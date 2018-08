Program Slovenskej národnej galérie – September 2018

BRATISLAVA 2. augusta 2018 (WBN/PR)

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

V dňoch 1. 9. 2018 a 15. 9. 2018 sú expozície SNG otvorené!

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne od 10.00 do 22.00

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva

Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | ( +421 2 20 47 61 11

info@sng.sk

www.sng.sk

Zmena programu vyhradená.

Aktuálne výstavy

Osmičky

2. – 31. 12. 2018

Esterházyho palác – átrium, Bratislava

Výstavný projekt je netradične navrhnutý do átria Esterházyho paláca ako séria malých výstav k osmičkovým výročiam: vo februári nástenku k výročiu 1948 (komunistický prevrat) zavesila Alexandra Kusá, v auguste ju k výročiu 1968 (vstup vojsk VZ) obmenila Petra Hanáková a v októbri k výročiu 1918 (vznik ČSR) Katarína Bajcurová.

Napriek názvu sú nástenky viacvrstvovou výstavou umenia, ktorá sa okrem historických tém zaoberá aj teoretickými otázkami spojenými s kurátorstvom, typológiou výstav, kultúrnou politikou a s diváckymi očakávaniami. Základom výstavy je tri metre vysoká a osem metrov dlhá „galerijná nástenka“, na ktorej sa v časovom slede výročí striedajú obrazové koláže zostavené z výtvarného materiálu rôznej povahy primárne zo zbierok SNG. Výsledkom je akýsi draft či materializovaný Pinterest, pripomienka socialistického „nástenkárstva“, ktorý prehovára o povahe a vnútorných konfliktoch tej-ktorej udalosti.

August 1968

8. – 10. 10. 2018

Kurátorka: Petra Hanáková

Mikrovýstava predstaví rok 1968 prostredníctvom hutnej audiovizuálnej koláže – tá by mala na malej ploche sprostredkovať jedinečný étos občianskeho vzdoru, ktorý v kultúre i vo vizuálnom umení predchádzal 21. augustu 1968, invázii „spojeneckých“ vojsk, a nasledoval aj po ňom. Filmami, fotografiami, plagátmi, karikatúrami, listmi rozhnevaných občanov, protest songmi či „heslami z múrov“ predstavíme jedinečný okamih našich dejín; dátum, ktorým sa viera v eventualitu socializmu s ľudskou tvárou prakticky zo dňa na deň rozplynula.

Berger

2 6. — 30. 9. 2018

Esterházyho palác, 2. poschodie

Kurátori: Nina Gažovičová, Matej Fabian

Monografický výstavno-edičný projekt premiérovo predstaví na pôde Slovenskej národnej galérie tvorbu akad. mal. Jána Bergera (*1944). Na domácej scéne zastupuje autor zdanlivo tradicionalistickú polohu klasického maliarskeho média. Jeho umelecký program je postavený na vizuálnej interpretácii banálnej reality, vlastných skúseností, životných pocitov, situácií a vnemov. Tieto zažité a odpozorované fragmenty skutočnosti autor vzájomne prepája v zdĺhavom maliarskom procese. Prostredníctvom farebných plôch, škvŕn a nesúvisiacich detailov vytvára samostatný obrazový jazyk s novou, autentickou vizuálnou kvalitou.

Výstavný projekt si kladie za cieľ reinterpretovať Bergerovu tvorbu a ponúknuť iný pohľad na dielo dlhoročného profesora bratislavskej VŠVU. Predstaviť ho v širšom kontexte a zároveň potvrdiť špecifickú pozíciu maliarskeho média v práve prebiehajúcom storočí. Táto „nová optika“ navracia do pozornosti diváka niektoré kategórie, ktoré sa z diskurzu súčasného umenia v nedávnej minulosti vytratili. Namiesto redukcie je v centre záujmu komplexnosť; oproti odosobneniu zas postavená individuálna výpoveď a autenticita.

Kurátorský výber predstavuje kľúčové maliarske diela autora od 70. rokov po súčasnosť, inštalované v intuitívnom súzvuku farieb, tvarov a motívov naprieč umelcovou tvorbou.

FILLA – FULLA | Osud umělce – Osud umelca

7. – 21. 10. 2018

Esterházyho palác, 3. poschodie

Kurátorka: Katarína Bajcurová

Odborná spolupráca: Alexandra Kusá

Slovenská národná galéria v rámci projektu Made in Czechoslovakia venovanému 100. výročiu vzniku Československej republiky pripravila výstavu o tvorbe dvoch klasikov českého a slovenského moderného umenia: Emila Fillu (1882 – 1953) a Ľudovíta Fullu (1902 – 1980).

