ktorá vznikla v roku 1998. Hlavnú časť vystavenej zbierky tvoria antiobrazy, v ktorých sa Koller vyrovnával s konceptuálnym umením a dobovou klímou. Expozíciu, ktorá ukazuje aj najdôležitejšie momenty z Kollerovho života a kľúčové témy jeho tvorby, dopĺňajú súvisiace diela a dobové materiály zo zbierok SNG. Súčasťou múzea, ktoré je zároveň aj vzdelávacou platformou venovanou slovenskému konceptualizmu, sú okrem dvoch výstavných podlaží aj dva spoločenské priestory.

Foto: Martin Deko, SNG

Sprievodný program

1/7

Kurátor & hosť: Uzdravujúca sila prírody

Štvrtok / 18.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstupné: 2 € / 1 € / rezervácie: pokladna.ep@sng.sk

Kurátorka Lucia Almášiová na príklade fotografií zo Zbierky fotomédií v kolekcii Sedem vecí o uzdravujúcej sile prírody priblíži zaujímavé fakty a súvislosti týkajúce sa rozvoja turistiky na území Slovenska. Porozpráva o amatérskych fotografoch a ich obľúbených témach z prírody, o kúpeľnej liečbe ako spoločenskej udalosti, ako aj o organizovanej starostlivosti štátu o zdravie obyvateľov. Hosťom diskusie bude Gabriel Hrustič, vedúci klinický psychológ Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku, s ktorým sa kurátorka porozpráva o vplyve trávenia voľného času v prírode na ľudské zdravie a psychiku, o význame plánovaného oddychu, ako sú kúpeľné pobyty a rekreácie, či o dovolenkách ako určitej forme vytrhnutia z bežnej rutiny. Diskusia je sprievodným programom k výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení.

Gabriel Hrustič študoval psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, neskôr psychoterapiu v českom inštitúte SUR – Institut pro vzdělávání v psychoterapii a na Slovenskom inštitúte psychodynamickej psychoterapie. V roku 2010 ukončil špecializačné štúdium klinickej psychológie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Od roku 2006 pracuje ako psychológ v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku, v súčasnosti na pozícii vedúceho klinického psychológa. Od roku 2012 má v Pezinku aj svoju privátnu prax, kde sa venuje predovšetkým psychoterapii. Zároveň je súdnym znalcom v odbore klinická psychológia dospelých.

8/7

Performance: Fero Király – 2ᶺ33

štvrtok / 18.00 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný / kapacita návštevníkov bude regulovaná

Multimediálne predstavenie Fera Királya 2ᶺ33 (čítaj: dve na tridsiatu tretiu) je vizuálno-zvukovou štúdiou dát – kódovanej informácie. Prepojením dvoch naoko nesúvisiacich disciplín, počítačovej vedy a biológie, meníme pohľad na seba a chápanie toho, čo označujeme pojmom „život“. Biologická entita sa vie prispôsobiť, alebo – ak chceme – preprogramovať na nové podmienky a zmeniť tak svoje vzorce správania s jediným cieľom – množiť sa a tým zvýšiť šance na prežitie (svojho) druhu na úkor ostatných. Umiestnenie predstavenia do výstavy Erika Bindera pridáva do jej prostredia na limitovaný čas vrstvu „sčíslicovania“, ktorá sa symbioticky vmiešava do umelcovho príbehu a vytvára rôzne zákutia (jeho) „zdigitalizovanej duše“.

Fero Kiraly je skladateľ, interpret a pedagóg. Vo svojich umeleckých projektoch sa plynule pohybuje medzi rôznymi formami zvukového umenia. Najčastejšie sú to inštalácie, interpretácie súčasnej hudby alebo livecoding. Je jedným zo zakladateľov Cluster Ensemble, v ktorom sa autorsky podieľal na viacerých medzinárodne úspešných dielach ako napr. album Cluster ensemble plays Philip Glass.

11/7

Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstup voľný

Krátky výklad na výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení priblíži dielo Emílie Rigovej Vomite ergo sum (2017). Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

13/7

SNG nažive špeciál: Inkluzívne umenie a kultúra

Utorok / 18.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie + online na Facebooku a Youtube SNG / vstup voľný / rezervácie: pokladna.ep@sng.sk

Ako sa globálne zmenila prax múzea umenia v premene zo svätostánku kultúry bieleho muža na otvorenú kultúrnu a spoločenskú platformu? Čo pre súčasné múzeum znamená požiadavka pripravovať inkluzívne expozície, výstavy a programy pre verejnosť? Ako sa rôzne kultúrne kontexty reflektujú vo výstavnej a zbierkotvornej činnosti? Odzrkadľujú dnes naše umelecké a vzdelávacie inštitúcie kultúrne diverzifikovanú realitu? Aké a čie príbehy/dejiny umenia čítame v galériách? Aké sú z hľadiska rozmanitosti a vyváženosti vízie pre budúcnosť umeleckých inštitúcií na Slovensku? Potrebujeme aj na akadémii či v galérii scitlivovať spoločnosť a podporovať ohľaduplnosť a empatiu? Ako môže umenie a kultúra prispieť k potláčaniu diskriminácie a predsudkov v spoločnosti? O týchto a ďalších otázkach budú diskutovať Jana Hojstričová, prorektorka VŠVU a Lucia G. Stach, vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG. Sedmičku queer umeleckých diel zo zbierok SNG naživo predstaví Alexandra Tamásová, kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG. Diskusiu vedie Jana Jablonická-Zezulová z Iniciatívy Inakosť.

