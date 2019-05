Progresívne Slovensko a Spolu chcú po úspechu v eurovoľbách vyhrať voľby do NR SR

BRATISLAVA 26. mája (WebNoviny.sk) – Strany Progresívne Slovensko (PS) a Spolu si urobia všetko preto, aby sa ich víťazstvom skončili aj budúcoročné voľby do NR SR.

Vyplýva to z vyjadrení lídrov koalície PS/Spolu Michala Trubana a Miroslava Beblavého. Tieto strany sa vo voľbách do Európskeho parlamentu spojili do koalície.

„Zatiaľ je to neoficiálne, ale voľby sme vyhrali. Je to vďaka tomu, že sme sa dokázali spojiť a ponúknuť dobrý program, no najmä slušných a kvalitných kandidátov,“ napísal dnes ráno Truban na svoj facebookový profil. PS/Spolu tieto voľby podľa neoficiálnych výsledkov vyhrali so ziskom približne 20 percent. „Urobíme všetko pre to, aby takto dopadli aj parlamentné voľby,“ napísal Beblavý.

„Ďakujeme voličom za dôveru, teraz je na našich nových europoslankyniach a europoslancoch, aby ju od prvého dňa pretavili do poctivej práce za európske Slovensko. My ostatní budeme pokračovať v práci na zmene k lepšiemu tu, na Slovensku,“ pokračoval Truban.

