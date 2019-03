Projekt Chlebodarca už pomohol dvom rodinám

BRATISLAVA 8. marca 2019 (WBN/PR) – Sťahovanie do väčšieho bytu, rekonštrukcia, veľké nákupy potravín, i vystúpenie pred pár sto ľuďmi – toto všetko sa udialo od decembra 2018 v prvej rodine, ktorú podporil charitatívny projekt CHLEBODARCA. Aktuálne je už vybratá aj druhá rodina, ktorej sa v rámci projektu zlepšia životné podmienky zavedením vodovodu do domu, i zabezpečením nevyhnutných pomôcok a vyšetrení pre chorého syna. Sieť supermarketov BILLA spoločne s o. z. BILLA ľuďom a Nadáciou Pontis vyberá rodiny v núdzi, ktorým pomáha finančne, aj potravinami.

Bývajú v novom

Prvým, ktorého Chlebodarca podporil, bol pán Gejza z okolia Rožňavy a jeho sedemčlenná rodina. Vďaka príspevku od o. z. BILLA ľuďom si rodina vyrovnala nahromadený dlh na nájomnom a mohli sa všetci presťahovať do väčšieho bytu. „Bolo skvelé vidieť, ako si pán Gejza za pár dní byt zrenovoval, vymenil podlahy, vymaľoval a zrekonštruoval kúpeľňu. Vďaka finančnému príspevku z projektu sme mu zakúpili materiál a zvyšok si už zabezpečil vlastnými rukami a s elánom,“ teší sa Martina Čápová, programová manažérka z Nadácie Pontis. Najviac si rodina užíva práve kúpeľňu, lebo v starom podnájme nemali vyhovujúce podmienky na hygienu a päť detí sa už nevedelo dočkať, ako si vyskúša nový sprchový kút. Pán Gejza je nielen šikovný majster, ale aj talentovaný muzikant. „Sme veľmi radi, že pán Gejza prijal naše pozvanie a spolu s kapelou vystúpili vo februári na prestížnom podujatí BILLA Cup. Ich temperamentná hudba mala u hostí veľký úspech a radi sme ich osobne spoznali,“ hovorí Jana Gregorovičová, projektová koordinátorka z o. z. BILLA ľuďom. Ako celá pomoc prebehla a ako si postupne pán Gejza zrenovoval nový byt, si môžete pozrieť v reportážnom videu.

Pomoc pre autistického chlapčeka

Druhou rodinou, ktorá je aktuálne zapojená do projektu, je rodina pani Georgíny z Malých Kosíh. Tá sa stará o syna Lacka, ktorý trpí ťažkou formou autizmu, vývojovej poruchy vplývajúcej na komunikáciu a sociálne väzby. Tiež sa venuje manželovi na invalidnom dôchodku a dcérke škôlkarke. Gina, ako ju volajú priatelia, je pritom silná žena, ktorá sa vôbec nesťažuje. Každý deň vstáva s myšlienkou, že pokiaľ je doma láska a porozumenie, všetky prekážky sa prekonávajú akosi ľahšie. No na zvládnutie niektorých z nich sa jej predsa len zíde pomoc. Rodine sa vďaka projektu zavedie do domu vodovod, zaplatia sa testy na intolerancie potravín pre Lacka, dostanú novú práčku a Lacko aj špeciálnu posteľ s ochrannou sieťou, ktorú využívajú ľudia s hendikepom. Ide o posteľ, ktorá dodáva pacientom pocit bezpečia a zároveň chráni ich, aj ich okolie, pred nočným neplánovaným vybiehaním. Stalo sa už totiž, že Lacko sa v noci prebudil a utiekol, prípadne vyliezal na nábytok, či hodil hračku na pec a tá začala horieť. Partner projektu, pekárne Penam Slovakia, poskytne rodine aj potravinovú pomoc v podobe pravidelných dodávok pekárenských výrobkov, aj bezlepkových, keďže Lacko netoleruje lepok. „Veľmi si vážime túto pomoc. Potečie nám pitná voda v kuchyni! Možno pre iných je to samozrejmosť, pre nás to bude vzácne. Rovnako aj potravinová pomoc, tešíme sa z nej celá rodina,“ hovorí Georgína.

O projekte Chlebodarca

Cieľom projektu Chlebodarca je pomôcť rodinám v núdzi, ktorým nie je dopriaty život v dôstojných podmienkach. Spoločnosť BILLA sa zaviazala pravidelne podporovať rodiny, ktoré to potrebujú. Pomoc bude rozdelená na finančnú a potravinovú časť. Zaradiť sa medzi Chlebodarcov môže každý z nás. Stačí si v sieti supermarketov BILLA zakúpiť akýkoľvek chlieb a jeden cent z neho poputuje na konci mesiaca vybranej rodine. Finálna suma, ktorú jednotlivé rodiny mesačne dostanú, sa bude pohybovať v tisíckach eur. Pre zákazníkov sa nič nezmení, tento projekt nebude mať vplyv na cenu chleba- BILLA venuje tieto financie zo svojho zisku. Partnermi projektu sú Nadácia Pontis a Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ako aj pekáreň Penam Slovakia, ktorá pravidelne podporuje rodiny svojimi produktmi.