Program Slovenskej národnej galérie Bratislava – Marec 2019

Výstavy budú do 6. marca 2019 zatvorené. Pripravujeme novú výstavu, ktorú otvoríme 7. marca 2019.

Aktuálne výstavy

Z akadémie do prírody

Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860 – 1890

3. – 30. 6. 2019

Otvorenie výstavy: 7. 3. 2019 o 18.00

Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Katarína Beňová

Asistentky výstavy za Plzeň: Ivana Skálová, Petra Kočová

Výstava organizovaná Západočeskou galériou v Plzni a Slovenskou národnou galériou je jedným z prvých pokusov zamerať sa na tvorbu osobností výtvarnej scény, ktoré sa pohybovali medzi dunajskou monarchiou a súdobými centrami výtvarného umenia v druhej polovici 19. storočia.

K hlavným vplyvom, ktorý mali maliari v rámci krajinomaľby možnosť absorbovať, bola tzv. barbizonská škola. Umelci patriaci do tejto skupiny, ako aj množstvo ich nasledovníkov z celej Európy, sa sústredili na zachytenie prchavých prírodných javov a sprostredkúvali svoj osobný pohľad na krajinu. Predstavitelia prezentovanej generácie krajinomaliarov realisticky stvárňovali prírodný svet a ich práce boli oceňované i pre schopnosť zachytiť zvolený námet či výsek krajiny s jej jedinečnou atmosférou. Reagovali nielen na kompozičné schémy s často využívaným nízkym horizontom, ale aj po stránke maliarskej techniky objavovali pastózny rukopis a uvoľnenejšiu prácu s farbou. „Intímna krajina“ zameraná na živú skutočnosť a na domáce a vidiecke prostredie pomohla k postupnej transformácii krajinomaľby smerom k modernému umeniu.

Prezentovaní autori:

Tina Blau, Zdenka Braunerová, Václav Brožík, Lajos Deák Ébner, Antonín Chittussi, Eugen Jettel, László (Ladislav) Mednyánszky, Géza Mészöly, Mihály Munkácsy, László Paál, Soběslav Hippolyt Pinkas, Rudolf Ribarz, Wilhelm Riedel, Robert Russ, Emil Jakob Schindler, Béla Spányi a ďalší

Sprievodné programy

Streda 6. 3.| 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Vzduch

Prázdna škatuľka, prázdny zošit či prázdna galéria sa môžu zdať nezaujímavé. Ale aj keď sú na prvý pohľad prázdne, predsa je tam niečo veľmi dôležité. Vzduch! Príďte ho s nami prevetrať! Bez vzduchu predsa nik z nás nevydrží.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, átrium

Vstup: 5 € / rodina

R: barbora.tribulova@sng.sk

Streda 6. 3. | 19.00

Open Studio: Edit András

Edit András, PhD., je historička umenia a umelecká kritička, držiteľka doktorátu z Univerzity Lóránda Eötvösa v Budapešti. Ako kurátorka pôsobila v Maďarskej národnej galérii a ako redaktorka vo vydavateľstve Corvina. Jej hlavným profilom je moderné a súčasné ruské umenie, umenie východnej a strednej Európy, genderová problematika, public art, konceptuálne umenie a teória umenia v období transformácie post-socialistických krajín.

Prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku.

Spoločný projekt tranzit.sk a Ateliéru IN (Katedry intermédií a multimédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave) v rámci programu Open Studio.

Esterházyho palác – Berlinka

Vstup voľný

Štvrtok 7. 3. | 18.00

Slávnostné otvorenie výstavy: Z akadémie do prírody. Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860 – 1890

Výstava organizovaná Západočeskou galériou v Plzni a Slovenskou národnou galériou je jedným z prvých pokusov zamerať sa na tvorbu osobností výtvarnej scény, ktoré sa pohybovali medzi dunajskou monarchiou a súdobými centrami výtvarného umenia v druhej polovici 19. storočia.

Kurátorka: Katarína Beňová

Esterházyho palác – Berlinka & 2. poschodie

Vstup voľný

Sobota 9. 3. | 16.00 – 17.30

Uvedenie detskej knihy: Kde je Ester N?

