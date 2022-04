Program Slovenskej národnej galérie v Bratislave – Máj 2022 + Noc múzeí a galérií 2022

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.30 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.30 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva

Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava |+421 2 20 47 61 11

info@sng.sk

www.sng.sk

Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície

Krajina za mapou

Od 16. 5. 2019 / Esterházyho palác, 1. poschodie, Bratislava / kurátorka: Alexandra Kusá

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov zachováva veľkú zbierku kníh spisovateľa, kritika a satirika Kornela Földváriho a jeho ženy Nade a zároveň zachytáva jeho zberateľskú vášeň a osobnosť. Vyberte si z vyše 11 000 kníh, ktorými si môžete listovať v príjemnom prostredí určenom na štúdium, relax a kultúrno-spoločenské udalosti.

Krátka 15-minútová interaktívna projekcia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom, prepojená so sériou animovaných videí o slovenských výtvarníkoch, je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým či poučeným dospelákom. Projekcia rozpráva príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac.

Od 14. 1. 2020 / kurátorka: Petra Hanáková

Archív Júliusa Kollera je venovaný jednému z našich, vo svete najrešpektovanejších umelcov a vychádza z Kollerovej pozostalosti uloženej v SNG. Pár sond do tohto materiálu nemá ambíciu podať komplexnú správu o jej obsahu. Výber je v podstate náhodný, predurčený stupňom digitalizácie dokumentov a ich povahou, pričom niektoré časti expozície sú z času na čas obmieňané. Keďže ide o citlivé papierové nosiče, prezentujeme časť diel vo forme faksimile.

Foto: Martin Deko, SNG

7×7. Sedem slobodných úvah o umení – Zmena dátumu ukončenia!

6. 5. 2021 – 29. 5. 2022 / Esterházyho palác, 2. poschodie, Bratislava / kolektív kurátorov a kurátoriek SNG / kurátori výstavnej verzie: Dušan Buran & Lucia G. Stach

Kolektívny projekt kurátorov SNG reaguje na rozmach online kultúry počas karanténnych opatrení pre pandémiu covid-19. Radikálny prechod mnohých kultúrnych foriem do virtuálneho prostredia sa stal novou výzvou a položil aj celkom nové metodické otázky. V prostredí múzeí a galérií ide najmä o problém prezentácie umeleckého diela v origináli verzus jeho (digitálna) kópia. Autenticita priameho zážitku diváka stojí proti nekonečnej virtuálnej ponuke projektov na internete.

Výstava vychádza z úspešného cyklu tematických kurátorských článkov sprevádzaných ukážkami diel „7 vecí o…“ na online platforme Slovenská náhradná galéria (medium.com/sng-online). Vybratých sedem kolekcií rekonštruujeme naživo v kolekciách originálov. Sedem mikrovýstav poukazuje na možnosti aj limity online kurátorskej práce, zároveň ale obsahovo do veľkej miery reflektuje aktuálny stav inštitúcie a spoločnosti.

Foto: Martin Deko, SNG

Motýľa nekúpiš. Súčasné umenie darované Tatra bankou – Zmena dátumu ukončenia!

9. 12. 2021 – 29. 5. 2022 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný / kurátorky: Petra Hanáková, Alexandra Tamásová

Živé umenie, mediálne neobyčajne pestré, je dnes múzejne neuchopiteľnejšie ako kedykoľvek predtým. O to viac si ceníme veľkorysý finančný dar Tatra banky, ktorá nám už druhý rok umožňuje zachytávať jeho stopu. Chytať motýľa. Výstava prezentuje najnovšie prírastky do zbierok SNG autorov a autorky strednej generácie slovenského súčasného umenia. Erik Binder, Marko Blažo, Marek Kvetan, Denisa Lehocká a Milan Tittel spolu ponúkajú rozmanitú, no súrodú zmes rozličných prístupov, médií a tém v súčasnom umení.

