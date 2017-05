Projekt EUROVEA2 napreduje

Bratislava, 2.mája 2017 ( WBN/PR ) – J&T REAL ESTATE, developer polyfunkčného komplexu EUROVEA2, pokračuje v procese prípravy projektu. Aktuálne prebieha posudzovanie vplyvu stavby na životné prostredie (EIA) a pokračuje proces smerujúci k vydaniu územného rozhodnutia. EUROVEA2 je rozdelená na jednotlivé stavby tak, aby pokračovala v plynulom prepojení s historickým centrom mesta. Výrazne rozšíri jeho identickú časť v okolí EUROVEA a tým podporí rozvoj Bratislavy ako modernej európskej metropoly na Dunaji.

Lokalita

Územie novej výstavby je ohraničené zo severu Pribinovou ulicou, z východu Mostom Apollo, zo západu bytovým objektom existujúceho komplexu EUROVEA a z juhu nábrežnou líniou Dunaja. Hlavnú časť polyfunkčného projektu EUROVEA2 bude tvoriť spolu 6 stavieb: rozšírenie nákupného centra, podzemná garáž, bytový dom na nábreží, dve administratívne budovy a obytná veža. Druhá etapa prinesie pokračovanie výškovo primeranej mestskej zástavby, čím nadviaže na vzhľad už existujúcej zástavby, s pozvoľným zvyšovaním smerom k mostu Apollo. „V jeho blízkosti plánujeme postaviť výškovú dominantu ako výrazný orientačný bod, ktorá bude mať 46 nadzemných podlaží,“ spresňuje detaily projektu Peter Korbačka.

Urbanizmus zóny a verejné priestory

Polyfunkčný komplex EUROVEA2 nadväzuje a dopĺňa urbanistický koncept prvej fázy. Rozvíja už založenú uličnú sieť a zohľadňuje charakter okolitej mestskej štruktúry. „Vďaka EUROVEA bratislavské nábrežie pred niekoľkými rokmi ožilo a druhou fázou iba podporíme a rozšírime to, čo si Bratislavčania v tejto lokalite tak veľmi obľúbili,“ pokračuje P. Korbačka. Rozpracovaný návrh podporuje Dunaj ako výrazný fenomén formujúci urbanizáciu Bratislavy, a to najmä kultiváciou nábrežia a podporením širokého spektra voľnočasových aj športových aktivít v bezprostrednej blízkosti rieky. Bratislavčania sa môžu tešiť na športové zóny, obchody, služby, pracovné príležitosti, detské ihriská a širokú ponuku reštauračných zariadení. Vyhľadávaná nábrežná promenáda sa predĺži až po Most Apollo.

„Cieľom všetkých týchto aktivít je umožniť obyvateľom Bratislavy priblížiť sa k Dunaju a vo väčšom meradle aktívne využívať jeho nábrežia,“ vysvetľuje filozofiu projektu P. Korbačka. Rozšírená EUROVEA tak spolu s plánovaným prepojením protiľahlej zóny Nové Lido peším mostom vytvorí predpoklady pre reálne naplnenie vízie Bratislavy ako „mesta na Dunaji“.

Dopravné riešenie a obslužnosť

EUROVEA je nielen harmonicky scelená s okolitým mestským prostredím, ale aj vhodne napojená do siete mestskej hromadnej dopravy, cyklistických trás a celomestskej dopravnej komunikačnej siete. Súčasťou návrhu EUROVEA2 je popri predĺžení bulváru Pribinova aj koncepčné riešenie verejnej dopravy, napojenie nových cyklotrás na existujúce a doplnenie siete pre pohyb chodcov. EUROVEA2 dobuduje a skvalitní cyklistické prepojenie

medzinárodnej dunajskej trasy a vytvorí tzv. bike point, čím vznikne v lokalite ideálne miesto

oddychu a spoločensko-relaxačných aktivít. Navrhované prepojenie električkových tratí od Šafárikovho námestia cez Pribinovu a Košickú do Ružinova, s alternatívnym odbočením v smere Zimný prístav – Vrakuňa a Mlynské Nivy, môže ešte viac prispieť k celistvosti mesta a aj k odbremeneniu súčasnej dopravnej situácie.

EUROVEA v číslach

DNES → PO ROZŠÍRENÍ

Rozloha územia: 4,6 ha → 8,5 ha

Nákupné centrum: 59 000 m² → 84 000 m²

Nábrežný park: 8 400 m² → 15 000 m²

Nábrežná promenáda: 17 200 m² → 23 200 m²

Kancelárie: 24 500 m² → 64 800 m²

Byty: 235 → 722

Počet parkovacích miest: 1 800 → 4 045

Detské ihriská: 2 → 5

Multiplexové kino: 9 kinosál → 15 kinosál

Viac informácii na www.eurovea2.sk

Profil J&T REAL ESTATE, a.s.

Spoločnosť J&T REAL ESTATE, a. s., založená v roku 1996, patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov naprieč všetkými segmentmi realitného trhu si zároveň vybudovala pevnú pozíciu v konkurencii najvýznamnejších developerov v strednej Európe. Portfólio aktivít J&T REAL ESTATE, a. s., zahŕňa realizáciu kancelárskych, rezidenčných, hotelových, ale aj priemyselných projektov. Medzi významné skúsenosti patria tiež zákazky v oblasti rozvoja cestovného ruchu vrátane výstavby lyžiarskych areálov. Svoje pole pôsobnosti rozvíja J&T REAL ESTATE, a. s., aj na východoeurópskych realitných trhoch, a to najmä v Ruskej federácii. Pobočky spoločnosti sú aktívne v Bratislave, Prahe a v Moskve.

Najvýznamnejšie projekty J&T REAL ESTATE:

River Park (Bratislava), Panorama City (Bratislava), Zuckermandel (Bratislava), Kadashevskaya Naberezhnaya (Moskva), Rezidencie Karloveské Rameno (Bratislava), Zelené Terasy Devín (Bratislava), Rezidencie Jeseniova (Praha), Rezidencie Kampa (Praha), Westend Square (Bratislava), Westend Gate (Bratislava), Prosek Point (Praha), Grandhotel Kempinski High Tatras (Štrbské pleso), Grand Hotel River Park (Bratislava), Hotel Baltchug Kempinski Moscow (Moskva), Logistický park PSA Peugeot Citroën (Trnava), Logistický park Volkswagen DNV (Bratislava)

www.jtre.sk