SNG uvádza knihu o SNG pre svojho detského návštevníka – aj takého, ktorý v galérii ešte nikdy nebol. Knižka má v deťoch vzbudiť zvedavosť, kde sa tá obrovská budova – „viachlavá príšera“ z obrázku v knihe – vlastne nachádza a čo sa v nej deje. Spolu s 12-ročnou Ester, ktorá sa večer ocitá v galérii so svojím potkanom Ernestom, sa malí čitatelia dostanú do všetkých zákutí galérie a spoznajú jej život trochu inak. Skoro až „detektívny“ príbeh predstaví deťom a ich rodičom život galérie – ako sa ošetrujú diela a kde sú uložené, na čo máme v galérii stolársku dielňu, prečo sa napríklad zápisník môže stať umením a tiež ukáže, prečo je objavné a niekedy i zábavné v galérii pracovať. Text Moniky Kompaníkovej je sprevádzaný ilustráciami Barbory Idesovej.

Tak ako v knihe sa i v rámci programu spolu s Ester ponoríme do útrob tajomnej budovy a popri aktívnych zadaniach sa pri prechádzke viacerými poschodiami zameriame na významy, ktoré galéria nielen má, ale predovšetkým dáva. Preskúmame jej funkcie odhora až dole. Zažite vzrušenie z príbehu galérie na vlastnej koži!

Po programe sa deti budú môcť stretnúť s autorkou a ilustrátorkou knižky a položiť im otázky, na ktoré rodičia určite nepoznajú odpoveď.

Program je určený (nielen) pre rodiny s deťmi od 6 rokov. V deň uvedenia bude možné zakúpiť si knihu v kníhkupectve Ex Libris v SNG v uvádzacej cene.

Esterházyho palác – Berlinka

Vstup voľný / počet miest je obmedzený, rezervácia nutná na miroslava.misova@sng.sk

Sobota 9. 3. – nedeľa 10. 3. | 19.00

Crème de la Crème v Berlinke SNG

Týždeň francúzskeho filmu 2019 sa uskutoční od 6. do 12. marca. Jeho súčasťou sú projekcie dvoch filmov s výraznou vizualitou v Berlinke SNG. Prehliadku v kinách Film Europe, Mladosť, Artkino za zrkadlom a v Novej Cvernovke pripravil Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci so spoločnosťou Film Europe.

Voľné sedenie (kapacita 70 miest), rezervácie vstupeniek sú možné výhradne na www.kino.filmeurope.sk a vzťahujú sa len na filmové predstavenie.

Viac informácií na www.sng.sk, www.filmeurope.sk, www.cremedelacreme.filmeurope.eu

Esterházyho palác – Berlinka

Jednotné vstupné: 3 €

Sobota 9. 3. | 19.00

Dilili v Paríži

Dilili à Paris, r. Michel Ocelot, FR, 2018, 95 min., MP, animovaný, rodinný, mysteriózny

Hrajú: Prunelle Charles-Ambron, Enzo Ratsito, Natalie Dessay, Elisabeth Duda

Pôvabný film uznávaného francúzskeho animátora Michela Ocelota priblíži prostredníctvom dobrodružstva malého dievčatka Dilili obdobie Belle Époque, tzv. „krásne časy v dejinách Francúzska“, známe z plagátov Alfonsa Muchu. Odvážna Dilili s kamarátom Orelom idú po stopách spolku, ktorý stojí za únosmi dievčat v Paríži. Počas pátrania navštívia o. i. slávny kabaret Moulin Rouge a stretnú viacero významných osobností tej doby – od vedkyne Marie Curie cez maliarov Picassa, Moneta či Renoira až po spisovateľa Marcela Prousta. Každý z nich poskytne malým detektívom pomocnú ruku či radu. Dostanú sa na pozoruhodné miesta, do tajomného prípadu sa prelinie mágia a na jeho konci sa tradične stretne dobro so silami temna.

