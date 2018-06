Prokurátor podal návrh na väzbu Juraja H. obvineného z napadnutia Filipínca

BRATISLAVA 3. júna (WebNoviny.sk) – Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava podal v nedeľu na Okresný súd Bratislava I návrh na vzatie obvineného 28-ročného Juraja H., ktorý v centre Bratislavy napadol muža z Filipín, do väzby.

Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová. Dôvodom, ktorý prokurátor uviedol je, že by obvinený utiekol alebo pokračoval v trestnej činnosti. O tom, či pôjde do väzby, rozhodne súd.

Vyšetrovateľ zmenil kvalifikáciu skutku

V súvislosti s incidentom, ku ktorému došlo koncom minulého mesiaca na Obchodnej ulici v Bratislave, vyšetrovateľ Policajného zboru v sobotu 2. júna zmenil kvalifikáciu skutku a zároveň obmedzil na osobnej slobode muža z okresu Dunajská streda. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Pred týždňom došlo v skorých ranných hodinách k incidentu medzi dvomi mužmi, ktorý skončil fyzickým napadnutím jedného z nich. Napadnutý muž utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho okamžitý prevoz do jednej z nemocníc v Bratislave.

Vyšetrovateľom Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činom výtržníctva. Muž následkom zranení koncom tohto týždňa v nemocnici podľahol.

Hrozí mu väzenie

Na základe výberovej príslušnosti si tento prípad v piatok prevzal vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Po preštudovaní spisového došlo k prekvalifikovaniu tejto trestnej veci na zločin zabitia. Obvinený 28-ročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda bol následne obmedzený na osobnej slobode a umiestnený v cele policajného zaistenia. Spisový materiál bol predložený dozorujúcemu prokurátorovi.

V prípade preukázania viny hrozí v súlade so zákonom obvinenému trest odňatia slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.