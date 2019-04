Progresívne Slovensko bude mať nového predsedu, Štefunko končí a nahradiť ho má Truban

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) – Predseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) Ivan Štefunko už nebude na májovom sneme strany kandidovať na túto funkciu. Momentálne je jeden záujemca o tento post – súčasný podpredseda hnutia Michal Truban. Oznámili to v utorok na tlačovej konferencii.

Štefunko ako dôvod svojho odchodu označil aj zdravotné dôvody. Myslí si, že hnutie má viesť človek, ktorý je zdravotne fit na sto percent. Z pozície podpredsedu PS sa Štefunko chce venovať tvorbe programu a hľadaniu nových talentov.

Spolupráca s možno stranou Kisku

Pokiaľ ide o spoluprácu s možnou stranou prezidenta Andreja Kisku, Štefunko aj Truban uviedli, že žiadne podrobné informácie o tejto strane nemajú, ale ako poznajú Kisku, veria, že by spolu mohli vedieť spolupracovať.

Truban sa poďakoval Štefunkovi za prácu, ktorú v strane odviedol. Súhlasí s tým, že progresívnym silám sa na Slovensku v poslednom čase podarilo uspieť v komunálnych voľbách, prezidentských voľbách, verí, že v spolupráci so stranou Spolu uspejú aj v májových voľbách do Európskeho parlamentu a následne potom aj vo voľbách do NR SR. Štefunko avizoval, že aj na májovom sneme by sa mohli ukázať noví, zaujímaví ľudia.

Ľudia na Slovensku túžia po zmene

Štefunko aj Truban tvrdia, že posledné voľby ukázali, že ľudia na Slovensku túžia po zmene – nielen formy, ale aj obsahu politiky. „V nedeľu to potvrdil viac ako milión hlasov pre Zuzanu Čaputovú,“ povedal Štefunko.

Čaputová bola donedávna podpredsedníčka hnutia. Práve odchod Čaputovej je podľa Štefunka jeden z dôvodov, prečo chcú začať diskusiu v hnutí o tom, ako ďalej so stranou. Verí, že 8. mája na sneme v Bratislave delegáti zvolia za svojho predsedu Michala Trubana. Ten je známy najmä v oblasti IT sektora.

„Chcem pracovať na tom, aby sme vybudovali modernú, úspešnú krajinu, aby sme mali štát, ktorý funguje ako v 21. storočí, aby nezáležalo na tom, či sa narodíte v Bratislave alebo Medzilaborciach,“ dodal Truban o svojom pláne.