Projekt Populair upozorňuje športovcov, mali by pred svojimi aktivitami zvažovať aj kvalitu ovzdušia

Športovci by mali pred svojimi aktivitami zvažovať aj aktuálnu kvalitu ovzdušia v lokalite, v ktorej sa nachádzajú. Na svojom webe to uviedol projekt Populair, ktorý je súčasťou programu LIFE IP – zlepšenie kvalita ovzdušia.

Oficiálna stránka projektu informuje, že ľudia by sa v lokalitách so zhoršenou kvalitou ovzdušia mali vyvarovať fyzickej aktivity. Tá by totiž mohla znamenať ohrozenie ich zdravia.

Kvalita ovzdušia v zime

Pri bežnej aktivite človek vydychuje približne 20 metrov kubických vzduchu denne. Za 70 rokov tak celkovo vydýchne približne 500 kubických kilometrov vzduchu.

Pri športovej aktivite sa však množstvo vydýchaného vzduchu ešte zvyšuje. Pozornosť by mali zvýšiť športujúci ľudia aj teraz v zimných mesiacoch. Kvalita ovzdušia totiž môže byť zhoršená vplyvom vykurovania v domácnostiach.

Rizikové faktory

Znečisťujúce látky v ovzduší nie sú iba výsledkom ľudskej činnosti. Znečistenie môže nastať aj v dôsledku prírodných javov, akými sú napríklad sopečné erupcie či prenos saharského piesku. Negatívny vplyv majú aj prchavé organické zlúčeniny.

Rizikovými faktormi z pohľadu ľudskej činnosti sú emisie z priemyselnej výroby, dopravy, vykurovania či poľnohospodárstva. Aktuálnu kvalitu ovzdušia si na základe údajov z merných staníc môžu ľudia overiť na stránke dnesdycham.sk.