Názov výstavy je metaforou, ktorá popisuje vzťah múzea a súčasného živého umenia. Akokoľvek sa snažíme zostať aktuálnymi, nakupovať „za horúca“, uchopiť neuchopiteľné – chytiť motýľa, vždy sa s jeho životným okamihom o čosi míňame. A aj keď toho imaginárneho motýľa občas chytíme (kúpime) a „kunsthistoricky“ vypreparujeme (prišpendlíme do vitrínky Dejín umenia), vždy to bude obraz trochu rozostrený…

Foto: Martin Deko, SNG

Máš umelecké črevo? – Sloboda voľby

Výstava finálových projektov

7. 5. – 29. 5. 2022 / Esterházyho palác, 3. poschodie / umeleckecrevo.sng.sk

Máš umelecké črevo? je medzinárodná platforma venujúca sa edukácii v oblasti umenia, ktorá každý rok organizuje umeleckú súťaž pre tímy žiakov/žiačok stredných škôl a gymnázií. Výstava predstavuje najlepšie slovenské projekty tohto ročníka súťaže na tému Sloboda voľby. Súťaž podnecuje študentov/študentky k prebudeniu kreatívnych schopností a k odvahe experimentovať s tvorivými prístupmi v rámci každodenných tém a takisto ponúka im aj ich pedagógom/pedagogičkám príležitosť hlbšie sa oboznámiť so súčasnou umeleckou scénou a s prostredím galérií doma, ale aj v susedných krajinách.

Foto: SNG

Akcia ZET – umenovedná výprava

19. 11. 2020 – 31. 12. 2022 / Esterházyho palác, átrium, Bratislava / Námet: Alexandra Kusá / Autorský kolektív: Ondřej Horák (Fuczik), Samuel Chovanec, Marcela Kvetková, Alexandra Kusá, Marcel Mališ, Braňo Matis, Kristína Paulenová / www.akciazet.sng.sk

V átriu Esterházyho paláca môžete nájsť monumentálny obraz výtvarníka Marcela Mališa – autorskú repliku diela s pozmeneným názvom VďakyZdanie československého ľudu, ktorá je odkazom na stratené dielo stalinského socialistického realizmu kolektívu Č-S-Č (1952) a ktorú na mieste maľoval od novembra 2020 do júla 2021. Do tohto diela sme zasiahli dvoma digitálnymi intervenciami – Bez pozadia, vďaka ktorej sa návštevníci a návštevníčky mohli nechať premietnuť na plátno a zamyslieť nad témou banality zla. V reakcii na inváziu vojsk Ruskej federácie na Ukrajinu 24. februára 2022 sme vytvorili nový digitálny vstup Intervenciu #2 ako symbolický prejav podpory a upozornenie na aktuálne dianie.

V rámci tejto umenovednej výpravy sme otvorili množstvo aktuálnych a dôležitých tém a vytvorili celý balík podcastov, originálnych videí, metodických materiálov, workshopov a prednášok, ktoré spolu s informáciami o projekte nájdete pohromade na www.akciazet.sng.sk!

Foto: Juraj Starovecký, SNG

Vo výklade: Tomáš Šoltys

11. 4. – 5. 6. 2022 / Esterházyho palác, okno Berlinky / vstup voľný / kurátorka: Petra Hanáková / dielo: Tomáš Šoltys: Man on the River, 2011. SNG

V časoch, keď ešte SNG stíhala aktualitu a občas i riskovala kúpou diplomovej práce sľubného študenta, vznikla performancia Man on the River (2011) Tomáša Šoltysa (1985) zaznamenaná na video. Obraz muža, samotného umelca, ktorý ako Kristus kráčal, „plynul“ na vlnách Dunaja, mal povahu endurance – náročného, život investujúceho výkonu, pričom ho zaznamenalo nielen umelecké publikum, ale pochopiteľne i bezpečnostné zložky mesta.

Istým časovým rozmerom Šoltysovej trúfalej akcie bola nepriamo i úvaha o prítomnosti či temporalite umenia v meste. V tom čase sa v Bratislave „osadzovali“ viaceré kontroverzné monumenty a snáď i preto sa začala v povedomí usádzať predstava, že najzmysluplnejšie umelecké gestá sú tie efemérne, neinvazívne, skôr zážitkové diela-udalosti, zaznamenané videom či fotografiou, bez potreby zakoreniť sa v meste a „zavadzať“ v ňom.

Tomáš Šoltys: Man on the River. 2011. Foto: SNG

Sprievodný program

Svetové umenie – Prednášky o výtvarnom umení 60+ – Novinka!

