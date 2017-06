Projekt kvót na rozdelenie migrantov je podľa členských štátov V4 neúspech

BRATISLAVA 13. júna (WebNoviny.sk) – Na základe dobrovoľných kvót sa doteraz podarilo v rámci Európskej únie prerozdeliť len 19 000 migrantov z Grécka a Talianska, čo je 12-percent zo 160 000 ľudí.

Ako agentúru SITA informoval tlačový odbor rezortu vnútra, ministri vnútra štátov V4 sa vo Varšave zhodli, že tento projekt bol neúspešný.

Český minister vnútra Milan Chovanec zároveň informoval, že česká vláda minulý týždeň schválila uznesenie, podľa ktorého do konca dobrovoľného relokačného mechanizmu neprijmú na svoje územie žiadneho migranta.

“Európska komisia rozhodla o tom, ktoré krajiny sú v plnení dobrovoľných kvót úspešné alebo neúspešné číslom jedného percenta. Tí, ktorí relokovali percento z toho, čo mali, sú úspešné, iné nie. Nepríde mi to normálne,” zdôraznil Chovanec.

Názor V4 je podstatný

Slovenský minister vnútra Robert Kaliňák uviedol, že názor V4 je podstatný a právne pre jednomyseľné “nie” krajín V4 dnes nie sme konfrontovaní s povinnými kvótami.

“Názor V4 je realistický, je to hlas zdravého rozumu. Verím, že sa v rámci bezpečnosti v Európe môžeme posunúť opäť ďalej. Bolo by nerozumné, aby Európska komisia trestala krajiny V4 za to, že projekt dobrovoľných kvót je neúspešný. Je to trest za názor,” zdôraznil Kaliňák.

Ministri vnútra sa zároveň dohodli, že jediné, čo pomôže v migračnej kríze, sú funkčné riešenia, ako je ochrana vonkajšej schengenskej hranice a posielanie policajtov do problémových oblastí, ktoré zažívajú nápor migrantov. Na takejto pomoci sa podieľajú v posledných dvoch rokoch všetky krajiny V4.

Najväčším problémom Stredomorská cesta

Ministri vnútra sa tiež zhodli, že o naplnení dobrovoľných kvót by mali rozhodnúť lídri krajín Európskej únie na Európskej rade.

Najväčší problém v migračnej kríze podľa rezortu vnútra stále predstavuje predovšetkým takzvaná Stredomorská cesta. Do Talianska od začiatku roka 2017 prišlo 60 000 migrantov najmä z Nigérie, Bangladéša, Guiney, Pobrežia slonoviny, Senegalu, Maroka, Mali a Pakistanu, teda krajín, ktoré nie sú ohrozené priamym vojnovým konfliktom.

Slovensko sa ešte pred schválením dobrovoľných kvót rozhodlo, že v rámci solidarity prijme 100 ľudí v rámci relokácií a 100 v rámci presídlenia.

V rámci relokácií sme prijali 16 ľudí, konkrétne päť matiek a 11 detí. Jedna matka s tromi deťmi krátko po príchode na Slovensko ušla do Rakúska, momentálne je v tejto veci vedené dublinské konanie a bude vrátená na Slovensko.

Ostatné ohrozené rodiny pokračujú v integrácii na našom území. V rámci presídlenia Slovensko prijalo 149 kresťanov z Iraku, z nich momentálne pokračuje v integrácii necelá polovica. Zvyšní sa predovšetkým pre smútok za domovom vrátili do Iraku.