Nedeľa 10. 3. | 19.00

Zbohom jazyku

Adieu au Langage, r. Jean-Luc Godard, FR, 2013, 70 min., MP 15, dráma

Hrajú: Héloise Godet, Jessica Erickson, Zoé Bruneau

MFF Cannes 2014 – Cena poroty, Palm Dog – Cena poroty, nominácia na Zlatú palmu, Národná asociácia filmových kritikov – Najlepší film roka 2014

Godard a jeho vnímanie vzťahu muža a ženy.

Godard bol pravdepodobne najvplyvnejším filmárom povojnového obdobia 20. storočia. Po debute Na konci s dychom (1959) spôsobil revolúciu v dovtedajších postupoch, zaviedol nové pravidlá filmového rozprávania, práce so zvukom a s kamerou. Aj v neskorších snímkach šokujúco narúšal kontinuitu deja a nabúraval zaužívaný systém výroby filmu, vytvoril nový vzorec filmovej tvorby. Režisér sa o svojom filme s lingvistickým názvom Zbohom jazyku vyjadril: „Je to o mužovi a jeho žene, ktorí si navzájom nerozumejú, pretože nehovoria rovnakým jazykom.“

Nedeľa 10. 3. | 15.00

Siesta v galérii: Z akadémie do prírody

Nedeľný pohodový výklad s lektorom predstaví škálu inšpirácií a prístupov maliarov pri stvárňovaní prírodných motívov.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

Streda 13. 3.| 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Vzduch

Prázdna škatuľka, prázdny zošit či prázdna galéria sa môžu zdať nezaujímavé. Ale aj keď sú na prvý pohľad prázdne, predsa je tam niečo veľmi dôležité. Vzduch! Príďte ho s nami prevetrať! Bez vzduchu predsa nik z nás nevydrží.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, átrium

Vstup: 5 € / rodina

R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 14. 3. | 18.00

Kurátorský výklad: Z akadémie do prírody

Čerstvo otvorenú výstavu Z akadémie do prírody. Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860 – 1890 komentuje kurátorka Katarína Beňová.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 4 € / 2 €

Piatok 15. 3. | 16.30 – 18.00 | Rodina

BookObrazy: Peter Karpinský: Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali

Čo robiť, keď ste doma sami? Ste smutní a nudíte sa? Ak by však vo vašom byte žil Ťukťuk, bolo by všetko inak. S ním by ste určite zažili množstvo dobrodružstiev a zábavy. Jednoducho by ste s Ťukťukom ťukťukovali.

Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov. Účastníci si knihu budú môcť zakúpiť v kníhkupectve Ex Libris v SNG so zľavou 10 %.

Esterházyho palác – Berlinka

Vstupné: 3 € / rodina

R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 17. 3. | 15.00

Siesta v galérii: Z akadémie do prírody

Nedeľný pohodový výklad s lektorom predstaví škálu inšpirácií a prístupov maliarov pri stvárňovaní prírodných motívov.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

Pondelok 18. 3. | 19.00

Fotopondelok

Fotopondelkové stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie sú živé tematicky zamerané vstupy, počas ktorých fotografi rôznych žánrov a zamerania diskusnou formou predstavia svoju aktuálnu tvorbu. Marcový Fotopondelok bude venovaný fotografickej knižnej kultúre viedenskej nezávislej platformy Reflektor a téme tela v súčasnej fotografii – prezentácii piatich autorských projektov nominovaných na EMOP Arendt Award v rámci projektu Bodyfiction.

Hostia: Thomas Licek (AT), Elodie Grethen (F), Branislav Štěpánek

Moderujú: Veronika Markovičová, Peter Marek (Fotoprojekt, o. z.)

Esterházyho palác – Berlinka

Vstup voľný

Štvrtok 21. 3. | 18.00

Workshop pre dospelých: Variácie rovnodennosti

V 19. storočí sa pod vplyvom niektorých filozofických prúdov do umenia dostávali myšlienky bytostnej spätosti človeka s vonkajším svetom. Prežívanie „obklopovania a objímania“ prírodou sa dostalo nielen do diel, ale aj zachovaných zápiskov viacerých krajinárov z tohto obdobia. Pri obrazoch maliarov so záujmom o plenér sa budeme v prvý jarný deň venovať spätosti človeka s prírodnými cyklami ako univerzálnej téme so silným presahom do súčasnosti.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 4 €

