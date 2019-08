Program Slovenskej národnej galérie Bratislava – September 2019

Výstavy budú v dňoch 1. a 15. septembra otvorené.

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne od 10.00 do 22.00

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva

Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | ( +421 2 20 47 61 11

info@sng.sk

www.sng.sk

Zmena programu vyhradená.

Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície

Krajina za mapou

od 16. 5. 2019

Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Alexandra Kusá

Uchovávať. Vzdelávať. Inšpirovať. Prezentovať návštevníkom popri fondoch aj ďalšie obsahy, uviesť ich do širších kultúrnych kontextov, sprostredkovať poznanie, byť miestom kultúrnych experimentov – práve to je poslaním experimentálnych expozícií pod názvom Krajina za mapou zameraných na nie celkom klasický galerijný obsah.

Za vznikom Knižnice Kornela a Nade Földváriovcov (koncepcia Peter Krištúfek) stála snaha nájsť spôsob, ako zachovať veľkú zbierku autorových kníh. Išlo pritom skôr o zberateľskú posadnutosť a predovšetkým o zachytenie esencie jeho osobnosti. Práve téma knižnice ako špecifického miesta poznania a téma zberateľstva a uchovávania sú prienikom s tým, čím sa intenzívne zaoberá múzeum umenia dnes.

Interaktívna expozícia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom (koncepcia Ondřej Horák)je prepojená so sériou animovaných filmov o slovenských výtvarníkoch a je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým i poučeným návštevníkom. Projekcia má vyrozprávať príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac.

Laco Teren

Nič nás nezastaví!

6. 9. 2019 – 12. 1. 2020

Otvorenie výstavy: 5. 9. o 18.00, Berlinka & 2. poschodie

Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Katarína Bajcurová

Výstava Laca Terena predstaví kľúčové body jeho umeleckého programu a pokúsi sa komplexne priblížiť jeho jedinečnú výtvarnú a vskutku „polymúzickú“ osobnosť. Teren patril k vedúcim osobnostiam postmodernej generácie, ktorá okolo polovice osemdesiatych rokov 20. storočia vystúpila s programom neoexpresívnej maľby inšpirovanej talianskou transavantgardou a nemeckým hnutím Neue Wilde. Výbušným temperamentom, razantnou a odvážnou metaforou ironizoval ikonografické symboly končiacej éry socializmu. Na jeho súčasných rozmerných maliarskych plátnach „barokovo-secesného“ a pop-artového strihu založených na veľkoryso plošnom farebnom a kresbovom rozvrhu sa krížia rozmanité aktuálne a historické podnety. Je príkladom autora, ktorý síce prevažne maľuje, ale občas si odskočí aj k sochárstvu.

Od začiatku deväťdesiatych rokov sa paralelne venuje navrhovaniu a tvorbe priestorových objektov, pričom vychádza z ikonografického a štýlového repertoáru svojho maliarstva. Hoci hlavnou sférou jeho záujmu je maľba, v jeho prípade však môžeme hovoriť o presahu médií – kresby, maliarstva a sochárstva. V Terenovej tvorbe našli svoje miesto postmoderná iracionalita, humor, absurdná metafora, alegorický inotaj a najmä hry so symbolmi – je majstrom vytvárania hybridných znakov a pop-kultúrnych rébusov rozmanitého značenia.

Umelcova (ťažká) batožina

Arnold Peter Weisz-Kubínčan 1898 – 1945

21. 6. — 10. 11. 2019

Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava

Kurátorky: Lucia G. Stach, Alexandra Homoľová

Výstava sa odvíja na pozadí príbehu jednej neobyčajnej akvizície. Začiatkom roka 2017 Slovenskú národnú galériu kontaktovala rodina Curtisovcov s návrhom daru diel Arnolda Petra Weisza-Kubínčana. O tom, že sa v USA maliarove diela vôbec nachádzajú, nikto na Slovensku desaťročia ani len netušil a hoci sa informácia o výstave v USA objavila už pred troma rokmi, vzrušujúce okolnosti púte diel za oceán a ich následný osud odhalila až príprava našej akvizície. Vďaka veľkorysosti pani Katariny Curtisovej a jej rodiny sa na Slovensko vrátila významná časť umeleckej pozostalosti Weisza-Kubínčana, zachránená matkou pani Katariny Zorkou Kahanovou-Ringovou, ktorá s Weiszom-Kubínčanom prežila posledné obdobie života na Slovensku pred deportáciou do nacistického koncentračného tábora. Maľby, kresby, skice, skicáre a výstrižky z dobovej tlače, ktoré pani Zorka uchovávala v pôvodnom lepenkovom kufri, nám spolu s fascinujúcim príbehom prinášajú aj nové poznatky o rozsahu, povahe a kontexte tvorby Arnolda Petra Weisza-Kubínčana.

