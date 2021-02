Program Slovenskej národnej galérie Bratislava – marec 2021

Výstavné priestory SNG Bratislava sú z hľadiska prebiehajúcej situácie od 17. decembra 2020 zatvorené. Pre aktuálne informácie o znovuotvorení galérie prosíme sledujte www.sng.sk a naše sociálne siete.

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva

Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava |+421 2 20 47 61 11

info@sng.sk

www.sng.sk

Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície

Krajina za mapou

Od 16. 5. 2019 / Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava / Kurátorka: Alexandra Kusá

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov zachováva veľkú zbierku kníh spisovateľa, kritika a satirika Kornela Földváriho a jeho ženy Nade a zároveň zachytáva jeho zberateľskú vášeň a osobnosť. Vyberte si z vyše 11 000 kníh, ktorými si môžete listovať v príjemnom prostredí určenom na štúdium, relax a kultúrno-spoločenské udalosti.

Krátka 15-minútová interaktívna projekcia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom, prepojená so sériou animovaných videí o slovenských výtvarníkoch, je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým či poučeným dospelákom. Projekcia rozpráva príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac.

Od 14. 1. 2020 / Kurátorka: Petra Hanáková

Archív Júliusa Kollera je venovaný jednému z našich, vo svete najrešpektovanejších, umelcov a vychádza z Kollerovej pozostalosti uloženej v SNG. Pár sond do tohto materiálu nemá ambíciu podať komplexnú správu o jej obsahu. Výber je v podstate náhodný, predurčený stupňom digitalizácie dokumentov a ich povahou, pričom niektoré časti expozície sú z času na čas obmieňané. Keďže ide o citlivé papierové nosiče, prezentujeme časť diel vo forme faksimile.

Foto: Martin Deko, SNG

7×7

25. 3. – 1. 9. 2021 / Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava / Kurátori: Dušan Buran, Lucia G. Stach a kolektív kurátorov SNG

Projekt 7×7, kolektívne dielo kurátorov SNG, reaguje na rozmach online kultúry po rozšírení karanténnych opatrení kvôli pandémii. Digitálna stopa SNG bola pomerne markantná už aj pred pandémiou, preto nebolo až tak náročné rozšíriť našu online ponuku v nových podmienkach. A predsa, prechod mnohých kultúrnych foriem do virtuálneho prostredia položil aj rad nových otázok. V prostredí múzeí a galérií je to najmä problém prezentácie umeleckého diela v origináli verzus v jeho (digitálnej) kópii.

Výstavný projekt reaguje na úspešný cyklus kurátorských tematických článkov „7 vecí o…“ na online platforme Slovenská náhradná galéria. Vybratých sedem kolekcií by sme radi podrobili špeciálnemu „cross-checku“: zostavy známe z internetu sa pokúsime zrekonštruovať „naživo“ v kolekciách samotných originálov, dominantne zo zbierok SNG. Sedem mikro výstav poukáže na možnosti, ale aj limity online kurátorskej práce, zároveň ale bude obsahovo do veľkej miery reflektovať aktuálny stav inštitúcie aj spoločnosti.

Projekt koncipujeme na jedno poschodie Esterházyho paláca, bez závažných výstavných úprav. Posilnená bude, naopak, informačná linka projektu – texty a komentáre budú prítomné na stenách výstavných sál, ale aj naďalej na internete. Virtuálna verzia – svojím spôsobom katalóg výstavy – bude sprevádzaná anglickými prekladmi.

Foto: SNG

Erik Binder: Avatsýv

25. 2. — 18. 7. 2021 / Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava / Kurátorka: Lucia G. Stach, Kurátorská spolupráca: Alexandra Tamásová

Samostatná výstava Erika Bindera (1974) nadväzuje na projekty umelcov a umelkýň strednej generácie pre SNG. Robustnosť jeho oeuvre a zároveň ľahkosť jeho tvorivého prístupu nám dovoľujú predstaviť ho ako tvorcu vo svojom prostredí, v labyrinte vlastného života, v ktorom sa snaží zorientovať. Svoj umelecký program už dávnejšie vybudoval na inverzii kreatívnej práce. Binderov program je mnohovrstevnatý a obsahuje prácu so všetkými médiami od maľby, grafiky, autonómnej aj denníkovej kresby, inštalácie a objektov po video a intermediálne performancie.

LGS: Labyrint si automaticky predstavujeme ako dvojrozmerný obrazec na podlahe francúzskej katedrály. V „labyrinte trávenia času“ uvažujeme o priestore výstavy ako o trojrozmernom labyrinte, ktorý je niečím organickým aj anorganickým zároveň.

EB: Vo svojej tvorbe som sa dosť zaoberal aj symbolmi, a uvedomil som si, že mnohé z nich sú vlastne diagramy, znázorňujúce trojrozmerné veci a že majú svoju analógiu v živote. Predstavoval som si takto kabalistický strom a rôzne veci, čo existujú aj v priestore. Niektoré sú také paradoxné, že sa nedajú zobraziť. Páči sa mi trojrozmerný labyrint, lebo umožňuje človeku ísť vyššie aj nižšie, je o kráčaní a videní, ale aj o stúpaní a klesaní.

