Program Slovenskej národnej galérie – október 2020

Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície

Krajina za mapou

od 16. 5. 2019

Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Alexandra Kusá

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov zachováva veľkú zbierku kníh spisovateľa, kritika a satirika Kornela Földváriho a jeho ženy Nade a zároveň zachytáva jeho zberateľskú vášeň a osobnosť. Vyberte si z vyše 11 000 kníh, ktorými si môžete listovať v príjemnom prostredí určenom na štúdium, relax a kultúrno-spoločenské udalosti.

Krátka 15-minútová interaktívna projekcia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom, prepojená so sériou animovaných videí o slovenských výtvarníkoch, je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým či poučeným dospelákom. Projekcia rozpráva príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac.

Od 14. 1. 2020

Kurátorka: Petra Hanáková

Archív Júliusa Kollera je venovaný jednému z našich, vo svete najrešpektovanejších, umelcov a vychádza z Kollerovej pozostalosti uloženej v SNG. Pár sond do tohto materiálu nemá ambíciu podať komplexnú správu o jej obsahu. Výber je v podstate náhodný, predurčený stupňom digitalizácie dokumentov a ich povahou, pričom niektoré časti expozície sú z času na čas obmieňané. Keďže ide o citlivé papierové nosiče, prezentujeme časť diel vo forme faksimile.

Ó, šaty!

6. 10. 2020 — 10. 1. 2021

Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Viera Kleinová

V podaní slovenských odevných dizajnérov spustíme do vôd galérie umenia vlajkovú loď módneho návrhu: spoločenské šaty. Formát spoločenských šiat je hedonistický, pompézny, hlasný – pre návrhára je zároveň jeho esenciálnou, profilovou výpoveďou.

Príležitosť ukázať práve túto fazetu módy a premiérovo uviesť silnú zostavu slovenského odevného dizajnu sme nedávno dostali prostredníctvom novej akvizície – daru, ktorý SNG venovala Nadácia Tatra banky. Súčasťou našej zbierky úžitkového umenia a dizajnu sa tak stala mimoriadna kolekcia šiat reprezentujúca desaťročie ocenenia Mladý módny tvorca, ktoré od roku 2010 prebieha ako súčasť Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. Defilujú v nej zvučné mená aj shooting stars slovenskej módnej scény, pracujúce so špecifickým zadaním – návrhom šiat pre moderátorku/múzu večera.

Desať pohľadov na súčasnú verziu spoločenského oblečenia sprostredkujeme ako sondy do dizajnérskych ateliérov – od návrhov a kresieb, strihov, moodboardov, cez kooperácie so šperkármi, textilnými a grafickými dizajnérmi až po „dočasne definitívnu“ verziu modelu. Tému spoločenského odevu zľahka previažeme s exkurzom do zbierok SNG, nahliadneme do mondénnej francúzskej módy, pozrieme si večerné róby realizmu i moderny, úbory nonkonformných múz či svadobné alebo abiturientské divy v šatách ich života.

Vystavujúci autori/autorky: Maja Božović Bažik, Pavol Dendis, Boris Hanečka, Marcel Holubec W., Martin Hrča, Lukáš Krnáč, Michaela Ľuptáková, Andrea Chrastinová Pojezdálová, Lenka Sršňová, Mária Štraneková

Mária Štraneková: Phala. 2010. Foto: Martin Deko, SNG

Generácia 909,76

Výstava, pojem, interpretácia

26. 6. 2020 – 10. 1. 2021

Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava

Kurátorky: Alexandra Homoľová & Alexandra Kusá

Projekt odkazuje na pojem, ktorý etabloval Karol Vaculík a kurátori národnej galérie začiatkom 60. rokov 20. storočia výstavou Generácia 1909 – Svedomie doby (1964). Názov odkazoval na „aritmetický“ priemer rokov narodenia autorov, ktorých kurátor do skupiny zaradil. Dnes sa k tomuto pojmu a výstave vracia tá inštitúcia, na pôde ktorej vznikol, aby prehodnotila jeho funkčnosť a limity a posilnila kontext jeho čítania. Takto je postavená koncepcia výstavy – vyrovnáva sa s problémom po témach a diela „používa“ ako dôkazy. Projekt Generácia 909,76 je muzeologická výstava, ktorá okrem umeleckých diel a ich príbehov poukazuje na kontext, politiku a stratégie inštitúcie a jej moc nad umeleckohistorickým príbehom.

