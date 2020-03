Progresívci podali ústavnú sťažnosť, žiadajú prerátanie hlasov v parlamentných voľbách 2020

Koalícia Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia (PS/Spolu) podala ústavnú sťažnosť v súvislosti s parlamentnými voľbami z 29. februára. Ústavný súd SR žiadajú, aby prerátali odovzdané hlasy vo voľbách.

Na sociálnej sieti to napísal Michal Truban, ktorý bol volebným lídrom PS/Spolu. Ústavný súd SR bude mať teraz 90 dní, aby o sťažnosti rozhodol. PS/Spolu chýbalo 926 hlasov na to, aby prekročili prah parlamentu. Volebný výsledok koalície bol 6,96 percent, potrebných bolo sedem percent.

Základ demokracie

„Nerobíme to preto, že by som si robil nádeje, že to môže zásadne ovplyvniť výsledok a nebodaj posunúť PS/Spolu do parlamentu. Úprimne, myslím si, že šanca na také niečo je mizivá,“ priblížil Truban. Voľby sú podľa jeho slov základom demokracie, preto musia prebiehať tak, aby o ich priebehu a výsledku neboli pochybnosti.

„Inak sa zahrávame s dôverou v celý náš politický systém. Ak sú naozaj vo volebných procesoch diery, ktoré spôsobujú, že výsledky volieb neodrážajú reálnu vôľu ľudí, potrebujeme ich identifikovať a opraviť. Ak nie kvôli týmto voľbám, tak kvôli tým, ktoré nás ešte čakajú,“ ozrejmil Truban.

O prešetrenie tejto situácie a podanie sťažnosti žiadali podľa Trubana stovky voličov a voličiek. Podľa jeho informácií nahlásili voliči v 631 okrskoch nezarátanie minimálne 872 preferenčných hlasov.

Majú šancu na úspech

„Minimálne v 189 prípadoch došlo k porušeniu Ústavy SR a volebného zákona v súvislosti s umožnením a realizáciou poštového hlasovania zo zahraničia. Žiadame súd o zaujatie stanoviska, či bolo pravidlo o koalíciách aplikované rovnakým princípom pre všetky kandidujúce subjekty a či bola dodržaná zásada rovného prístupu. Preto žiadame Ústavný súd SR, aby nariadil prerátavanie hlasov v problémových okrskoch, požiadal Slovenskú poštu o vydanie všetkých neprevzatých zásielok s hlasmi voličov a aby prešetril situáciu v prípadoch okrskov, v ktorých sa vyskytli štatistické anomálie,“ dodal Truban.

Podľa ústavného právnika a doterajšieho šéfa Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduarda Báránya majú šancu uspieť, ak by dokázali, že sčítaním hlasov alebo označením miest, kde boli ukrátení na hlasoch, v skutočnosti boli tieto hlasy v ich prospech odovzdané. Na Slovensku sa ešte neudial zásah súdu do celoštátnych výsledkov parlamentných volieb.