LGS: Ako sa k labyrintu majú praskliny v skle, ktoré tvoria úvod aj jadro výstavy? Sú jeho vláknami?

EB: Áno, v podstate ide aj o napodobenie toho efektu. Ale tieto objekty vychádzajú z mojej estetiky ruín, ako si ju pred dvoma rokmi nazvala. Aj k tejto výstave sa vzťahujú ruiny a transformácia ruín.

Projekt je do veľkej miery autobiografický a špecificky reaguje aj na súčasnú spoločenskú situáciu. Erik Binder patrí k umelcom, ktorí si dávno uvedomili, že materializmus je zúfalo nedostatočný a snažia vidieť aj druhú stranu vecí a hľadať ich rozšírené významy. Tendencie návratu k spiritualite umenia sú čoraz viditeľnejšie aj v globálnom umeleckom svete a zodpovedajú aj časom kríz a napätia.

Erik Binder: Žirafa. 2008 – 2009. Foto: SNG

Akcia ZET

Umenovedná výprava

19. 11. 2020 – 27. 6. 2021 / Esterházyho palác – átrium, Bratislava / Námet: Alexandra Kusá / Autorský kolektív: Ondřej Horák (Fuczik), Samuel Chovanec, Marcela Kvetková, Alexandra Kusá, Marcel Mališ, Braňo Matis, Kristína Paulenová / www.akciazet.sng.sk

V horúcom júni roku 1950, ktorý sa stane novým temným obdobím našej novodobej histórie, začína trojica výtvarníkov pracovať na veľkolepej propagandistickej zákazke. Jan Čumpelík, Jaromír Schoř a Alena Čermáková ako členovia tvorivého kolektívu Č.S.Č. maľujú veľkorozmerné ikonické dielo socialistického realizmu Vďakyvzdanie českého a slovenského ľudu generalissimovi Stalinovi. Monumentálnemu dielu (8,7 × 8 m) je venovaná mimoriadna mediálna pozornosť, no nadšenie veľmi skoro opadáva a obraz sa stáva terčom kritiky. V marci 1953 jeho hlavný protagonista zomiera a obraz navždy zmizne.

Od novembra roku 2020 v átriu SNG výtvarník Marcel Mališ maľuje autorskú repliku strateného diela s pozmeneným názvom VďakyZdanie československého ľudu, ktorá je odkazom na dielo stalinského socialistického realizmu kolektívu Č.S.Č. (1952). Obraz pribúda pred zrakmi verejnosti a maliarska akcia sa stáva východiskom pre nový experimentálny žáner – umenovednú výpravu, ktorá zrkadlí naše premýšľanie o role a postavení národnej galérie ako inštitúcie dnes. Výprava otvorí niekoľko tém – vzťah propagandy a umenia, hoax, kult osobnosti, vzťah originálu a kópie, ako aj ďalšie.

Foto: Braňo Matis, SNG

Antimúzeum J.K.

Od 4. júna 2020 / Zámočnícka 13, Bratislava / Otvorené: každý štvrtok od 13.00 do 18.00 / Kontakt: www.antimuzeum.sk / Kurátorský koncept: Alexandra Kusá, Gabriel Herczeg

Expozícia vznikla v odbornej spolupráci so Slovenskou národnou galériou. Prevádzkovateľom múzea je Občianske združenie Antimúzeum Júliusa Kollera.

Základom vôbec prvej samostatnej expozície venovanej Júliusovi Kollerovi je súkromná zbierka, ktorá vznikla v roku 1998. Hlavnú časť vystavenej zbierky tvoria antiobrazy, v ktorých sa Koller vyrovnával s konceptuálnym umením a dobovou klímou. Expozíciu, ktorá ukazuje aj najdôležitejšie momenty z Kollerovho života a kľúčové témy jeho tvorby, dopĺňajú súvisiace diela a dobové materiály zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Súčasťou múzea, ktoré je zároveň aj vzdelávacou platformou venovanou slovenskému konceptualizmu, sú okrem dvoch výstavných podlaží aj dva spoločenské priestory.

Foto: Martin Deko, SNG

Zóna architektúry

Dotkni sa – preskúmaj – vytvor

17. 8. 2020 – máj 2021 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný

Nová edukačná Zóna je priestor pre všetkých návštevníkov, ktorí radi experimentujú, tvoria, objavujú a chcú sa dozvedieť viac o zaujímavých témach z výtvarného umenia.

Prvá téma Architektonické a stavebné princípy približuje, ako sa vyvíjali stavebné postupy a ako ich ovplyvňovali stavebné materiály. V interaktívnej hre Ubráň sa Turkovi si môžete vyskúšať, ako renesanční stavitelia budovali ochranné systémy proti Turkom, v projekcii Svetlo na hrane sa dozviete, z čoho vychádzali modernistickí stavitelia a vďaka stavebnici objavíte, aké stavebné princípy používali.

Foto: Martin Deko, SNG

Sprievodný online program a digitálny obsah

Keďže živý sprievodný program je v tomto čase pozastavený, aktuálnu ponuku a informácie o online programe a digitálnom obsahu priebežne zverejňujeme na www.sng.sk a na našich sociálnych sieťach.

Generálny partner SNG: Tatra banka

