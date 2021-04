Progresívne Slovensko bude mať svoj hlas v parlamente. Má ním byť Tomáš Valášek

Nezaradený poslanec Tomáš Valášek v najbližšom čase zrejme začne na pôde parlamentu vystupovať vo farbe strany Progresívne Slovensko (PS). Jeho politický spolupútnik Miroslav Kollár sa aktuálne k vstupu do niektorej z mimoparlamentných strán vyjadruje opatrnejšie.

Kollár ako prvý vládny poslanec ešte v polovici februára tohto roka ohlásil odchod z koalície a vystúpil zo strany Za ľudí. Kritizoval vládne opatrenia proti pandémii a poukazoval na chýbajúcu sebareflexiu dnes už bývalého premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a vtedajšieho ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO). O dva týždne ho nasledoval stranícky kolega Valášek. Ten sa k opusteniu Za ľudí odhodlal po tlačovke premiéra, na ktorej mal za chrbtom krabice s ruskými vakcínami.

Kollár zatiaľ bez strany

Valášek s Kollárom sa ku koalícii nevrátili ani po tom, čo si premiér Matovič a minister financií Eduard Heger (OĽaNO) vymenili svoje stoličky vo vláde. Zostali ako nezaradení poslanci. V prípade Valáška sa jeho pozícia čoskoro zmení.

„Už do budúcej schôdze by som chcel ísť s plnou podporou strany, ktorá má svoj odborný tím, má jasnú predstavu, aké Slovensko chce,“ povedal portálu Webnoviny.sk Valášek.

Poslanec Miroslav Kollár. Foto: archívne, SITA/Martin Havran

Poslanec Kollár tvrdí, že zatiaľ neplánuje nikam vstúpiť. „Rozprávam sa o svojej politickej budúcnosti s viacerými mimoparlamentnými demokratickými stranami,“ povedal.

Nezaradení ďaleko nezájdu

Poslanci Valášek s Kollárom na sociálnej sieti pred časom uviedli, že budú ďalej pripravovať zmysluplnú alternatívu, aby sa voliči nemuseli rozhodovať iba medzi súčasnou koalíciou a opozíciou so všetkými ich chybami a limitmi.

„Je úplne jasné, že dvaja nezaradení poslanci v našom politickom systéme ďaleko nezájdu. Potrebujeme sa spojiť s ľuďmi, ktorí rozmýšľajú podobne ako my. Na Slovensku je politických strán tak akurát dosť. Dokonca by som povedal, že až príliš veľa. Rozhodne nebudem zakladať žiaden tím Valášek a ani necítim od Miroslava Kollára, že by plánoval zakladať vlastný projekt,“ povedal Webnovinám Valášek.

Podľa poslanca by sa mali hodnotovo príbuzné strany mimo parlamentu dohodnúť na spolupráci tak, aby sa spojili a nezopakovali chyby z predošlých volieb.