Aj keď v prípade týchto dvoch umelcov nešlo priamo o rovesníkov, ich zástoj v etablovaní moderného umenia v Česku a na Slovensku považujeme za kľúčový a svojím spôsobom aj porovnateľný. Obaja patria k najvýznamnejším postavám českého a slovenského umenia 20. storočia, každý z nich otváral svojím dielom výtvarnému umeniu nové a radikálne vývojové cesty, uvádzal do nášho umenia avantgardné prúdy a podnety z Európy.

Výstava sa po prvýkrát pokúša o porovnanie a paralely, ale i odlišnosti a špecifiká (aj protiklady) umeleckých i životných osudov dvoch výrazných individualít s dôrazom na ich jedinečné tvorivé typy, vnútorné vlastnosti tvorby, ako aj vonkajšie socio-kultúrne súvislosti. Vystavené diela sú zo zbierok SNG, českých galérií a zo súkromných majetkov.

Sprievodné programy

Nedeľa 2. 9. | 16.00

Sunday Rest: Berger

Monografická výstava maliara Jána Bergera (*1944) predstavuje diela významnej osobnosti súčasného slovenského maliarstva. Približuje jeho autorský program postavený na svojskej interpretácii vlastných zážitkov, vnemov a životných pocitov. Prednáška bude zároveň aj pátraním po jednej z možných ciest súčasnej maľby.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

Sunday, September 9. | 4.00 p.m.

Sunday Rest: Berger

Monographic exhibition of the artwork of Ján Berger (*1944), a significant figure of contemporary Slovak painting. It features his program based on his interpretation of his own experiences, perceptions and feelings about life. The lecture will also examine one of the possible pathways of contemporary painting.

Esterházy Palace, 2nd floor

Free admission

Pondelok 3. 9. | 19.00

Fotopondelok

Fotopondelkové stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie sú živé tematicky zamerané vstupy, počas ktorých fotografi rôznych žánrov a zamerania diskusnou formou predstavia svoju aktuálnu tvorbu. Moderujú: Veronika Markovičová, Peter Marek (Fotoprojekt, o. z.)

Esterházyho palác – Berlinka

Vstup voľný

Štvrtok 6. 9. | 18.00

Kurátorský výklad: Filla ̶ Fulla

Tematický výklad Kataríny Bajcurovej k vybraným dielam výstavy Filla ̶ Fulla ǀ Osud umělce ̶ Osud umelca.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 9. 9. | 15.00

Siesta v galérii: FILLA – FULLA | Osud umělce – Osud umelca

Nedeľný výklad priblíži tvorbu dvoch významných osobností českého a slovenského moderného umenia Emila Fillu a Ľudovíta Fullu.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup voľný

Streda 12. 9. | 10.15 – 11:00 | Rodina

Malé divy: Telo

Naše telo je to prvé, s čím sa naozaj dôverne oboznamujeme. Aké sú jeho možnosti a limity? Aké kreatívne naše telo môže byť? Rozhýbeme sa od končekov prstov až po korienky vlasov a vytvoríme umeleckú figúru.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup: 5 € / rodina

R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 13. 9. | 18.00

Ján Berger: Práce na papieri

Kurátorsko-autorský výklad Niny Gažovičovej, Mateja Fabiana a Jána Bergera zameraný najmä na autorove menej známe práce na papieri. Výstava bude pri tejto príležitosti doplnená o výber z kresieb, gvašov, pastelov, tempier a ilustrácií Jána Bergera.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 2 €

Piatok 14. 9. | 16.30 – 18.00 | Rodina

BookObrazy

Prvé poprázdninové stretnutie s knihami v obľúbenom formáte, ktorý oživuje literárnych hrdinov a prináša nevšedné zážitky do prostredia kaviarne Berlinka. A k tomu všetkému nesmie chýbať ani tradičná výtvarná jednohubka. Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov. Účastníci programu si knihu môžu zakúpiť v kníhkupectve Ex Libris so zľavou 10 %.