Máj – jún 2022 / vždy v pondelok od 14.00 do 15.30 / Esterházyho palác, 1. poschodie / vstupné: 2 € / prednáška

Zaraďte do svojho programu trochu viac umeleckých zážitkov! Či už ste stálymi návštevníkmi galérie, alebo ju objavujete po prvýkrát, cyklus prednášok je zostavený tak, aby vzbudil vašu zvedavosť o národnú zbierku a prehĺbil vaše vedomosti o výtvarnom umení. Stretneme sa raz za týždeň v pondelok o 14.00 a na prednáškach Zuzany Ludikovej, kurátorky zbierok starého umenia SNG, preskúmame 300-ročné dianie vo vybraných témach.

9. 5. Rétorika perspektívy – pozorovanie zátišia / 16. 5. Umenie pre trh – umenie krajinárstva / 23. 5. Hodnoverná podoba – portrét ako škola objektivity / 30. 5. Výjavy z domáceho prostredia – maliari žánrových obrazov / 6. 6. Medzi sakrálnym a profánnym – rozkol cirkvi a umenia

5/5

Autorské prezentácie: Motýľa nekúpiš – Milan Tittel

Štvrtok / 18.00 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstupné: 4 € / 2 €

Predstavujeme tvorbu umelcov a umelkyne strednej generácie slovenského súčasného umenia, ktorých diela obohatili zbierku SNG v roku 2021 a sú súčasťou aktuálnej výstavy Motýľa nekúpiš. Dielo Milana Tittela (1966) v dialógu s umelcom priblíži kurátor Aurel Hrabušický, autor textu v Tittelovej monografii Umenie nekúpiš z roku 2018, ktorej jemne pozmenený titul rezonuje v názve výstavy SNG. Tittel vyštudoval sochárstvo na VŠVU (Kulich, Havrilla), ale v praxi vykročil do priestoru objektového, performatívneho či video-umenia, fotografie, fotozáznamu, ale aj na sociálne siete. V minulosti vystavoval najmä vo dvojici, najčastejšie s Matejom Gavulom, samostatne až v posledných rokoch. Často práve v kurátorstve A. Hrabušického, ktorý odhaľuje Tittelove vizuálne paradoxy. V rámci podujatia premietneme aj dvojkanálové video Záhradníkov dom, ktoré obsahuje výber z Tittelovej tvorby posledných približne desiatich rokov vo formáte autorského portfólia v pohybe.

8/5

Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný

Krátky výklad na výstave Motýľa nekúpiš priblíži dielo Mareka Kvetana Echo (2018). Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

12/5

úúú session#4: Katalin Ladik (HU)

Štvrtok / 18.00 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstupné: 5 € / 3€

Svetoznáma umelkyňa Katalin Ladik sa v performancii HOMO LUDENS – The Child in Adult. The Joy of Sound and Movement zameria na nájdenie a oslovenie nášho vnútorného dieťaťa. Hodinový program pozostáva z naživo interpretovanej autorskej zvukovej poézie a audiovizuálnej prezentácie tvorby Katalin Ladikovej, ktorá v spolupráci s Josefom Schreinerom uvedie zvukové poémy White Bird, Four Black Horses are Flying Behind Me, Ice Bird či If a Flame Would Fade Away. Súčasťou jedinečného zážitku bude zvuková interpretácia netradičných grafických partitúr – zošívaných červených plátien, novinových a časopiseckých výstrižkov, vzorových šablón či farebných koláží.

Performancia sa uskutoční v pokračujúcej spolupráci SNG a združenia ooo, stojacim za intermediálnym podujatím JAMA. Autorkin legendárny album Phonopoetica bol súčasťou medzinárodnej kolektívnej výstavy Stratený človek v Banskej Štiavnici v roku 2021 v kurátorstve Lucie G. Stach, ktorá s umelkyňou povedie diskusiu.

Katalin Ladik (*1942, Novi Sad) pochádza z multietnického prostredia srbskej Vojvodiny. Pôsobila na undergroundovej scéne bývalej Juhoslávie a v Maďarsku, od 90. rokov 20. storočia žije a tvorí v Budapešti. Vo svojom umeleckom príbehu od 60. rokov 20. storočia zrkadlí pestrú stredoeurópsku identitu, slobodne spracováva vlastnú ženskú skúsenosť v patriarchálnej spoločnosti aj prostredníctvom autorských šamanských rituálov a často erotizovaných mytologických motívov. Ako poetka vytvorila špecifický intermediálny audiovizuálny druh poézie, performovanej s využitím tela a hlasu ako zmyselného, ale aj politického nástroja. Vo fónickej poézii vychádza z vlastných básní, obrazov a koláží, tvorí a interpretuje grafické partitúry, poémy a zvukové objekty. Znovuobjavená tvorba Katalin Ladikovej získala skutočný medzinárodný ohlas najmä v posledných dvoch dekádach. V roku 2017 zažiarila na prehliadke Documenta 14 v Kasseli a v Aténach a je jednou z autoriek vybratých na putovné medzinárodné bienále Manifesta 14, ktoré sa v roku 2022 uskutočňuje v kosovskej Prištine.