Výber z autorov: Jakub Bauernfreund, Štefan Bednár, Ladislav Čemický, František Draškovič, Bedrich Hoffstädter, Jozef Kostka, František Kudláč, Július Lőrincz, Cyprián Majerník, Peter Matejka, Dezider Milly, Ján Mudroch, Július Nemčík, Andrej Nemeš, Eugen Nevan, František Studený, Július Szabó, Ester Šimerová-Martinčeková, Ján Želibský a i.

Peter Matejka: Pred zrkadlom. 1942. Foto: Slovenská národná galéria

Antimúzeum J.K.

Od 4. júna 2020

Zámočnícka 13, Bratislava

Otvorené: každý štvrtok od 13.00 do 18.00

Kontakt: www.antimuzeum.sk

Kurátorský koncept: Alexandra Kusá, Gabriel Herczeg

Expozícia vznikla v odbornej spolupráci so Slovenskou národnou galériou. Prevádzkovateľom múzea je Občianske združenie Antimúzeum Júliusa Kollera.

Základom vôbec prvej samostatnej expozície venovanej Júliusovi Kollerovi je súkromná zbierka, ktorá vznikla v roku 1998. Hlavnú časť vystavenej zbierky tvoria antiobrazy, v ktorých sa Koller vyrovnával s konceptuálnym umením a dobovou klímou. Expozíciu, ktorá ukazuje aj najdôležitejšie momenty z Kollerovho života a kľúčové témy jeho tvorby, dopĺňajú súvisiace diela a dobové materiály zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Súčasťou múzea, ktoré je zároveň aj vzdelávacou platformou venovanou slovenskému konceptualizmu, sú okrem dvoch výstavných podlaží aj dva spoločenské priestory.

Foto: Martin Deko, SNG

Zóna architektúry

Dotkni sa – preskúmaj – vytvor

17. 8. – 29. 11. 2020

Esterházyho palác, 3. poschodie

Nová edukačná Zóna je priestor pre všetkých návštevníkov, ktorí radi experimentujú, tvoria, objavujú a chcú sa dozvedieť viac o zaujímavých témach z výtvarného umenia.

Prvá téma Architektonické a stavebné princípy priblíži, ako sa vyvíjali stavebné postupy a ako ich ovplyvňovali stavebné materiály. V interaktívnej hre Ubráň sa Turkovi si môžete vyskúšať, ako renesanční stavitelia budovali ochranné systémy proti Turkom, v projekcii Svetlo na hrane sa dozviete, z čoho vychádzali modernistickí stavitelia a vďaka stavebnici objavíte, aké stavebné princípy používali.

Vstup voľný

Foto: Martin Deko, SNG

Sprievodné programy

Sobota 3. 10. | 15.00 – 17.00

Zoom: zaostrené na dielo

Krátky výklad na výstave Generácia 909,76 priblíži Zátišie (1940) Františka Studeného. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup voľný

Sunday, October 4 | 4 p.m.

Sunday Rest: Generation 909.76

The term Generation 1909, coined by curators of the Slovak National Gallery in the early 1960s to describe a group of modern artists, was used to make a creative intervention in the story of Slovak art history. The talk will introduce famous works of Slovak modern art and provide a peek into writing of art history.

Esterházy Palace, 3rd floor

Free entry

Streda 7. 10. | 10.15 – 11.00 |Rodina

Malé divy: Puzzle

Ako sa vyznať v tom, čo k čomu patrí? Môže nám napovedať tvar alebo farba?

