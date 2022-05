Progresívci vyzvali Hegera, aby pre hlasovanie o Ficovi vylúčil hnutie Sme rodina z koalície

Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyzýva premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), aby z vládnej koalície vylúčil hnutie Sme rodina. Informoval o tom podpredseda PS Michal Truban vo svojom profile na sociálnej sieti.

„Nehlasovanie členov a členiek Sme rodina za vydanie poslanca Roberta Fica na trestné stíhanie je posledná čiara, ktorú prekročili. Pokračovaním koalície so Sme rodina by táto ,protikorupčná vláda´ na čele s premiérom stratila akúkoľvek tvár. Premiér Eduard Heger by mal okamžite vylúčiť hnutie Sme rodina z koalície,“ uviedol Truban.