Samostatná výstava, ktorá vznikla pri príležitosti nového výskumu autorovej tvorby, umožnila kurátorsky uchopiť jej celok „naopak“ – sústrediť sa na jeho jedinečné tvorivé rozmýšľanie a expresívny kresbový rukopis a jeho vývoj. Skice a kresby dopĺňajú vrcholné maliarske diela v niekoľkých tematických líniách, ktoré poskytujú divákovi kľúč na čítanie Weiszovej-Kubínčanovej tvorby a doby, v ktorej vznikala. Od ostatných umelcov pôsobiacich v jeho generácii na Slovensku ho odlišuje predovšetkým napätie medzi významovým zobrazením vlastnej podobizne ako reflexie obrazu sveta a hlbokým ponorom do prírody a jej živlov. Máme pred sebou (veľkosťou často nepatrné) diela medzivojnového expresionistu európskej dôležitosti, ktorý napriek svojmu predčasne ukončenému životu priniesol do slovenského umenia závan medzinárodného otvoreného umeleckého myslenia.

Sprievodné programy

Nedeľa 1. 9. | 15.00

Siesta v galérii: Umelcova (ťažká) batožina. Arnold Peter Weisz-Kubínčan (1898 – 1945)

Nedeľný lektorský výklad doplní kontext tvorby, života a vzácneho daru diel medzivojnového maliara európskeho významu.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup voľný

Pondelok 2. 9. | 19.00

Fotopondelok

Septembrový Fotopondelok bude venovaný aktuálnemu dianiu v českej fotografii. Kunsthistorik a kurátor Lukáš Bártl predstaví výber zo svojich posledných projektov. Spolu s ním prijali pozvanie aj fotografi, s ktorými spolupracuje – Michal Kalhous a Evžen Sobek. Toto stretnutie je realizované s podporou VŠVU v Bratislave.

Moderujú: Veronika Markovičová, Peter Marek (Fotoprojekt, o. z.)

Esterházyho palác – Berlinka

Vstup voľný

Štvrtok 5. 9. | 18.00

Slávnostné otvorenie výstavy: Laco Teren. Nič nás nezastaví!

Výstava Laca Terena predstaví kľúčové body jeho umeleckého programu a pokúsi sa komplexne priblížiť jeho jedinečnú výtvarnú a vskutku „polymúzickú“ osobnosť. Teren patril k vedúcim osobnostiam postmodernej generácie, ktorá okolo polovice osemdesiatych rokov 20. storočia vystúpila s programom neoexpresívnej maľby inšpirovanej talianskou transavantgardou a nemeckým hnutím Neue Wilde.

Kurátorka: Katarína Bajcurová

Esterházyho palác – Berlinka & 2. poschodie

Vstup voľný

Nedeľa 8. 9. | 15.00

Siesta v galérii: Umelcova (ťažká) batožina

Nedeľný lektorský výklad doplní kontext tvorby, života a vzácneho daru diel medzivojnového maliara európskeho významu.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup voľný

Streda 11. 9. | 10.15 – 11:00 | Rodina

Malé divy: Jedna stránka nestačí

Príbehy bývajú často také pútavé, že sa nevieme dočkať pokračovania. V knižnici Földváriovcov je takýchto príbehov veľké množstvo. Môže sa stať, že niektorý príbeh koniec nemá? A ako by mal príbeh začať? Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 1. poschodie

Vstupné: 5 € / rodina

R: magdalena.kuchtova@sng.sk

Štvrtok 12. 9. | 18.00

O 5 kníh finále Anasoft litera 2019

Ktorá slovenská kniha získa tento rok prestížnu literárnu cenu Anasoft litera? Z desiatich najzaujímavejších slovenských próz vydaných minulý rok vyberá 3. septembra odborná porota päť finálových. Jej výber pár dní pred slávnostným ceremoniálom komentujú v Knižnici Kornela a Nade Földváriovcov doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc. a Mgr. Viliam Nádaskay (Ústav slovenskej literatúry SAV) a Ján Štrasser – zástupca poroty ceny Anasoft litera 2019.

Esterházyho palác, 1. poschodie

Vstup voľný

Piatok 13. 9. | 16.30 – 18.00 | Rodina

BookObrazy

Prvé poprázdninové stretnutie s knihami v obľúbenom formáte, ktorý oživuje literárnych hrdinov a prináša nevšedné zážitky do prostredia kaviarne Berlinka. A k tomu všetkému nesmie chýbať ani tradičná výtvarná jednohubka. Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov. Účastníci programu si knihu môžu zakúpiť v kníhkupectve Ex Libris s 10 % zľavou.

Esterházyho palác –Berlinka

Vstupné: 3 € / rodina

R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 15. 9. | 15.00

Siesta v galérii: Laco Teren. Nič nás nezastaví!