Podujatie organizujú SNG a združenie ooo ako súčasť projektu ooo_2022 s podporou Fondu na podporu umenia z verejných zdrojov a s podporou Inštitútu Liszta – Maďarského kultúrneho centra Bratislava.

14/5

Noc múzeí a galérií v SNG 2022

Sobota / program: od 15.30, posledný vstup: 23.00 / vstupné: do SNG zdarma, na celú Noc múzeí a galérií: 5 € / deti do 12 rokov + ZŤP: zdarma

15.30 – 17.30 | Výtvarné aktivity na výstave 7×7: Rozhliadnuť sa vôkol seba

Esterházyho palác, 2. poschodie

Na troch stanovištiach spoločne preskúmame možnosti nášho zraku a videnia a skúsime sa na seba a svoje okolie pozrieť novými očami. Na program nie je potrebná rezervácia, zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase. Aktivity sú určené rodinám s deťmi aj jednotlivcom.

16.00 – 17.00 | Prehliadka stavby SNG s Dušanom Buranom

Miesto stretnutia: pred vstupom do SNG – Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4 / rezervácie: kristina.paulenova@sng.sk

Aj vy sa tešíte na otvorenie novej SNG? Pozývame vás na prehliadku rekonštruovaného areálu SNG v sprievode a s komentárom kurátora SNG Dušana Burana. Predstavíme vám nové výstavné priestory, kinosálu, depozitárny dom, ale aj nečakané výhľady či miesta väčšinou skryté pred očami návštevníkov galérie.

17.00 – 18.00 | Prehliadka stavby SNG s Alexandrou Kusou

Miesto stretnutia: pred vstupom do SNG – Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4 / rezervácie: kristina.paulenova@sng.sk

Aj vy sa tešíte sa na otvorenie novej SNG? Pozývame vás na prehliadku rekonštruovaného areálu SNG v sprievode a s komentárom generálnej riaditeľky SNG Alexandry Kusej. Predstavíme vám nové výstavné priestory, kinosálu, depozitárny dom, ale aj nečakané výhľady či miesta väčšinou skryté pred očami návštevníkov galérie.

18.00 – 18.45 | Autorská prezentácia: Motýľa nekúpiš – Erik Binder

Esterházyho palác, 3. poschodie

Výstava Motýľa nekúpiš predstavuje diela umelcov a umelkyne strednej generácie slovenského súčasného umenia, ktoré obohatili zbierku SNG v roku 2021. Patrí k nim aj videoinštalácia Pneumatrix, o ktorej bude rozprávať jej autor Erik Binder spolu s kurátorkou Alexandrou Tamásovou. V diskusii predstavia genézu, ako aj jednotlivé obsahové vrstvy tohto komplexného diela.

18.00 – 19.30 | Workshop pre dospelých: Vidieť ako nikdy predtým

Miesto stretnutia: pokladňa SNG / rezervácie: peter.pivoda@sng.sk

Na výstave 7×7 preskúmame formou krátkych aktivít viacero prístupov k optickému vnímaniu priestoru vo výtvarných dielach a ich konkrétne zámery. V ateliéri si priblížime jednu z najstarších pomôcok pre zobrazovanie v lineárnej perspektíve, cameru obscuru, a zachytíme ňou obraz z vlastnej perspektívy.

19.00 – 19.30 | Kurátorský výklad: Sedem vecí o propagande

Esterházyho palác, 2. poschodie

Nepodľahnúť mámivej sile dezinformácie nebolo nikdy ľahké. Vieme to, propaganda brutálne deformovala naše životy v časoch, ktoré si ešte mnohí pamätajú. Dnes sú demagógie a fámy opäť všadeprítomné. Zaujať, povzbudzovať kolektívne myslenie a presvedčiť ho o svojom, akokoľvek lživom príbehu ale vedeli už plagáty. Totality si z nich v 20. storočí urobili dokonalého služobníka svojich ideologických experimentov. Kurátorka Viera Kleinová predstaví mimoriadne aktuálnu kolekciu propagandistických, agitačných a politických plagátov zo socialistického Československa, ako aj komunistickú propagandu Sovietskeho zväzu a Číny. To aby sme nezabudli…

20.00 – 21.00 | Slovenské vizuálne umenie 90. rokov

Esterházyho palác, 3. poschodie

Tematický výklad Jany Geržovej predstaví povahu umeleckej scény 90. rokov minulého storočia.

