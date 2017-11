Projekt bývania BLUMENTAL REZIDENCIA spustil predaj druhej etapy

BRATISLAVA 7. novembra 2017 (WBN/PR) – Úspešný koncept bývania v REZIDENCII BLUMENTAL spustil v polovici októbra predaj druhej etapy apartmánových bytov. Prvá etapa so 112 bytmi je úspešne vypredaná. Z novej ponuky 98 apartmánových bytov s nadštandardným bývaním a vybavením krátko po spustení predaja vyčerpala už takmer polovica ponuky.

Projekt BLUMENTAL REZIDENCIA predstavuje moderné bývanie v širšom centre mesta, v lokalite s bohatou históriou, ktorá zažíva renesanciu v podobe generačnej výmeny. Bytové domy nadväzujú na atmosféru komunitného života v štvrti blízko centra. Dve etapy rezidenčného bývania situované medzi ulicami Mýtna a Radlinského rešpektujú ich pôvodnú zástavbu, líniu a ráz historickej časti mesta. Budúcim obyvateľom ponúkajú nadštandardné bývanie v bytoch a apartmánových bytoch so stropným chladením, podlahovým kúrením, privátnymi zelenými oázami, novým námestím a bohatou občianskou vybavenosťou priamo v rezidencii i jej okolí.

„BLUMENTAL je unikátny a inovatívny projekt vzhľadom na použité technológie aj tým, že svojou kvalitou nasadzuje vysokú latku rezidenčného bývania na trhu. Veľmi dôležité pre nás ako developera je, že vracia život do jednej z najkrajších a najznámejších historických štvrtí Bratislavy. Naše aktivity smerom k susedom budú viesť k oživeniu komunity v štvrti, ktorej dal meno jeden z najkrajších kostolov v tomto meste,“ hovorí Marián Hlavačka, predseda predstavenstva investorskej spoločnosti CORWIN.

Druhá etapa je v predaji

Spoločnosť CORWIN, investor projektu, spustila v polovici októbra predaj druhej etapy, ktorá vyrastá pozdĺž ulice Radlinského, vedľa ukončenej prvej etapy z Mýtnej ulice. Stavba rozdelená do troch blokov má energetický certifikát A1. Záujemcovia si môžu vybrať 1-izbové až 5-izbové apartmánové byty, pričom každá jednotka má balkón, lodžiu alebo terasu. Nadčasová architektúra rezidencie využíva materiály, ktoré rokmi nestrácajú hodnotu. Na fasáde je použitý jurský a mušľový vápenec so zvyškami skamenelín. Poctivé materiály sú využité aj v spoločných priestoroch a bytoch – či už je to talianska gresová dlažba alebo drevené podlahy v bytoch.

Zvýšené pohodlie v bytoch zabezpečujú protihlukové hliníkové okná s izolačným trojsklom, exteriérové hliníkové žalúzie, odhlučnené medzibytové steny alebo bezbariérový prístup na balkóny a terasy.

Rezidentom bude k dispozícii aj zelený vnútorný dvor s oddychovou zónou a detským ihriskom.

Unikátne technológie pre zdravé bývanie

Bratislavská BLUMENTAL REZIDENCIA ako prvý developerský projekt na Slovensku využíva jedinečný systém stropného chladenia a vykurovania bytov s pomocou plynového tepelného čerpadla. V spojení s inteligentným riadiacim systémom ide v tomto rozsahu o slovenský unikát.

Výnimočnosť technológie stropného chladenia oproti iným metódam ochladzovania spočíva v tom, že studený vzduch nefúka a neprúdi cez žiadne filtre. Predstavuje efektívnejšiu a zdravšiu alternatívu oproti doposiaľ využívaným formám klimatizácie.

Krok so svetovými trendmi predstavujú v projekte BLUMENTAL aj ekologické zelené bezúdržbové strechy, ktoré zachytávajú nečistoty, prah, vlhkosť a produkujú kyslík, čím zlepšujú mestské ovzdušie a pomáhajú skvalitňovať mikroklímu v okolí. Zabezpečujú udržateľnú klímu v dome a obyvateľom šetria náklady na energie.

Dobrá dostupnosť pre všetky dopravné prostriedky

Projekt BLUMENTAL REZIDENCIA má jednoduché dopravné napojenie na rýchlostné cesty všetkými smermi i priamu cestu na letisko. Je situovaný na trase medzi železničnou a autobusovou stanicou a má najlepšiu dopravnú dostupnosť MHD. V rannej dopravnej špičke to je približne 220 spojov za hodinu.