Nedeľný lektorský výklad predstaví umelecký program súčasného výtvarníka postmodernej generácie prostredníctvom malieb, kresieb a sochárskych objektov.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

Utorok 17. 9. | 18.00

Architúra: Ťažká batožina architekta

V septembrovej Architúre budeme sledovať jednu líniu aktuálnej výstavy venovanej maliarovi Arnoldovi Petrovi Weiszovi-Kubínčanovi. Umelcova (ťažká) batožina neodkazuje len na jeho významnú pozostalosť ukrytú v jednom kufri, ale aj na údel, s ktorým sa musel počas života vyrovnávať a ktorý sa mu nakoniec stal osudným. Rôzne ťažké batožiny niesli aj mnohí architekti, ktorí tvorili podobu nášho hlavného mesta – na ich osudy sa rovnako neprávom zabudlo. Architúrou sprevádzanou architektom Martinom Zaičkom sa tak vydáme na kľukaté cesty vzťahu života autorov a ich tvorby.

Miesto stretnutia: predbežne pred SNG – Esterházyho palác

Vstupné: 4 € / 2 €

Rezervácia nutná: kristina.paulenova@sng.sk

Streda 18. 9. ½ 10.15 – 11.00 | Rodina

Esterházyho palác, 1. poschodie

Vstupné: 5 € / rodina

R: magdalena.kuchtova@sng.sk

Nedeľa 22. 9. | 15.00

Siesta v galérii: Umelcova (ťažká) batožina

Nedeľný výklad doplní kontext tvorby, života a vzácneho daru diel medzivojnového maliara európskeho významu.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup voľný

Utorok 24. 9. | 17:00

Čaj o piatej v SNG | Tančiareň

„Čaj o piatej“ pre aktívnych seniorov, ktorý pravidelne organizuje STÁLE DOBRÍ n. o. v spolupráci so SNG, opäť ako pozvanie do tanca. Stačí, keď sa už dokážete hýbať v rytme hudby, alebo máte za sebou jednu lekciu tanca, už ste lepší ako väčšina, alebo aspoň „Stále dobrí“.

Esterházyho palác – Berlinka

Vstup voľný

Streda 25. 9. | 18.00

Diskusia: Kultivácia pamäti ako nástroj aktualizovania minulosti

Na výstave Umelcova (ťažká) batožina. Arnold Peter Weisz-Kubínčan (1898 – 1945) diskutujú jej kurátorky Lucia Gregorová Stach a Alexandra Homoľová s Martinom Korčokom, vedúcim SNM – Múzea židovskej kultúry – Múzea holokaustu v Seredi a so Sandrou Polovkovou, riaditeľkou neziskovej organizácie Post Bellum SK, ktorá vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia.

Čo majú spoločné tri rôzne pamäťové inštitúcie, ktoré pracujú s príbehmi, informáciami, artefaktmi a historickými predmetmi? Aké metódy používajú na zbieranie a aktualizovanie odkazov minulosti pre prítomnosť a budúcnosť? Ako pracujú s publikom a aký to má význam? Na pozadí tvorby a osobného príbehu umelca židovského pôvodu sa zamyslíme nad tým, ako možno v pamäťovej inštitúcii preveriť a aktualizovať minulosť pre súčasníkov. Výstava Umelcova (ťažká) batožina nie je vytvorená ako klasická monografická retrospektíva, ale skôr ako „konštelácia“ umeleckých, historických a osobných informácií usporiadaných do viacerých kontextov a vrstiev čítania. Príďte počúvať a podeliť sa s nami o vaše názory a postrehy.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup voľný

Štvrtok 26. 9. | 18.00

Strasti a slasti domácich knižníc

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG pokračuje v obľúbených debatách o domácich knižniciach. A lepšie miesto ako je Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov v SNG si na pravidelné rozhovory s hosťami nemôžeme priať. Do domácich knižníc radi nazeráme, obdivujeme ich, inšpirujeme sa nimi. Aké knihy si naši hostia do nich vyberajú, ako si ich budujú, čo v nich nesmie chýbať a prečo? Je dôležité budovať si domácu knižnicu? Pozvaní milovníci kníh odhalia svoje literárne lásky a príbehy vlastných knižníc.

Esterházyho palác, 1. poschodie

Vstup voľný

Nedeľa 29. 9. | 15.00

Siesta v galérii: Laco Teren. Nič nás nezastaví!

Nedeľný lektorský výklad predstaví umelecký program súčasného výtvarníka postmodernej generácie prostredníctvom malieb, kresieb a sochárskych objektov.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

Nedeľa 29.9. | 15.00– 17.00 | Rodina

Nedeľa s príbehom: Za knihami

Knihy nás sprevádzajú už od útleho detstva. S niektorými prežijeme dobrodružstvo, iné nás zabavia či poučia. Môžu sa nám ale prihovárať aj niečím iným, ako svojím obsahom? Spolu nazrieme za police knižnice, prelistujeme knihami spredu-zozadu, pozrieme sa na nich zblízka i z diaľky. Príďte k nám a zažite príbehy kníh trochu inak!

Esterházyho palác, 1. poschodie

Vstupné: 5 € / rodina

R: miroslava.misova@sng.sk

Generálny partner SNG: Tatra banka