Program je určený rodinám s deťmi od 1,5 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstupné: 5 € / rodina

R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 8. 10. | 18.00

Kurátorský výklad: Ó, šaty!

Zbierku úžitkového umenia a dizajnu SNG obohatil dar od Nadácie Tatra banky. Mimoriadna kolekcia večerných šiat reprezentuje posledné desaťročie ocenenia Mladý módny tvorca, ktoré je od roku 2010 súčasťou Ceny nadácie Tatra banky za umenie. Kurátorka Viera Kleinová predstaví desať pohľadov slovenských dizajnérov na súčasnú verziu spoločenského oblečenia v kontexte výstavy.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 4 € / 2 €

R: pokladna.ep@sng.sk

Piatok 9. 10. | 16.30 – 18.00 | Rodina

BookObrazy: Annie M. G. Schmidt – Špinuška

Aj vám sa niekedy podarí byť špinaví, bez toho, že by ste sa špeciálne snažili? A presne taká je Špinuška. Spolu so svojím psíkom sa naozaj snaží, ale stále jej to čosi prekazí. No vždy sa jej to s humorom podarí napraviť!

Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov. Účastníci programu si môžu uplatniť 10% zľavu na nákup kníh pre deti v kníhkupectve Ex Libris.

Esterházyho palác – Berlinka

Vstupné: 3 € / rodina

R: michaela.kovacova@sng.sk

Sobota 10. 10. | 15.00 – 17.00

Zoom: zaostrené na dielo

Krátky výklad na výstave Ó, šaty! priblíži Spoločenské šaty (2014) Borisa Hanečku. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

Nedeľa 11. 10. | 15.00

Siesta v galérii: Generácia 909,76

Nedeľný výklad predstaví tvorbu umelcov a umelkýň Generácie 1909 a sprostredkuje nový pohľad na tento pojem.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup voľný

Pondelok 12. 10. | 19.00

Fotopondelok

Októbrový Fotopondelok, pripravený v spolupráci s online platformou Døkument magazín iniciovanou Jánom Viazaničkom, bude venovaný agentúrnej a reportážnej fotografii. Prezentácia je súčasťou aktivít projektu DØKUMENT 2 – slovenská dokumentárna fotografia v súvislostiach.

Hostia: Jana Čavojská ­– freelance reportérka a fotografka; Michal Svítok – TASR, Vladimír Šimíček –AFP/Denník N

Moderujú: Veronika Marek Markovičová & Peter Marek

Esterházyho palác – Berlinka

Vstup voľný

R: peter.marek@sng.sk

Utorok 13. 10. | 19.00 | Online

SNG nažive: Ako sa nestratiť v galérii?

Ako v galérii navigovať znalca a ako zorientovať náhodného turistu? Je u nás už dvojjazyčnosť normou? Čo všetko sa dá riešiť piktogramom? Kedy je informácií už priveľa? Čo vyriešia pohyblivé obrázky? Ako si konkuruje grafický dizajn s umeleckým dielom na výstave?

Tieto a ďalšie otázky sa grafických dizajnérov SNG Pavlíny Morháčovej a Braňa Matisa opýta vedúci kurátor zbierok starého umenia SNG Dušan Buran v ďalšom diele, ktorý bude súvisieť s rekonštrukciou areálu SNG Bratislava.

Sledujte na našom Facebooku a Youtube. Otázky k aktuálnej téme sa môžete pýtať týždeň pred a počas každého vysielania cez www.sli.do s použitím #sngnazive. Záznam z diskusie bude uložený na Youtube SNG.

Streda 14. 10. | 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Puzzle

Ako sa vyznať v tom, čo k čomu patrí? Môže nám napovedať tvar alebo farba?