Esterházyho palác –Berlinka

Vstupné: 3 € / rodina

R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 16. 9. | 15.00

Siesta v galérii: Berger

Nedeľný pohodový lektorský výklad predstaví diela a autorský umelecký program maliara Jána Bergera.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

Streda 19. 9. | 10.15 – 11:00 | Rodina

Malé divy: Telo

Naše telo je to prvé, s čím sa naozaj dôverne oboznamujeme. Aké sú jeho možnosti a limity? Aké kreatívne naše telo môže byť? Rozhýbeme sa od končekov prstov až po korienky vlasov a vytvoríme umeleckú figúru.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup: 5 € / rodina

R: barbora.tribulova@sng.sk

Streda 19. 9. | 18.00

August 1968

Filmové dokumenty vo výbere a s úvodom Petry Hanákovej.

Sprievodný program k „nástenkovej“ výstave Osmičky: August 1968, ktorá na malej ploche sprostredkúva étos občianskeho vzdoru, ktorý v kultúre aj vo vizuálnom umení predchádzal 21. augustu 1968, okupácii Československa „spojeneckými“ vojskami, a nasledoval aj po ňom.

Čas, ktorý žijeme (Vlado Kubenko, Ladislav Kudelka, Jaroslav Pogran, Otakar Krivánek, Ivan Húšťava, Československo, 1968, 60 min., SFÚ); celovečerný dokumentárny film o obrodnom procese v Československu v roku 1968.

Čierne dni (Ladislav Kudelka, Milan Černák, Štefan Kamenický, Ctibor Kováč, Československo, 1968, 31 min., SFÚ); špeciálne vydanie filmového týždenníka s autentickými zábermi zo slovenských miest počas sovietskej okupácie v auguste 1968.

Esterházyho palác – Berlinka

Vstup voľný

Štvrtok 20. 9. | 18.00

Workshop pre dospelých: Zápisky tvorivého procesu

Ján Berger sa občas k svojim dielam vráti, prehodnotí ich a dodatočne premaľuje. Ako prehodnocovanie a pretváranie ovplyvňuje výsledok umeleckého procesu? Nakoľko dôležitý je proces samotný? Pripojte sa k nám a prehodnoťte danú skutočnosť! Vytvoríme „denník“ svojho kreatívneho uvažovania.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 4 €

R: barbora.tribulova@sng.sk

Nedeľa 23. 9. | 15.00

Siesta v galérii: FILLA – FULLA | Osud umělce – Osud umelca

Nedeľný výklad priblíži tvorbu dvoch významných osobností českého a slovenského moderného umenia Emila Fillu a Ľudovíta Fullu.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstup voľný

Utorok 25. 9. | 17.00

Čaj o piatej v SNG: Tančiareň

Čaj o piatej pre aktívnych seniorov, ktoré pravidelne organizuje STÁLE DOBRÍ v spolupráci so SNG, opäť v rytme tanca. Tanečné popoludnie pre dámy a pánov v najlepšom veku pod vedením učiteľa tanca Juraja Komoru.

Esterházyho palác – Berlinka

Vstup voľný

Utorok 25. 9. | 18.00

Architúra: Kubistickou Bratislavou

Aktuálna výstava Filla – Fulla | Osud umělce – Osud umelca otvára možnosť bližšieho pohľadu na architektúru kubizmu – štýlu, s ktorým sa asociuje tvorba oboch maliarov. Kubistická a rondokubistická architektúra pochádza z Prahy, no český kubizmus si po vzniku spoločného štátu v roku 1918 našiel prirodzene cestu aj do hlavného mesta slovenskej časti republiky. V septembrovej Architúre sa tak pozrieme na tvorbu architektov v krátkom období medzi vznikom ČSR a nástupom funkcionalizmu – na architektúru českého kubizmu v Bratislave.

Architúrou bude už tradične sprevádzať architekt Martin Zaiček.

Miesto stretnutia: upresníme bližšie k termínu Architúry

Rezervácia nutná: kristina.paulenova@sng.sk

Vstupné: 4 € / 2 €

Štvrtok 27. 9. | 18.00

Prednáška Tomáša Wintera na výstave Filla ̶ Fulla ǀ Osud umělce ̶ Osud umelca

Doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., sa špecializuje na dejiny českého a svetového umenia 19. a 20. storočia, na vzťahy európskeho a mimoeurópskeho umenia či problematiku karikatúry. Vydal a editoval o. i. publikácie Emil Filla: Archiv umělce (Kutná Hora 2010, ed.); Emil Filla: Z holandských zápisníků (Praha 2007, ed.); Zajatec kubismu. Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky /1907 – 1953/ (Praha 2004, ed.). Aktuálne pôsobí ako vysokoškolský učiteľ Ústavu vied o umení a kultúre na Juhočeskej univerzite v Českých Budějoviciach, od roku 2006 ako vedecký pracovník a v súčasnosti riaditeľ Ústavu dejín umenia AV ČR.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstupné: 2 €