22/7

Kurátor & hosť: Obraz o divadle

štvrtok / 18.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstupné: 2 € / 1 € / rezervácie: pokladna.ep@sng.sk

Aj dnes platí, že divadlo, ktoré sa odohráva tu a teraz, sa ťažko dokumentuje. O to viac to platilo v období pred vynájdením fotografie. Aké máme o divadle raného novoveku zachované vizuálne pramene a čo nám o ňom hovoria? A čo vieme o divadle z iných zdrojov? O (ne)možnostiach poskladať si obraz o divadle a o jeho formách a podobách v 16. – 18. storočí sa bude rozprávať kurátor zbierok starého umenia SNG Martin Čičo s Lukášom Kopasom z Divadelného ústavu. Diskusia je sprievodným programom k výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení.

25/7

Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný

Krátky výklad na výstave Avatsýv. Labyrint Erika Bindera priblíži dielo Pena dní (2019). Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

5/8

Kurátor & hosť: O väzbách umenia a jedla v baroku

štvrtok / 18.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstupné: 2 € / 1 € / rezervácie: pokladna.ep@sng.sk

Diskusia s kurátorkou Katarínou Kolbiarz Chmelinovou a poprednou historičkou Tünde Lengyelovou zo Slovenskej akadémie vied je venovaná postaveniu jedla v každodennom živote, ale i v umení raného novoveku. Priblíži jeho rôzne funkcie, dekoratívne i symbolické hodnoty. Poodhalí tajomstvá aristokratických i meštianskych kuchýň, módne trendy vo vtedajšom stravovaní či špecifickú pozíciu jedla v dobových slávnostiach. Diskusia je sprievodným programom k výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení a ku kolekcii diel venovanej jedlu v galérii.

8/8

Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstup voľný

Krátky výklad na výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení priblíži dielo Andyho Warhola Campbell’s Soup (1968). Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

12/8

Kurátorský výklad: Labyrint Erika Bindera

štvrtok / 18.00 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstupné: 4 € / 2 € / rezervácie: pokladna.ep@sng.sk

Kurátorka Lucia G. Stach predstaví aktuálny výstavný projekt Avatsýv. Labyrint Erika Bindera, ktorý nadväzuje na líniu samostatných výstav umelcov/umelkýň strednej generácie v SNG.

19/8

Kurátor & hosť: Zlato – aura vzácnosti

štvrtok / 18.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstup voľný / rezervácie: pokladna.ep@sng.sk

Na tému zlata a jeho funkcie v dejinách umenia nazrieme medziodborovou optikou. Na pozadí kolekcie siedmich diel na výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení budeme hovoriť skôr o periférnom využití zlata ako pozadia na obraze alebo v polychrómii sôch. V diskusii si budeme všímať aj oblasť historického zlatníctva a súčasného šperku, teda sféry, kde zlato tvorí základný umelecký i významový materiál a kde určovalo aj technologický postup. Tematický večer spojíme s uvedením novej publikácie Zbierka a zberateľstvo a Zlato – aura vzácnosti, ktorá prináša výber textov z dvoch ročníkov medzinárodnej konferencie súčasného šperku ŠperkStret (2016/2018).

22/8

Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný

Krátky výklad na výstave Avatsýv. Labyrint Erika Bindera priblíži sériu Pra-sklá (2019 – 2021). Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

Letné kurzy

Letný kurz kresby 1

Od 6. 7. do 27. 7. 2021 / 18.30 – 20.30 / cena: 40 € (4 stretnutia) / rezervácie: katarina.siposova@sng.sk

Príďte si spríjemniť letné večery stretnutiami na Letnom kurze kresby pod vedením výtvarníčky Slavomíry Ondrušovej. Každý júlový utorok vás čakajú jedinečné stretnutia v mimogalerijných priestoroch, vonku, na ulici či v parku. Počas štyroch tematických stretnutí vám bude sprostredkovaný iný pohľad na kresbu v plenéri.

Témy stretnutí: Z izby do ulíc, Kresliarska prechádzka, Kompozícia, Mesto plné ľudí.

Letný kurz kresby 2

Od 3. 8. do 24. 8. 2021 / 18.30 – 20.30 / cena: 40 € (4 stretnutia) / rezervácie: katarina.siposova@sng.sk

Príďte si spríjemniť letné večery stretnutiami na Letnom kurze kresby pod vedením výtvarníčky Slavomíry Ondrušovej. Každý augustový utorok vás čakajú jedinečné stretnutia v mimogalerijných priestoroch, vonku, na ulici či v parku. Počas štyroch tematických stretnutí vám bude sprostredkovaný iný pohľad na kresbu v plenéri.

Témy stretnutí: Detailná skica, Perspektíva, Výhľad a nadhľad, Interiér/exteriér.

Aktuálnu ponuku programov nájdete aj na www.sng.sk, na našich sociálnych sieťach a v našom newslettri, na ktorého odber sa môžete prihlásiť v dolnej časti webstránky www.sng.sk. Sledujte nás!

Generálny partner SNG: Tatra banka

Informačný servis