R: peter.pivoda@sng.sk

Nedeľa 24. 3. | 15.00

Siesta v galérii: Z akadémie do prírody

Nedeľný pohodový výklad s lektorom predstaví škálu inšpirácií a prístupov maliarov pri stvárňovaní prírodných motívov.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

Nedeľa 24. 3. | 20.00

Febiofest | Projekcia filmu Desať dní, ktoré otriasli svetom & DJ B-complex

Film Desať dní, ktoré otriasli svetom (1928) patrí medzi kľúčové diela ruskej filmovej avantgardy. Legendárny predstaviteľ ruskej filmovej montáže Sergej Ejzenštejn v ňom prináša propagandistický pohľad na dramatické udalosti Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Takmer 100 rokov staré pohyblivé obrazy doplní DJ setom Matia a.k.a. B-complex.

Esterházyho palác – Berlinka

Vstupné: 8 € / 6 € pre akreditovaných účastníkov

Utorok 26. 3. | 17.00

Čaj o piatej v SNG: Tančiareň

Dámy a páni v najlepších rokoch, STÁLE DOBRÍ, n.o., v spolupráci so SNG Vás opäť pozývajú do tanca. Juraj Komora Vás naučí nové kroky a tanečné variácie, alebo si pod jeho vedením na parkete oprášite znalosti z mladosti.

Esterházyho palác – Berlinka

Vstup voľný

Streda 27. 3. | 18.00

Galérie ako miesta kontaktov. Diskusia o aktuálnych prístupoch v galerijnom vzdelávaní

Odborníčky v oblasti sprístupňovania umenia Marie Fulková, Andrea Kárpáti a Marcela Kvetková budú diskutovať o aktuálnych cieľoch a metódach galerijného vzdelávania, komunikácii umenia so špeciálnymi skupinami a o interaktívnom sprostredkovaní výstav.

Moderovaná diskusia v anglickom jazyku sa koná vďaka finančnej podpore Vyšehradského fondu ako súčasť kurzu Galerijná a múzejná edukácia vo vyšehradskom regióne Katedry dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

Esterházyho palác – Berlinka

Vstup voľný

Nedeľa 31. 3. | 15.00 – 17.00 | Rodina

Nedeľa v detaile: Stopy človeka

Keď sa prejdeme krajinou, stopy po nás neostanú len na ceste. Každým zásahom a činnosťou v nej ju pretvárame a meníme. Rôzne sú zámery, s akými do nej vstupujeme, i to, ako ju vnímame. Príroda by si bez nás poradila, no poradíme si aj my bez nej?

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 5 € / rodina

R: miroslava.misova@sng.sk

Pravidelné programy

Hľadanie strateného času

Všetko sa dá, keď sa chce. O tom nás presviedča aj umenie, ktoré často nachádza nové riešenia toho, ako sa na problém pozerať. Na kurze sa ponoríme hlbšie do tajov umeleckého sveta, preskúmame ho zo všetkých strán, precvičíme svoju tvorivosť a vyskúšame neočakávané postupy. Program je určený pre mladých ľudí od 13 do 17 rokov.

každá druhá streda 16.00 – 17.30 / od 9. 1. do 12. 6. 2019

prihlasovanie je možné aj v priebehu kurzu

cena: 30 € / 11 stretnutí

rezervácia: pivoda@sng.sk

Kurz pre dospelých: Rovina pohľadu

každá druhá streda (27. 2., 13. 3., 27. 3, 10. 4., 24. 4. a 15. 5. 2019) v čase 17.30 – 20.00

cena: 40 € / 6 stretnutí

rezervácia: siposova@sng.sk

prihlasovanie možné do naplnenia kapacity

Otvárame nový cyklus, počas ktorého sa na pravidelných stretnutiach každú druhú stredu v mesiaci zameriame na výtvarné témy, techniky, presahy z pohľadu súčasných výtvarných postupov. Druhý polrok cyklu bude tematicky zameraný na krajinu ako priestor nekonečných výtvarných možností. Tento cyklus sa bude niesť v nálade maliarskych, sochárskych a experimentálnych techník.