Program je určený rodinám s deťmi od 1,5 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstupné: 5 € / rodina

R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 15. 10. | 18.00

Výklad na výstave: Generácia 909,76 – Ján Mudroch & Jozef Kostka

Katarína Bajcurová, kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG, vo svojom výklade na výstave Generácia 909,76. Výstava, pojem, interpretácia priblíži tvorbu dvoch výrazných osobností Generácie 1909 – maliara Jána Mudrocha a sochára Jozefa Kostku.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstupné: 4 € / 2 €

R: pokladna.ep@sng.sk

Sobota 17. 10. | 15.00 – 17.00

Zoom: zaostrené na dielo

Krátky výklad na výstave Generácia 909,76 priblíži Noc (1940) Františka Kostku. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup voľný

Nedeľa 18. 10. | 15.00

Siesta v galérii: Ó, šaty!

Nedeľný výklad predstaví vystavené autorské spoločenské šaty a na ich príklade rôzne prístupy v súčasnom slovenskom odevnom dizajne.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

Štvrtok 22. 10. | 19.00

Koncert Hudba dneška v SNG 37 – Invisible Memorial 2020

Program: Morton Feldman, Hilary Jeffery

Účinkuje: Hilary Jeffery – trombón, trúbka

Na koncerte cyklu Hudba dneška v SNG sa predstaví širokospektrálny anglický umelec Hilary Jeffery žijúci v Berlíne, ktorý je ako hráč na trombón nielen skvelým interpretom súčasnej hudby, ale aj nekonvenčným skladateľom a improvizátorom. K spolupráci ho prizývajú mnohí predstavitelia tohto žánru v rámci európskej aj svetovej scény. Program je venovaný štyrom nedávno zosnulým umelcom-kolegom-priateľom. Okrem Feldmanovej skladby A Very Short Trumpet Piece ako pocty Sanne van Hekovej zahrá Jeffrey tri vlastné „improvizácie-dedikácie“ Keithovi Tippettovi, Mary O‘Donnell Fulkersonovej a Corovi Fuhlerovi.

Koncertný cyklus Hudba dneška v SNG realizuje Slovenská národná galéria v dramaturgii skladateľa, performera a dirigenta Daniela Mateja v spolupráci s In Music, o. z.

Esterházyho palác – átrium

Vstupné: 4 € / 2 €

R: pokladna.ep@sng.sk

Piatok 23. 10. | 19.00

Debris Company: Glitch x Ó, šaty!

Jednou z prezentovaných autoriek a autorov výstavy Ó, šaty! je Andrea Chrastinová Pojezdálová. Na jej tvorbu upriami pozornosť tanečné predstavenie Glitch, pre ktoré dizajnérka vytvorila kostým a masky. Performanciu odohrá Debris Company v špeciálnej úprave pre priestory SNG. Glitch v pohybovej metafore reflektuje krízu súčasného človeka a sveta, je esejou o bezcieľnom putovaní ľudstva a zrkadlom omylov človeka. Dizajnérsku tvorbu Andrey Chrastinovej Pojezdálovej v súvislosti s výstavou Ó, šaty! a predstavením priblíži kurátorka Viera Kleinová.

Koncept, réžia, hudba: Jozef Vlk; účinkuje: Stanislava Vlčeková; svetelný dizajn: Jozef Čabo.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 6 € / 4 €

R: pokladna.ep@sng.sk

Sobota 24. 10. | 15.00 – 17.00

Zoom: zaostrené na dielo

Krátky výklad na výstave Ó, šaty! priblíži odev Balance (2013) Maje Božović Bažik. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

Nedeľa 25. 10. | 15.00 – 17.00 | Rodina

Rodinná nedeľa: Pridaná hodnota

Hoci sa móda spája s rýchlymi zmenami, stále častejšie sa dnes uvažuje o udržateľnosti, neplytvaní a pridávaní novej hodnoty použitým veciam. Podobné princípy nájdeme a preskúmame na výstave súčasných slovenských odevných dizajnérov.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 5 € / rodina

R: michaela.kovacova@sng.sk

