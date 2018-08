Progresívne Slovensko atakuje hranicu zvolenia do parlamentu, voľby by napriek poklesu vyhral Smer

BRATISLAVA 10. augusta (WebNoviny.sk) – Ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend, vyhrala by ich strany Smer-SD s podporou 20,7 percenta a 37 mandátmi.

Druhá by skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 12,2 percenta a získala by 22 kresiel. Prvú trojicu s najvyšším počtom potenciálnych voličov uzatvára strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) so ziskom 10,1 percenta hlasov a s 18 mandátmi.

Hnutiu Sme rodina preferencie rastú

Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry FOCUS, ktorý uskutočnila 2. až 9. augusta na vzorke 1 007 respondentov. Tí odpovedali na otázku: “Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hral?”. Agentúru SITA o výsledkoch prieskumu informoval Martin Slosiarik z agentúry FOCUS.

Na štvrtom mieste skončilo hnutie Sme rodina – Boris Kollár, ktoré by získalo 10 percent hlasov respondentov (18 mandátov), koaličnú Slovenskú národnú stranu by volilo 9,4 percenta opýtaných a získala by 17 mandátov, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) by získali 8,7 percenta, čiže 15 mandátov.

Do parlamentu aj KDH

Do parlamentu by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s podporou 7,1 percenta a 13 mandátmi a strana Most-Híd so ziskom 5,7 percenta a v parlamente by mala 10 poslancov. Mimo parlamentu by zostali strany Progresívne Slovensko (4,2 %), Strana maďarskej komunity (4,1 %) a strana SPOLU – občianska demokracia (3,3 %).

Podľa prieskumu by 13,6 percenta respondentov nešlo voliť a 17,9 percenta odpovedalo, že nevie, koho by volili. Rozhodnutých respondentov bolo 68,5 percenta.