21.00 – 22.00 | Nezabudnuteľné deväťdesiatky. Noc výnimočných svetových videoklipov

Esterházyho palác, 1. poschodie

Poznáte tie zimomriavky, keď hudba a obraz vytvárajú symbiózu a keď médium ponúka pocit naplnenia? Máte radi výnimočnú hudbu a jej mimoriadne filmové obrazy? Tak určite nezabudnite na Noc výnimočných svetových videoklipov s Petrom Konečným, šéfredaktorom portálu Kinema.sk.

21.00 – 23.00 | Hudba 90. rokov / DJ set

Esterházyho palác, átrium

Zákutiami hudby 90. rokov vás prevedie Peter Dolník, redaktor Rádia FM.

21.00 – 22.00 | Jednohubky na výstave 7×7

Esterházyho palác, 2. poschodie

Prostredníctvom krátkych výkladov vám priblížime 5 vybraných diel z výstavy. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

22.00 – 23.00 | Jednohubky na výstave Motýľa nekúpiš

Esterházyho palác, 3. poschodie

Prostredníctvom krátkych výkladov vám priblížime 5 vybraných diel z výstavy. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

*Tešiť sa môžete aj na špeciálne prekvapenie priamo v Esterházyho paláci!

19/5

Aurorské prezentácie: Motýľa nekúpiš – Denisa Lehocká

Štvrtok / 18.00 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstupné: 4 € / 2 €

Tvorbu Denisy Lehockej s prihliadnutím na jej diela, ktoré obohatili zbierku SNG v roku 2021 a sú súčasťou aktuálnej výstavy Motýľa nekúpiš, predstaví Alexandra Kusá.

22/5

Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstup voľný

Krátky výklad na výstave 7×7 priblíži dielo Miloša Alexandra Bazovského Slovensko (1936 – 1937) v rámci kolekcie o vzťahu M. A. Bazovského a A. P. Weisza-Kubínčana. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

Rodinné programy

4/5 a 11/5

Malé divy: Vtip

Streda / 10.15 – 11.00 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstupné: 5 € / rodina / rezervácie: barbora.tribulova@sng.sk

Mnohé umelecké diela sú plné prekvapivých, niekedy až paradoxných momentov. Pri stretnutí s nimi sme občas zaskočení, no zároveň nás objavovanie nových súvislostí baví. Pre deti je objavovanie ešte prirodzenejšie, možno sa tentokrát naučíme niečo aj my od nich.

Program je určený pre rodičov s deťmi vo veku 1-4 roky a zameriava sa na spoznávanie okolitého sveta a sveta umenia.

13/5

BookObrazy: Marta Meszárosová: Etiketa – pravidlá slušného správania

Piatok / 16.30 – 18.00 / Esterházyho palác, 1. poschodie / vstupné: 7 € / rodina / rezervácie: michaela.kovacova@sng.sk

Zdajú sa vám medvede neohrabané? Medveď z tejto knižky je celkom iný! Naučí nás pozdraviť sa, ako sa obliecť a správať pri rôznych príležitostiach a mnoho ďalšieho.

Interaktívne čítanie s aktivitami je určené rodinám s deťmi od 4 rokov.

Účastníci a účastníčky programu si môžu uplatniť 10 % zľavu na nákup kníh pre deti v kníhkupectve Ex Libris.

29/5

Rodinná nedeľa: Čas pre umenie

Nedeľa / 15.00– 17.00 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstupné: 10 € / rodina / rezervácie: michaela.kovacova@sng.sk

Výtvarné umenie často vnímame ako čosi, čo pracuje skôr v priestore a s priestorom. No pre mnohých súčasných umelcov a umelkyne je nielen témou, ale aj nástrojom rovnako aj čas. Aký význam má čas pre umenie? Nájdite si čas na umenie a preskúmajte s nami jeho možnosti a významy.

Program je vhodný pre rodiny s deťmi vo veku 6-12 rokov.