Nedeľa 30. 9. | 15.00 – 17.00 | Rodina

Nedeľa v premenách: Iný pohľad na vec

Je more modré alebo tyrkysové? A dvojkilometrová prechádzka je dlhá alebo krátka? Každý to vidí inak. V galérii uvidíme, ako to vyzerá, keď nám niekto svoj iný pohľad ukáže. Preskúmame možnosti svojho videnia a možno zistíme, že zmena uhla pohľadu dokáže otvoriť nové svety.

Esterházyho palác, 3. poschodie

Vstupné: 5 € / rodina

Nedeľa 30. 9. | 18.00 – 20.00

Finisáž výstavy: Berger

Slávnostné ukončenie monografického výstavno-edičného projektu pripraveného so zámerom reinterpretovať maliarovu tvorbu a ponúknuť iný pohľad na jeho dielo. V programe prehovoria kurátori Nina Gažovičová a Matej Fabian. Hudobný hosť Ján Slávik interpretuje skladbu Romana Bergera Dolce pre violoncello, ktorú mu skladateľ v roku 2016 venoval. Výstavu „zatvorí“ vystavujúci umelec Ján Berger.

Výstava je v posledný deň trvania otvorená v predĺžených hodinách do 20.00.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

Pravidelné programy

Výtvarka

Uvádzame dva tímy Výtvarky pre deti vo veku 8 až 10 rokov (1. tím) a 11 až 13 rokov (2. tím). Kurz prepája ateliérovú tvorbu so spoznávaním umeleckých diel. Prostredníctvom nich sa s mladšími účastníkmi zoznámime so základnými výtvarnými pojmami. S druhým tímom si ich upevníme rozširovaním poznatkov, ktoré overíme v praxi.

každý pondelok 15.00 – 16.45 (11 – 13 rokov) a 17.00 – 18.30 (8 – 10 rokov) / od 17. 9. 2018

cena: 85 € / polrok (17 stretnutí)

rezervácia: patucova@sng.sk

prihlasovanie možné do naplnenia kapacity

Hľadanie strateného času

Všetko sa dá, keď sa chce. O tom nás presviedča aj umenie, ktoré často nachádza nové riešenia toho, ako sa na problém pozerať. Na kurze sa ponoríme hlbšie do tajov umeleckého sveta, preskúmame ho zo všetkých strán, precvičíme svoju tvorivosť a vyskúšame neočakávané postupy.

Program je určený pre deti od 13 do 17 rokov.

každá druhá streda 16.00 – 17.30 / od 19. 9. do 12. 12. 2018

cena: 25 € / 7 stretnutí

rezervácia: tribulova@sng.sk

Tvorivý ateliér: Farby a odtiene

Výtvarný ateliér pre rodičov s deťmi inšpirovaný výstavami SNG približuje umenie a dopĺňa ho tvorivou aktivitou v ateliéri. Farby predstavujú jeden zo základných vyjadrovacích prostriedkov výtvarného umenia. My ich ale nebudeme hľadať len na umeleckých dielach. Svet okolo nás predsa hrá rôznymi farbami, spolu sa naučíme vnímať všetky jeho odtiene.

Kurz podnecuje tvorivosť detí, rozvíja jemnú motoriku a učí základným princípom výtvarného myslenia.

každý utorok 17.00 – 18.30 / od 25. 9. do 11. 12. 2018

pre rodičov s deťmi od 4 do 7 rokov

cena: 50 € / 11 stretnutí pre rodinu

rezervácia: misova@sng.sk

Kurz pre dospelých: Manuál vizuál

Opäť otvárame nový cyklus – kurz pre dospelých Manuál vizuál, počas ktorého sa na pravidelných stretnutiach každú druhú stredu v mesiaci zameriame na výtvarné témy, techniky, presahy z pohľadu súčasných tvorivých postupov. Prvý polrok cyklu sa bude zaoberať zadaniami a tvorivými postupmi súčasnej fotografie.

Kurz je určený pre výtvarných nadšencov, špeciálne znalosti a výtvarné zručnosti nie sú podmienkou, ako ani predošlé absolvovanie cyklu.